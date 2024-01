Nueve kilos de bolinas recogidos en 11 playas: el impacto es "cualitativo", dice el Principado

El vertido de bolinas de plástico que desde principios de esta semana ha comenzado a llegar a la costa de Asturias procedente de la fuga sufrida por el buque "Toconao" frente a Portugal –y que ha afectado también al resto de comunidades del Cantábrico, sobremanera a Galicia– está por ahora y desde el pasado jueves "estabilizado", en palabras del consejero de Fomento y responsable del dispositivo de vigilancia y actuación, Alejandro Calvo, quien compareció este viernes junto al secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán; la delegada del Gobierno, Delia Losa; y la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez.

Con todas las cautelas debidas, porque "hay mucha incertidumbre" y no se sabe "dónde están" las acumulaciones de estos minúsculos pellets en el mar, la prioridad ahora del gobierno del Principado es "retirar lo que hay" en la costa de la región. No obstante, la vigilancia es permanente ante la previsión, advierte Calvo, de que se produzcan "dos mareas fuertes" este mismo fin de semana.

Por ahora se han recogido en Asturias algo más de 9 kilos de micropartículas de plástico, que están "debidamente" custodiadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil "al estar lo ocurrido subiudice", es decir, pendiente de resolución judicial. El miércoles la recogida rondó el kilo; el jueves, 2,5; y este viernes, 5,5, la mayoría en el Arenal de Morís (Caravia). Una cantidad que no es "tanta cualitativamente", admite el Consejero, si bien rechaza que se mida el impacto del vertido por el volumen recuperado en tierra: "El peso debe ser valorado cualitativamente, no cuantitativamente. No es igual de relevante que los pellets acaben en una instalación portuaria que en una playa de gran riqueza natural, sin olvidar el impacto que puedan tener en la fauna silvestre. No hay que banalizar el riesgo". En Asturias hay 30 enclaves, recalca el Principado, con protección ambiental.

Así las cosas el dispositivo de limpieza en la costa de Asturias seguirá adelante. Por lo pronto, este fin de semana se pondrá en marcha un plan coordinado con Protección civil, los ayuntamientos y asociaciones conservacionistas para intervenir en 11 playas de 11 a 14 horas, coincidiendo con la baja mar. El Principado entregará información y material a los voluntarios para la recogida de las bolinas: folleto explicativo sobre cómo limpiar, un par de guantes y bolsas para meter, por un lado, las micropartículas y, por otro, el resto de plásticos. Porque la idea es aprovechar la limpieza y ampliarla a todos los residuos plásticos. "Esto es un reto de futuro y hay que estar a la altura. Este episodio va a generar concienciación, y hay que aprovecharlo para dejar resultados con citas periódicas e ineludibles para limpiar", señaló.

Las playas en las que se actuará son: Penarronda (Castropol); Navia; en Valdés, en Cueva, este sábado, y en Otur, el domingo: Xagó (Gozón); San Lorenzo (Gijón); Rodiles (Villaviciosa); en Ribadesella, en Vega, el sábado, y en Santa Marina, el domingo; San Antolín (Llanes); y Salinas (Castrillón). Por ahora son unos 20 arenales en los que se han encontrado estos microplásticos.

En la región está activado desde el martes el plan de Contaminación Marina Accidental (Placampa), que implica medios locales, autonómicos y del Gobierno central. En total están movilizados más de 170 operarios, seis drones de vigilancia y lanchas de Salvamento Marítimo, todo con capacidad de ampliarse si fuera necesario. Madrid ha destinado 600.000 euros, a los que se sumarán 400.000 de fondos regionales.