Asturias resiste al boom de la universidad privada, que ya suma 41 centros en el país

Asturias es una isla en medio de un mar de universidades privadas. El Principado, Baleares y Extremadura son las tres únicas comunidades que a día de hoy no tienen centros de educación superior financiados por empresas frente a los 41 que existen en el resto del país. Las razones en el caso de Asturias, según los expertos, tienen que ver con el tamaño de su mercado, quizá poco atractivo para el sector privado. Sin embargo, la región no aguantará mucho más en esta situación; la ola le acabará llegando. De hecho, ya se están produciendo movimientos, aunque por ahora, afirman en la Consejería de Ciencia, no se ha presentado ninguna solicitud formal. En Extremadura, por ejemplo, están cada vez más cerca de instalarse dos universidades promovidas por el Grupo Planeta y la Sociedad Uninde, que avanzan en su tramitación administrativa.

España cuenta con un total de 91 universidades, de las cuales 50 son públicas –la última que se creó fue la Politécnica de Cartagena en 1998– y 41 privadas, según las últimas cifras del Ministerio. Madrid, como es lógico, está a la cabeza de todo con 21 instituciones académicas, aunque la mayoría, 13, están en manos privadas. El resto, 8, reciben financiación de la comunidad. Tiene más públicas, con 7, Cataluña. En el Noroeste, solo Asturias se salva de los centros privados, que no paran de aumentar en todo el país y que desde 1997 suman 25 más. Galicia tiene uno, Cantabria otro, Castilla y León cinco, País Vasco tres... De Galicia salieron el pasado julio los primeros 76 estudiantes graduados de la Universidad de Abanca. Y en Andalucía, con una institución privada, hay polémica: los rectores de la pública han enviado un duro comunicado contra la decisión del Gobierno andaluz de dar luz verde a dos nuevas iniciativas que "no cumplen –según ellos– los criterios de calidad básicos". Con todo, mientras que en el curso 2000/21, menos del 10% de los estudiantes universitarios españoles estaban matriculados en universidades privadas, en el curso 2020/21 ya superaba el 20%. Este número es aún mayor en los estudios de máster, con un peso de alrededor del 44%. Y la tendencia es que vaya a más. Al ritmo que va, el número de instituciones privadas pronto sobrepasará al de las públicas -ahora solo hay una diferencia de 3-, lo cual elevará la competencia por una población universitaria menguante en todo el país. "Asturias siempre ha despertado el interés de empresas propietarias de universidades privadas, pero por ahora nunca han llegado a buen término", dice el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quien cree que el motivo por el que todavía no ha habido un proyecto en firme es porque "a esas empresas no les salen las cuentas". "En Asturias tenemos una gran universidad pública, sólida y con un enorme atractivo para el estudiantado; somos una competidora fuerte para ellas. Estas empresas buscan el rendimiento económico, y una vez hechos los números, probablemente opten por otros lugares con más rentabilidad", sostienen. Juan Vázquez, exrector de la Universidad de Oviedo y expresidente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), asegura que Asturias no resistirá por mucho tiempo a la llegada de una universidad privada. "Si el gobierno regional lo facilita, la acabará habiendo y seguramente a no mucho tardar. De hecho, me consta que algunas universidades privadas han mostrado ya su interés por instalarse en Asturias y que han hecho algunos movimientos de aproximación", comenta. No son los primeros; en el pasado también los hubo, pero el clima no era el favorable. Ahora el escenario es diferente. "La verdadera expansión de las universidades privadas es cosa de estos últimos años y del momento actual. Primero estos campus se instalaron en un único emplazamiento, preferentemente en Madrid o Barcelona, pero ahora se están extendiendo desde ahí hacia otros territorios", ahonda. Si llega, deberá ser bien recibido, opina Vázquez: "Tener una mayor oferta de estudios, del nivel que sea, siempre es positivo". Ahora bien, añade, "hay que poner dos condiciones muy claras y exigentes". La primera es que se trate de "iniciativas y entidades de probada calidad". "La principal división entre universidades no es entre públicas y privadas, sino entre buenas y malas. Por eso, hay que ser exigentes para la implantación de una nueva universidad y contar con instrumentos más rigurosos que los actuales para su aprobación", dice el catedrático de Economía Aplicada. Y la segunda condición es que "se dote antes a la universidad pública para desarrollar con plena garantía su actividad y poder hacer frente a la nueva competencia". Sobre la tardanza de la ola privada a Asturias, a Juan Vázquez le gustaría pensar que "la buena universidad pública que tenemos haya sido un elemento disuasorio para otras iniciativas privadas". Pero seguramente, apunta, "la razón principal haya tenido que ver con variables de tamaño del mercado y de falta de una adecuada densidad, que habrá primado antes las opciones de otras regiones. Puede que tenga que ver también con la percepción del dinamismo de cada zona. Por ejemplo, en Málaga hay cuatro proyectos de universidades privadas en marcha en estos momentos". Cuestión de tiempo José Muñiz, rector de la Universidad Nebrija de Madrid y catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo, tampoco tiene duda de que alguna universidad privada se acabará implantando en Asturias. "Es cuestión de tiempo", dice. "Lo mismo que ocurre en otros sectores, como el sanitario, una combinación equilibrada entre la oferta pública y la privada contribuye a la mejora de la calidad del servicio. Eso sí, la universidad que se instale en Asturias tendrá que ser especializada y centrada, sobre todo, en los estudios que no ofrece la pública, con una integración armónica de la enseñanza presencial, híbrida y online. Lo que verdaderamente importa es ofrecer una docencia y una investigación de excelencia, y esta no entiende de titularidades públicas o privadas", reflexiona. Muñiz sostiene que la llegada de un proyecto educativo impulsado por una empresa "tendría un impacto positivo en la región, pues abriría el abanico de posibilidades para los universitarios asturianos y también para atraer a otros estudiantes nacionales e internacionales". "La diversidad de opciones y la competencia siempre son deseables en cualquier servicio, y el universitario no es una excepción", remata. Sobre la tardanza de un proyecto educativo empresarial indica que "son muchas las circunstancias que pueden haber influido, tanto desde un punto de vista social como político y económico, además de las restricciones legislativas y la excesiva regulación que no han ayudado a ello". Tener como mínimo diez grados, seis másteres y dos doctorados, requisito básico para crear una universidad Si una universidad privada quisiese instalarse en Asturias en los próximos meses, lo primero que tendría que hacer sería presentar una solicitud en firme ante el Principado y, junto a su propuesta, tener un informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria. Así lo recoge el decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España. Esta norma también recoge que para iniciarse el proceso de creación de una universidad deberá presentarse ante la comunidad autónoma una memoria justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos. Algunos de ellos son los siguientes: tener una oferta formativa de como mínimo diez grados, seis másteres y dos programas de doctorado; cubrir tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura); impartir los títulos de forma presencial, virtual e híbrida; tener un calendario de implantación y de número de plazas; pasados cinco años, el estudiantado de grado deberá suponer como mínimo el 50% del alumnado total matriculado; habrá que velar por la calidad de la oferta a través de sistemas de garantía certificados por la ANECA; desarrollar actividad investigadora y de transferencia de conocimiento; incluir los grupos de investigación que inicialmente se constituirán; dedicar al menos un 5% del presupuesto a la incentivación de la investigación...