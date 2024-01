La vuelta de empresas a Cataluña no puede vulnerar la unidad de mercado, avisa Barbón

Adrián Barbón decidió redirigir hacia la derecha la carga de la crítica que soporta el PSOE por las cesiones al independentismo catalán que han permitido al Gobierno de Pedro Sánchez salvar dos de los tres decretos que el Congreso convalidó el miércoles. En mitad de la polvareda que ha levantado el precio de las abstenciones de la derecha independentista, la delegación a la Generalitat de las competencias sobre inmigración, la publicación de las balanzas fiscales o los incentivos para el retorno de las empresas que abandonaron Cataluña en 2017, lo que sorprende al presidente del Principado "es que haya diputados que se planteen votar en contra de subir las pensiones un 3,8 por ciento, de la gratuidad del transporte público o de la rebaja del IVA de determinados alimentos". Los socialistas asturianos insistieron en ese mismo argumentario durante una comparecencia del dirigente de la FSA y diputado regional Roberto García Morís.

Barbón despacha con un "no los conozco en profundidad" los acuerdos, o las concesiones, que arrastran tras de sí las abstenciones de Junts y se concentra en los noes de PP y Vox. "Parece que lo más importante es el traslado de una competencia", dice vagamente, y sobre la petición de incentivos o incluso de sanciones para favorecer el retorno de empresas a Cataluña –algunas de ellas instaladas en Asturias– reacciona con calma al posible atentado contra la libertad empresarial que empieza a apreciar la patronal FADE. "Nuestra pertenencia a la UE impide adoptar medidas que rompan la unidad de mercado", aclara parapetado tras las restricciones legales que obstaculizarían un retorno a la fuerza de las empresas. "Es una cuestión jurídica de Primero". "Cualquier medida que se adopte debe respetar ese marco" que conceptualmente abarca la libertad de establecimiento y circulación de los operadores económicos por todo el territorio español. Así pasa, ejemplifica, cuando los planteamientos de una fiscalidad diferenciada para las empresas tropiezan contra "el aviso legal de que eso rompe la unidad de mercado y es contrario a la ley". Celebra, a la vista de que la aerolínea Volotea rechaza el retorno, que Asturias se haya convertido "en un territorio atractivo para las empresas" y promete trabajo para que esto siga siendo así.

Tiene poco que ver la reacción complaciente y tranquilizadora de Barbón con la sensación "muy desoladora" que invocó ayer uno de los otros dos únicos presidentes autonómicos socialistas, el manchego Emiliano García-Page. En su lado del socialismo autonómico, y mientras esquiva la confrontación directa con el Gobierno de Sánchez, el presidente del Principado también responde recargando contra la oposición de derechas a la petición de convocatoria de la Conferencia de Presidentes que ya se escucha desde las filas populares. Sí, "si se utiliza bien" y no "con fines partidistas", replica Barbón. Dice tener constancia de que en las conferencias sectoriales celebradas recientemente los representantes del PP llevaron una respuesta "clarísimamente orquestada" y elaborada pensando "no en los intereses de las comunidades autónomas, sino en los partidistas", y así, resalta, estos foros "no funcionan". Invita a que "desterremos el partidismo" y recuerda que cuando la mayoría del mapa autonómico era socialista "nosotros nunca pactamos nuestra posición ante una conferencia de presidentes o sectorial". "Puedo entender la frustración de algunos por no haber alcanzado sus objetivos", concluye, "pero deseo, por el bien de la utilidad de la política, y para que no seamos un producto tóxico, que bajemos el nivel de crispación y tensión".

Habla Barbón después de presidir, ayer, la primera reunión del año de su Consejo de Gobierno y en vísperas de un encuentro con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Avanza un orden del día con el análisis del primer resultado "espectacular" de la Variante de Pajares o la ejecución del Plan de Cercanías. Sobre el peaje del Huerna, defiende que "si se han ido ampliando las bonificaciones es porque este Gobierno las defendió" y repite, porque "todos nos cabreamos", que "no tendríamos peaje desde 2021 si un Gobierno presidido por Aznar con Francisco Álvarez-Cascos como ministro no lo hubiera prorrogado hasta 2050". Suprimirlo en esas circunstancias costaría "1.300 o 1.400 millones de euros. Yo no los tengo", así que "lo que queremos es seguir ampliando las bonificaciones".