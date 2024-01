Miguel Asensio, productor avilesino: "No hay prácticamente inversión privada en el medio audiovisual asturiano"

Miguel Asensio (Santiago de Chile). "Nací en Avilés en 1967. Terminé mis estudios en la EIS de La Coruña, después de dejar sin terminar Biología en Oviedo. Viví durante unos años en Galicia, haciendo documentales y publicidad. En 2004 comencé a hacer películas en coproducción en Perú y Chile, donde conocí a mi mujer y decidí quedarme; tenemos dos hijos. He producido "SOS mamis: La película" (2022) o "SOS mamis: Mosquita muerta" (2023), ambas en Amazon Prime, y películas de terror como "Toc, toc" (2015)".

El productor avilesino Miguel Asensio inserta desde Santiago de Chile un flashback hacia su infancia: "A pesar de los recuerdos de la gente tirada en las calles después de las manifestaciones y las consiguientes cargas de ‘los grises’, de no poder tender la ropa fuera porque cuando llovía se manchaba por la cantidad de partículas en suspensión que había… sigo teniendo la añoranza de estar toda la tarde jugando a las chapas en las escaleras de la iglesia de Sabugo, cogiendo tritones en la laguna que había en los prados de Carbajal o jugando al llancón en cualquier sitio que se pudiera clavar. Recuerdo las excursiones a la montaña con mis padres, sobre todo a la zona de Picos de Europa. Tengo un recuerdo muy presente de la primera vez que hicimos la Ruta del Cares, cuando vi el Urriellu desde su base, la subida al Jultayu o el miedo que me metían mis padres para que no cayera en un jou".

Travelling: "Mi primer viaje fuera de España fue para hacer un documental en Mauritania, año 1998. Estuve un mes en el desierto grabando tribus nómadas con un equipo de gente de La Coruña y dirigido por Paco Cuesta, yo llevaba la producción. En una ocasión le pedí a un camellero que nos guiara hasta la ciudad de Chinguetti, por el medio del desierto de dunas, se iba guiando por el color de la arena. Para mí sería imposible orientarme aunque me explicara una y otra vez las diferencias. Estoy seguro que para él también sería imposible orientarse en una ciudad occidental. Son realidades distintas con códigos distintos, igualmente válidos. Aprendí a no mirar por encima del hombro cosas que no terminaba de entender".

Inserto: Asturias. "Siempre pasé al menos un mes al año desde que me fui. Pero en 2022 fuimos más allá, estuve con mi mujer y los niños durante seis meses en Avilés y nos volvimos a Chile en febrero de este año. Quería saber por qué me había marchado y por qué siempre tenía tantas ganas de volver, creo que encontré las respuestas y cerré un ciclo. Tomamos la decisión de volver temporadas largas. Pendiente tengo rodar una película en Asturias, comencé por rodar la parte final de ‘Mosquita muerta’, una película para Prime Video, fue un pequeño ensayo de cara a hacer una que pase entera allí. También tengo pendiente hacer un documental sobre el avilesino José Menéndez, un personaje que me fascina por su ambigüedad. Salió muy joven de Avilés hacia Cuba y años más tarde se convirtió en el terrateniente más grande de todo el sur de Chile de principios del siglo XX. En su pueblo natal se dedicaba a construir escuelas y en la Patagonia fue uno de los responsables del genocidio de los indios Selk’nam".

Primer plano: lo que se añora. "Uff, todo, la gente, el verde, la montaña, el mar, el que todo quede al lado, tomar sidras con los amigos en el Casa Lin… Tengo espíritu de indiano, la familia de mi madre prácticamente toda se fue a México y Argentina, ellos nunca volvieron, pero yo tengo en la cabeza volver definitivamente en algún momento".

Tráiler de obstáculos: "Convencer a distribuidoras y plataformas de que la película que había desarrollado iba a funcionar con el público. Me enfrenté demasiadas veces a ‘esa película no se puede hacer’, ‘eso nunca va a funcionar’, ‘el tipo de humor aquí es distinto, tú no lo sabes porque no eres de aquí’… Ahora, afortunadamente, después de haber hecho más de 50 películas, tengo el camino más llano. También, poder hacer películas que sean rentables por sí mismas sin ayuda estatal, tema ya resuelto afortunadamente".

Zoom: "¿Qué me enriqueció? Los fracasos, las películas que fueron mal en taquilla o las que no gustaron a nadie. Aprendí a no echar la culpa a los demás por errores propios, entre otras muchas cosas".

Plano cenital sobre Asturias: "Se ve como un paraíso, una burbuja en medio de todo el caos mundial. Ventajas: tener aeropuerto y tren de Alta Velocidad da una cercanía a lugares increíbles para rodar que no tiene ningún lugar en el resto de la Península. Carencias: una mayor autonomía respecto al Gobierno central de Madrid, nos están ganando por goleada otras autonomías y esto repercute en no poder hacer una política propia de incentivos para que las productoras y cineastas quieran ir a rodar al Principado. Pasa también con las plataformas Netflix, Amazon y las televisiones… tienen cupos, por así decirlo, para Cataluña, Euskadi, Galicia, ¡hasta para el Valle de Arán! ¿Dónde está Asturias en todo esto? Se nos está escapando el talento por falta de oportunidades".

Contrapicado: lecciones para importar de fuera. "No sé si se pueden aplicar, pero se debería. Todas las películas que hice en Estados Unidos, México, Perú y Chile fueron sin ayuda del Estado, con inversión privada y la gran mayoría rentables. En Asturias nadie quiere riesgos, no hay prácticamente inversión privada en el medio audiovisual".