Las primarias de Podemos Asturias caminan hacia una confrontación entre dos o, como máximo, tres listas que opten a la futura dirección autonómica. Una veintena de los críticos que se han registrado como candidatos a la coordinación autonómica sopesan ahora la posibilidad de concurrir en una sola lista, ya que en un primer momento optaron por registrarse a título individual como respuesta al veto a Covadonga Tomé, la diputada en la Junta General.

Los acontecimientos se precipitan en las primarias de Podemos. El exdiputado autonómico y miembro de la dirección saliente, Rafael Palacios, ha comunicado al candidato del sector oficial, Diego Ruiz de la Peña, que se retira de este proceso al que se presentó para formar parte del consejo ciudadano. "Es el momento de reconstruir el partido en Asturias. Hacen falta caras nuevas, voces nuevas y mensajes nuevos para tiempos nuevos. No sabía si iba a haber candidatos, pero al ver la participación doy un paso al lado. Seré un militantes más y estaré ahí para aportar", explicó Palacios.

Además, el sindicalista Cándido González Carnero, aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que "está en contra" de la candidatura a la dirección de Francisco de la Torre, que fue delegado de la Corriente Sindical de Izquierdas en la junta de personal del ayuntamiento de Gijón cuando era bombero. "No comparto que se presente. Creo que alguien que está en el Comité de Garantías Democráticas no debe participar en el proceso para la coordinación autonómica", argumentó Cándido González, quien desvincula la relación de ambos en la Corriente de estas primarias. "No le voy a apoyar", afirmó. Mientras, una veintena de críticos con la dirección de Podemos, entre los que se encuentra Vanesa Llaneza, sopesa ahora qué pasos dar y si se agruparán en una lista. "No compartimos el veto a Covadonga Tomé. En Podemos siempre se respetaron las distintas opciones y por eso decidimos inscribirnos a las primarias, pero ahora decidiremos qué hacer", comentó Llaneza.