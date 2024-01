Ocho meses sin cobrar: el limbo laboral de diez limpiadoras de Carreteras

Casi ocho meses llevan suspendidas en un limbo laboral diez mujeres, encargadas a través de una subcontrata de la limpieza de las instalaciones de la Demarcación de Carreteras en Asturias. El suyo es un infierno de incertidumbre. Son víctimas de una situación que afecta a entre 250 y 300 mujeres en toda España, todas ellas relacionadas con un grupo empresarial que ha dado la espantada en decenas de contratos de limpieza en organismos públicos. "Es una situación terrible, porque la mayoría somos mujeres cercanas a la jubilación, hemos sufrido toda la vida el precario régimen laboral de la limpieza y ahora no sabemos cuál será nuestro futuro", relatan las afectadas.

La historia es rocambolesca. El pasado 17 de mayo, la empresa adjudicataria del servicio, con el pintoresco nombre de "Do not look back" ("No mires atrás", en inglés) traspasó a las empleadas a otra firma, también con nombre peculiar: "Made for success" ("Hecho para el éxito"). Ambas empresas forman parte de un conglomerado de sociedades tras las que se encuentra un nombre: Manuel Bargueiras Martínez.

Inmediatamente tras el cambio de empresas, las diez empleadas dejaron de cobrar sus salarios. El Ministerio de Transportes, adjudicador último del servicio, dijo no reconocer a "Made for success" como adjudicataria del trabajo; pero las limpiadoras continuaron cumpliendo su jornada laboral, pese a no cobrar, para no dar motivo de despido. Los responsables de la empresa no respondían ni a llamadas ni mensajes.

El 28 de septiembre, las limpiadoras supieron a través de la seguridad social que habían sido dadas de baja, al terminarse el contrato de la adjudicataria. Entre tanto, intentaron en varias ocasiones, todas sin éxito, ser escuchadas por responsables del Ministerio de Transportes y de la Delegación del Gobierno en Asturias. Se habían convertido en trabajadoras fantasma a las que nadie reconocía: el Ministerio se desentendía del problema y se negaba a rescindir el contrato al considerar irregular el cambio de empresa, y la firma de la que dependían se había desvanecido dejando atrás deudas por 20.000 euros en salarios de las trabajadoras.

Ahora esperan resoluciones judiciales tras llevar a los tribunales a la empresa de la que dependían. "Confiamos en que se reconozca lo que se nos debe y que el propietario de todo este entramado no vuelva a recibir contratos públicos", aseguran. Manuel Bargueiras, con quien este periódico intentó contactar, sin éxito, ha obtenido durante años contratos de limpieza públicos a través de varias empresas. El pasado año, estas empresas que servían a varias delegaciones territoriales de Transportes, prisiones y oficinas de empleo, dejaron de pagar a sus empleadas. Con todo, firmas vinculadas a Bargueiras continuaron presentándose a concursos públicos y llevándose contratos.

Entretanto, el Ministerio de Transportes –tras un contrato de emergencia para limpiar solo las oficinas de Oviedo–, ha adjudicado a otra empresa la limpieza, pero sin hacer constar la deuda pendiente con las empleadas. Las antiguas limpiadoras confían en que terminen subrogadas, pero la nueva adjudicataria no quiere asumir la deuda de salarios pendiente. La administración estatal, tampoco, y además ha reducido las jornadas laborales de algunas trabajadoras en el nuevo contrato. "Nos sentimos abandonadas por todos: la administración hace como si el asunto no va con ella y los responsables de la empresa ni siquiera se han presentado a las conciliaciones", lamentan las afectadas, todas ellas mujeres para las que sus salarios son su única salvación. "Hay casos en otras regiones de limpiadoras a punto de perder las custodias de sus hijos por esta situación", señalan. Esperan que, al menos, la Justicia las saque de su limbo.