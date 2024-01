Galicia extrema la precaución y la marea llega a las costas cántabra y vasca

La Xunta de Galicia decidió ayer elevar el plan territorial de contingencia por contaminación marina accidental (Camgal) al nivel 2, lo cual permitirá que el Gobierno central ponga a disposición más medios para limpiar los arenales. Galicia lo decidió después de varios días de presión del Gobierno central y después de que Asturias diese ese mismo paso.

La decisión la dio a conocer este mediodía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha asegurado que "si es el requisito que nos están pidiendo" para que el Gobierno central colabore en la limpieza de estos residuos plásticos, la Xunta no tiene "ningún problema en hacerlo". La pugna, no obstante, sigue, con opiniones cruzadas sobre si el plástico es o no contaminante, algo que pone en cuestión la Xunta. El resto de comunidades cantábricas adoptaron la misma decisión.

El Gobierno de Cantabria también elevó al nivel 2 el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Platercant) para poder solicitar la intervención del Gobierno central en alta mar, que "es la administración competente", y evitar así la llegada masiva de pellets a la costa cántabra.

En un comunicado, el Gobierno cántabro lamentó la "falta de reacción" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, transcurrido más de un mes desde que se produjo el vertido en aguas portuguesas, y ha advertido que los esfuerzos de limpieza en tierra "serán estériles" si no se actúa antes en el medio acuático.

El Gobierno vasco, a su vez, también movió ficha activando el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación Marina (Itsasertza), en fase de alerta y a modo preventivo. La activación de este mecanismo en fase de alerta implica la organización de los medios y recursos susceptibles de ser movilizados ante un hipotético suceso de contaminación marina, de acuerdo al grado de respuesta necesario.

Por otro lado, la Comisión Europea (CE) señaló que son las autoridades nacionales las encargadas de gestionar en lo inmediato los vertidos de pellets de plásticos como el ocurrido en España, mientras Bruselas trabaja en medias a medio y largo plazo para reducir la contaminación por microplásticos. "La Comisión es muy consciente de los impactos adversos de la contaminación por microplásticos y en particular la pérdida de pellets de plástico en el medioambiente", dijo ayer una en rueda de prensa el portavoz de Medioambiente de la Comisión Europea, Adalbert Jahnz.