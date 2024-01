La consejera de Educación, Lydia Espina, mostró ayer su disponibilidad a renovar el convenio de colaboración con la Fundación ONCE, que ha permitido crear un equipo mixto que atiende al alumnado con discapacidad visual en los centros de enseñanza. Espina se lo trasladó a la delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo, y al director del Centro de Recursos Educativos de Pontevedra, José Ángel Abraldes. El convenio tiene una vigencia de cuatro años y finaliza en diciembre de 2024. Ese equipo mixto está formado por cinco maestras de la ONCE y otras dos aportadas por la consejería, que realizan visitas con una periodicidad variable al alumnado con discapacidad visual.