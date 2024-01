Frío arranque de las rebajas en Asturias

No fue la de ayer la mejor fecha posible para comenzar la temporada de rebajas en Asturias. El período de descuentos en el comercio arrancó en domingo, al día siguiente del día de Reyes, y con un mal tiempo generalizado en la región –frío, algo de lluvia, cielos encapotados– que dejó a muchos potenciales compradores optando por el calor de sus hogares, mientras los negocios abrían sus puertas con reducciones de hasta el 50%.

Oviedo. Ignacio Blanco, presidente de la Federación Asturiana de Comerciantes, destacaba ayer que "la campaña está siendo muy irregular, con días de mucha gente y días de poca", así como con diferencias entre sectores: "En el del calzado y el de la ropa no está siendo tan bueno el ritmo como el año pasado, al contrario que en la alimentación, un sector que siempre aprovecha la Navidad". Según Blanco, en estos días la gran afluencia en las calles ovetenses no se ha traducido del todo en ventas. "Sí que se veían bolsas de las grandes tiendas, pero no tantas de los establecimientos más pequeños", asegura. Blanco no se atreve a aventurar motivos para la ralentización de las compras, aunque apunta a la inflación y señala que "ahora hay rebajas durante todo el año".

En la misma línea, Nacho Del Río, presidente de la Asociación de Comerciantes de Oviedo, admite que estas Navidades han sido "algo más flojas" que las anteriores, que fueron "de récord". A su juicio, eso puede deberse a que la gente estaba esperando unos precios más competitivos. Ayer, en el primer día de estos, Del Río observó un buen ritmo de ventas en los comercios que abrieron.

Gijón. "El comienzo de rebajas está siendo flojo". El frío, la lluvia intermitente y la coincidencia en domingo restaron afluencia en el centro de Gijón. "En la campaña de Navidad estuvimos a tope. Pero un día como hoy, festivo, justo después de Reyes y con este tiempo, no está siendo lo más atractivo para la clientela", coincidían María Eugenia Martínez y Belén Rodríguez, dependientas de una tienda de ropa en la calle de los Moros, quienes auguraban que el ritmo de ventas propio de las rebajas no comenzaría hasta hoy lunes: "Es a lo que la gente está acostumbrada".

Ambas dependientas coincidieron en que el periodo de rebajas llega tras una campaña de invierno floja, a excepción del paréntesis de las compras navideñas. "Al no haber venido el frío hasta ahora, apenas se vendió ropa de invierno. Y ahora que han bajado las temperaturas y la gente querrá comprar prendas de abrigo, las tenemos rebajadas. Al final, el cambio climático hará que cambien las fechas de las rebajas y las temporadas de moda", reflexionó Martínez.

Avilés. Las rebajas también llegaron con timidez a Avilés, salvo en una destacada cadena de ropa. "Aquí llevamos de rebajas desde el 31 de diciembre", asegura Andrea Rendueles aprovechando un instante en que ha quedado libre: la tienda en la que trabaja está llena. Y las compradoras –la práctica totalidad de los clientes son mujeres– se asoman a los jerséis y a los abrigos. Tras la elección, hacen cola en la caja. Y los precios bajos hacen que la cosa fluya. "La perspectiva que tenemos es muy positiva", destaca Rendueles.