Cuando poner mal una letra te sale por 5.000 euros: la odisea que vivió un gestor en Oviedo

Hubo un buen día en el que Juan Lozano, zamorano, gestor administrativo afincado en Oviedo que trabaja de autónomo, se equivocó al apretar en una tecla. Estaba registrando un impuesto de matriculación para un cliente y erró en una de las letras –17– del número de bastidor, que es algo así como el DNI de los vehículos. Puso una "R" en vez de una "W". Y maldita "W". Aquel entendible error humano, algo normal en el día a día, acabó siendo fatal y rozó la pesadilla: Lozano acabó poniendo cinco mil euros de su bolsillo y tardó cinco meses en recuperarlos. "Una odisea", explica este gestor, que ha comprobado en sus propias carnes como la Administración no perdona ni una. Ni siquiera una tecla.

La explicación a toda esta situación es relativamente sencilla y a la vez desconcertante: a Hacienda, según relata, no le vale que se reconozca el error para devolver el dinero de forma automática en una matriculación. "Tienes que volver a pagar el impuesto y esperar". Como el cliente ya le había abonado la cantidad previamente, a Lozano no le pareció correcto pedirle otra vez el dinero y él mismo lo puso de su bolsillo, tecleando esta vez el número correcto. Tras este paso, a este gestor solo le quedaba esperar para recuperar su dinero. Pero no solo eso.

También tenía que confiar en la buena fe de su cliente. "Hacienda le devuelve el dinero a la persona que paga el impuesto, no al gestor, por lo que en realidad estaba en manos del cliente, que podría hacerse el loco y no devolvérmelo". El usuario tuvo mucha más velocidad que Hacienda, que tardó cinco meses en mandar el dinero de vuelta, y a los dos días le ingresó los cinco mil euros a Lozano. "Hacienda tardó casi medio año y el cliente 48 horas, vaya diferencia", bromea Lozano, que define lo vivido como una "situación kafkiana". Este gestor admite su error. "Me equivoqué, pero menudo error fatal. El mecanismo de corrección debería ser más ágil, porque no es normal que Hacienda dé tantos problemas por una simple equivocación humana", resume Lozano, que picó puerta por puerta, desde Hacienda a Tráfico, y recibió la misma respuesta: "Hay que esperar".