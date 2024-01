La situación de la marea de plástico en Asturias: estas son las más de veinte playas afectadas (aunque en pequeñas dosis)

Las bolinas de plástico procedentes del buque "Toconao" siguen llegando a Asturias de forma testimonial y ya se han encontrado en más de veinte arenales a lo largo de toda la costa. El Principado, no obstante, ha extremado la precaución al solicitar ayuda al Gobierno central, pero de momento la situación está controlada tras una jornada frenética, con numerosos operarios retirando los pellets en el litoral.

Asturias se anticipó al resto de regiones en la crisis de las bolinas de plástico y, a primera hora de la mañana de ayer, activó el nivel de alerta 2 de alerta del Plan Territorial de Contingencia por Contaminación Marina Accidental en el Principado (Placampa). Este nivel implica recibir ayuda extra de personal del Estado y es el más alto que tiene el Principado dentro de sus competencias. El tercero, el último de ellos, implicaría que el Gobierno central asuma todo el operativo. El Principado decidió tomar esta decisión para intentar evitar riesgos y proteger la costa asturiana, aunque de momento no han saltado las alarmas. En los arenales fueron apareciendo más pellets a lo largo de toda la jornada, desde Castropol hasta Llanes, pero su presencia es muy baja, prácticamente testimonial. Y, según los datos del Gobierno regional, solo hay "una veintena de focos". El Ejecutivo autonómico lidera un dispositivo en el que trabajan también responsables de Costas, que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica. Alrededor de 100 operarios se desplegaron ayer en las diferentes playas asturianas, pero la previsión de la consejería de Fomento es que el personal se duplique cuando se incorporen los efectivos que facilite el Gobierno. En teoría, los operarios nuevos serán de diferentes empresas y estamentos dependientes del Estado que ya están en la región.

Ayer, según fuentes municipales de todos los concejos costeros consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, había rastro de las bolinas en al menos 23 playas pertenecientes a once municipios, pero el rastro era mínimo. Además, existía cierta confusión en los datos que maneja el Principado, que no tiene un listado oficial de los arenales afectados, con los análisis que maneja Costas, que pertenece al Ministerio. En Gijón, por ejemplo, no había información sobre ningún foco de los plásticos. "Estamos muy pendientes y seguimos con máxima atención lo que está sucediendo, porque para nosotros la calidad de nuestras aguas y la limpieza de nuestras playas es siempre una prioridad absoluta", señaló el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, del Partido Popular. "Disponemos de la costa mejor conservada de España, con más de treinta elementos con especial protección. Por tanto, nuestro nivel de atención debe estar a la altura. Toda la franja costera asturiana tiene más o menos presencia de estos residuos, ya están en Llanes y tenemos que vigilar toda la costa", aseguró ayer Alejandro Calvo, consejero de Fomento, que a mediodía se desplazó personalmente a la playa de Aguilar (Muros de Nalón) para seguir el trabajo de los limpiadores de Tragsa, que recogían los pellets a mano y los guardaban en calderos, que posteriormente eran enviados a las instalaciones de Cogersa. El proceso es engorroso debido al minúsculo tamaño de estos pellets, que sirven para fabricar plástico. "Se trata de tener todos los medios disponibles y tener una brigada en todos los sitios que hay focos", resumió. "Hay una determinación de toxicidad que tienen que hacer los organismos competentes. Independientemente de la toxicidad, está claro que puede afectar a la cadena trófica animal. Tiene que ser retirado del medio ambiente. No entro a valorar lo de otras comunidades, nosotros actuamos en la costa, que es un activo principal, que es la más protegida y la más conservada de España", indicó el responsable del Gobierno regional.

La crisis de las bolinas ha provocado además una intensa tormenta política en todo el país, con acusaciones cruzadas desde la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, hasta el Gobierno nacional, del PSOE y Sumar (esta región celebrará elecciones en próximo mes de febrero). Ambas partes se acusan de ocultar información y de falta de previsión a pocos meses de unas elecciones autonómicas en la comunidad vecina. Ayer por la tarde, después de Asturias, la Xunta decretó el nivel 2 de alerta, que era lo que le pedía el Ministerio de Transición. "No se entiende lo de la Xunta. El modelo es Asturias", dijo Abel Caballero, alcalde de Vigo (PSOE).