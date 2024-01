La Universidad Europea "no vendría a competir con nosotros", afirma el Rector

El anuncio de la posible llegada a Asturias de la Universidad Europea, con su vitola de primera institución privada con actividad académica en la región, todavía despierta a su paso amplias dosis de prudencia en la región, empezando por la que transmite el presidente del Principado, Adrián Barbón, avanzando con pies de plomo porque "no hemos recibido nada todavía". Sabe por su consejero de Ciencia, Borja Sánchez, sólo que "parece que hay ese propósito". "Como cualquier otra solicitud administrativa tiene un curso y una tramitación legal que se analizará" si llega a oficializarse, pero hasta entonces y por el momento, destaca, "el Gobierno no está en condiciones de hablar de futuribles o posibles..."

Tampoco le constan "movimientos oficiales en firme" a la Universidad de Oviedo, cuyo rector, Ignacio Villaverde, aclara que tampoco tienen por qué recibirse en la institución comunicaciones sobre los planes de otras universidades. Después de recordar que los requisitos para "la creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios" tienen una regulación legal establecida, Villaverde defiende la solidez y el "atractivo para el estudiantado" que adornan a la institución académica asturiana e interpreta "que las empresas que han manifestado interés lo hacen, no para competir en los estudios que ofrece la Universidad de Oviedo, porque es complicado llegar a la calidad e implantación de nuestra oferta, sino que lo harían buscando un hueco en los estudios que no ofertamos". No es, en todo caso, la primera vez. Asturias, destaca Villaverde, "siempre ha despertado el interés de empresas propietarias de universidades privadas, pero lo cierto es que por ahora nunca han llegado a buen término", una circunstancia que él relaciona con la convicción de que la pública es "una competidora fuerte para ellas".

Las intenciones de implantación en Asturias de la Universidad Europea anticipan una posible pretensión de poner en marcha en un enclave por determinar, pero presumiblemente en Gijón, grados de Medicina y Enfermería, junto a otros con contenido económico o jurídico. Los responsables de la institución han abierto ya la comunicación con el Principado y el Ayuntamiento de la ciudad para hacerles partícipes de un proyecto que haría que Asturias dejase de ser una de las tres únicas autonomías españolas, junto a las Islas Baleares y Extremadura, sin oferta de universidades privadas.

A la cautela que cundió ayer en Asturias al valorar los propósitos de la institución escapa el secretario general de CC OO en la región. José Manuel Zapico encendió la alerta contra "el auge de universidades privadas" recordando que "en muchos casos, no cumplen los estándares de calidad fijados porque solo les interesa hacer caja". Defiende que en la región "estamos orgullosos de la Universidad de Oviedo como "garantía de calidad e igualdad" y hace una encendida defensa de la universidad pública, aquella en la que, dice, "puede estudiar cualquier persona, al margen del dinero que tengan sus padres y madres. En las privadas, sólo aquellos que puedan permitirse matrículas de oro".