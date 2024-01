Parra: "La falta de relación con los padres no es causa para desheredar a un hijo"

La magistrada de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo María Ángeles Parra ofreció en la tarde de este viernes la primera lección del curso de Experto en Derecho de Sucesiones que organiza la Universidad de Oviedo y la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), que durará hasta el próximo 14 de junio. La magistrada hizo un repaso de la jurisprudencia en materia de sucesiones, que es "escasa en relación a la amplitud de la materia". Y es que "no hay mucha litigiosidad", de los que se deduce que "las familias no se llevan tan mal como cabría esperar". Y, por otro lado, "la intervención del notario evita la judicialización de los conflictos". Contra lo que pudiera parecer, "la mayoría de asuntos nos llegan de familias con un patrimonio modesto", y las cuantías no son relevantes. Se trata además de "problemas muy clásicos del Derecho Civil".

Desheredación. Parra –que además es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, ahora en excedencia– tocó los más diversos asuntos, como las causas para dejar sin herencia a los familiares. "La falta de relación con los padres no permite apreciar una causa de desheredación de los hijos", indicó. Otra cosa es el maltrato de obra o el maltrato psicológico, que sí podrían ser causa para desheredar, aunque el último debe "ser imputable" y haber tenido un efecto real en la psicología del progenitor. La magistrada trajo a colación otras casaciones del Supremo, como el caso de "un anciano que desheredó a su hija, pero la herencia terminó en manos de sus nietas, que según otro de los hijos, nunca se habían preocupado por su abuelo". Por eso aconsejó a los abuelos que, llegado el caso, "también deshereden a sus nietos". Contratos de alimentos. Se trata de una modalidad por la que las personas mayores se aseguran los cuidados a cambio de la cesión de sus bienes que también da problemas. "Una mujer cedió su piso a una hija a cambio de que la cuidase y alimentase. Otro hijo impugnó esta cesión al considerar que se trataba de una donación ilegal, pero el recurso le fue denegado. En otros casos, se logró demostrar que la cesión sólo buscaba privar de la legítima al resto de herederos y que no había contrato de alimentos", relató la magistrada. Heredar las deudas. Sobre este aspecto, la magistrada se mostró partidaria de "repensar el Código Civil". Parra describió el caso de un heredero que se hizo cargo de las deudas de la herencia, hasta que apareció un documento con un reconocimiento de deudas muy superior a los bienes de la herencia. Se mostró favorable a que los herederos no tengan que responder con sus propios bienes. Problemas con la legítima. Los recursos de casación que tienen que ver con la legítima, esto es, la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a los herederos forzosos, también da problemas, como la legación de bienes comunes que pertenecían al régimen de gananciales, una vez disuelto éste, que "no tiene mención expresa en el Código Civil". Uno de esos casos fue el de un hombre divorciado que legó a su segunda esposa un bien que era ganancial de la primera. El Supremo condenó a liquidar el legado para que la primera esposa recibiese su parte. En otro caso, una mujer, cotitular de un piso con su marido ya fallecido, lo cedió a su nieta, con la consiguiente reacción de los herederos forzosos. Por otro lado, indicó que la jurisprudencia del Supremo establece que "el pago de la legítima estricta es exigible desde el primer momento". La legítima es un asunto de debate actualmente, con partidarios y detractores. María Dolores Lozano, presidenta de Aeafa se mostró partidaria de la libertad de testar, que no obstante conlleva en ocasiones la captación de voluntades, "que ha aumentado sobre todo a partir de la pandemia", según indicó. El término describe la acción de influir en el testador mediante engaños o artimañas para beneficiar a uno de sus hijos o a terceras personas. Diferente carga fiscal. Lozano también se refirió a la diferente carga impositiva de las herencias y donaciones en vida dependiendo de cada región, que se hacen más profundas en el caso de las comunidades forales, donde se aplica un derecho consuetudinario distinto. Éste será otro de los aspectos que abordará el curso iniciado este viernes. Gran interés por una materia que "despierta debates encendidos" En la inauguración se evidenció el interés del curso de Experto en Sucesiones, cuyas plazas se cubrieron en apenas tres días. "Hemos querido traer a los mejores profesores: abogados, jueces y notarios de toda España, incluso una neuróloga", dijo la directora, Carmen López-Rendo. El rector, Ignacio Villaverde, resaltó que este asunto "despierta debates encendidos en Asturias".