De la comprensión a la resignación: así recibieron los asturianos la vuelta de la mascarilla

Con un toque de resignación y altas dosis de comprensión. Así se tomaron este martes la mayoría de los usuarios la primera jornada de mascarilla obligatoria en hospitales, centros de salud y farmacias. Muchos consideran que la medida, impuesta por el Ministerio de Sanidad en toda España horas después de que el Principado la hubiera adoptado por su cuenta a recomendación del Gobierno central, es razonable para combatir el auge de gripe y covid de las últimas semanas. Aunque también hay quien la considera inútil al entender que muchos contagios se producen en lugares como centros comerciales o el transporte público, donde no se exigen los tapabocas. En muchos equipamientos sanitarios, los empleados repartieron mascarillas a las puertas para los despistados que desconocían la norma, en principio aplicable durante los próximos catorce días.

"Habrá que hacerle caso a los expertos". Esta frase la pronunciaron Paola Sánchez e Iván Blanco, dos jóvenes de Ribadesella que acudieron al ambulatorio de Puerta de la Villa, en Gijón, para pasar consulta. Como ellos, todos los usuarios de los centros de salud de la ciudad, así como sus trabajadores, tuvieron que volver a acostumbrarse a los cubrebocas, olvidados desde los tiempos de la pandemia de covid. "Esperemos que esto dure poco", comentaron ambos mientras ponían un pie en el equipamiento médico, donde todos los trabajadores ya llevaban la mascarilla. Por si acaso, a la puerta, para los más despistados, los empleados las repartían. Más de uno y más de dos entraron sin ella y tuvieron que tirar de estas de emergencia: "A ver si esto pasa pronto".

La avilesina Covadonga Granda, a la salida de una de las farmacias de la plaza de España, se manifestaba con claridad: "Me parece muy bien que obliguen al uso de las mascarillas en sitios como estos". Y añadía: "Hace semanas que decidí volver a ponerla cuando entrase en las farmacias, en los supermercados, en los sitios en que había mucha gente". "En noviembre volví a tener covid y, por eso, tomé esa decisión", remataba. "Así que vamos a procurar que esto no se agrande", concluía.

Opiniones para todos los gustos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Dos trabajadoras del complejos estaban ubicadas a la entrada de Consultas Externas –además de otra en la puerta de Hospitalización–, repartiendo tapabocas a los que acudían sin él e informando de su uso obligatorio. Comenzaron su jornada a las 7.30 de la mañana y, en dos horas, a las 9.30 horas, ya habían agotado cinco cajas de cien unidades cada una, un total de 1.500.

La precaución es la razón principal que dieron los pacientes a favor con el uso del cubreboca, aunque algunos puntualizaban que es "un paso atrás" por el recuerdo del covi. "Es comprensible. Lo vemos bien, ya que hay mucha gente y tenemos que ser cautos", explicaba María Alejandra Prieto, tras salir del centro sanitario. El matrimonio formado por María Luisa Sánchez y Secundino Villa nunca las han dejado de usar para sus citas médicas periódicas. "Puede que llegue un repunte mayor de contagios y hay que evitarlo", aclaraban sobre el auge de la gripe y el covid. Ambos venían pertrechados de sus propios cubrebocas, al igual que Fernando Muñiz. "Estaba informado y suelo llevar una siempre conmigo", decía el paciente, que la sigue usando cuando está en compañía de sus padres. También le resulta adecuada la vuelta a su uso en instalaciones médicas y farmacias. Maite Delacal llegó al hospital sin ella, aunque recalcaba que no le parece "ninguna incomodidad". "Es algo a lo que ya estoy acostumbrada por los tiempos de la pandemia de covid", indicaba.

Pero no todos coincidían. A Diego Echeverry la parece "una tontería". "Si quieren aplicar la obligatoriedad de las mascarillas para evitar nuevas olas de contagios deberían hacerlo en todos los sitios donde hay aglomeraciones notables, como en el transporte público o grandes eventos, porque las personas vulnerables están en todos los sitios, no solo en los hospitales", resaltaba. "Me parece estupendo que lo implementen. Pero, si lo hacen, que lo hagan bien", proseguía. "Esto es como ponerse una tirita en la mano cuando todo el cuerpo está herido", remataba. José Álvarez, que también acudió este martes a Consultas Externas, cree que es correcto usarla, pero le parece "excesivo" para una epidemia de gripe "como la que hay todos los años por estas fechas". Estaba al tanto de la obligatoriedad de la mascarilla desde este martes y la llevó al hospital de casa. "La uso porque es obligatorio. No lo haría si no lo fuera", remataba, justo cuando se disponía a acceder al HUCA.