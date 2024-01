El Gobierno asturiano no se plantea (pese al colapso) abrir la gestión de la ITV al sector privado

El conflicto laboral que colapsa las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Asturias no mueve al Principado, que no plantea cambios en el modelo de gestión íntegramente público que Asturias comparte únicamente con Andalucía y desde el año pasado con la Comunidad Valenciana. Ante la demanda de mejoras y la huelga de los trabajadores de Itvasa, empresa pública concesionaria del servicio, el presidente del Principado, Adrián Barbón, expuso ayer una apelación al diálogo para evitar perjuicios a los usuarios y una defensa de las "medidas concretas que el Gobierno ha activado" para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y la incorporación de más personal, pero reiteró que "no está sobre la mesa ningún cambio de modelo". Con el público de Asturias conviven el mixto de Extremadura, que combina estaciones gestionadas por la Administración con las de titularidad privada, y el totalmente privado que rige por ejemplo en la Comunidad de Madrid.

La interminable espera para pasar la ITV en Asturias: ¿dónde puedo pedir cita con menos tiempo de demora? La huelga en Itvasa, y su conflicto de rebrote recurrente, ha saturado las estaciones asturianas de la ITV y ha disparado hasta tres meses los tiempos de espera que deben soportar los usuarios. La plantilla reanudó ayer la huelga, con la previsión de realizar paros de cinco horas por turno todos los lunes, miércoles y viernes hasta el mes de marzo. Según fuentes de la empresa concesionaria, los efectos de las huelgas de noviembre y diciembre impidieron ejecutar aproximadamente 15.000 inspecciones al mes y han obligado a suspender unas 17.000 citas. La plantilla reclama una jornada laboral de 35 horas semanales que Itvasa, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, se aviene a negociar. La contratación de personal adicional está, sin embargo, más en el aire y el pasado miércoles las conversaciones se rompieron por la negativa de la empresa a discutir el restablecimiento del plus salarial de antigüedad.