"Barbón debe plantarse: no queremos que lleguen oportunidades a otros territorios y aquí no"

Mercedes Fernández "Cherines", expresidenta del PP asturiano, es diputada en el Congreso, donde asiste con papel protagonista a una legislatura que se promete tensa. Su nombre se pronuncia con mayúsculas en el PP regional por su trayectoria, capacidad de influencia y conocimiento del partido.

–Preside en el Congreso la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad.

–Recibí esa elección como una distinción que me quiso hacer Alberto Núñez Feijóo y lo agradezco de manera notable. Pese a ser el PP el partido mayoritario, los pactos de la izquierda nos sustrajeron la presidencia de muchas comisiones. El ciudadano de a pie puede creer que presidir una comisión no es importante, pero lo es. Y el PP singularizó en esos puestos a quienes fuimos presidentes territoriales o a quienes tienen un peso tradicional en el partido. En fin, estamos personas con trayectoria amplia en el partido.

–Sobre esa materia usted tiene una sensibilidad personal.

–Lo conté en la constitución de la comisión. Tuve la gran suerte de acercarme al colectivo con Síndrome de Down gracias a un convenio que me permitió contar durante cuatro años con una asistente personal, Andrea, que para mí supuso una transformación. Aprendí yo más de ella que ella de mí. Ella me engrandeció; tienen una sensibilidad, una lealtad, fuera de lo común.

–Hemos visto esta semana que el Gobierno de Sánchez tendrá que ganarse cada votación.

–Eso me preocupa mucho. La legislatura ya empezó mal; es la primera vez en la historia democrática de España que un partido que gana las elecciones no gobierna. Esa lógica la truncó Pedro Sánchez. A mí me gusta diferenciar socialismo de sanchismo, por respeto a muchísimos socialistas que no son sanchistas y no merecen una descalificación. Conozco a unos cuantos en Asturias. El sanchismo puso en quiebra muchas cosas, pero en especial el diálogo institucional que había entre los dos grandes partidos.

–Usted protagonizó esa anomalía de respaldar los presupuestos del socialista Javier Fernández.

–Es un ejemplo modesto, pero ocurrió. Había una situación pésima en lo económico y pensé que si añadíamos desacuerdo en el Parlamento alejaríamos a los asturianos. Es cierto que eso en el ámbito nacional es más difícil, pero tampoco el PSOE apoyó unos presupuestos del PP. Los presupuestos marcan la prioridad de un gobierno, aunque otra cosa son las ejecuciones presupuestarias, claro.

–¿No hay otros espacios para el acuerdo?

–Siempre los hubo en muchas materias de Estado. Por eso yo esta semana me hacía cruces cuando supe que en el mismo Congreso, en una sala ajena al Pleno, se pactaba la cesión de la política migratoria a la Generalitat, con dos agravantes: se pacta con quien no gobierna en Cataluña y se vulnera una competencia exclusiva del Estado, y se lo digo yo que he sido Delegada del Gobierno.

–Bueno, ahora aparecen matices.

–Es una de esas políticas que ha de ser nacional, porque las fronteras son nacionales y las competencias del Estado. Ahora es cierto que hay titubeos del Gobierno de Sánchez, pero fueron capaces de plasmar en un documento cosas como publicar las balanzas fiscales, a lo que el PSOE siempre se opuso. ¡Hasta Borrell escribió un libro contra eso! Pero el tema mollar es el de la amnistía. Es una proposición de ley hecha por los condenados por subvertir el orden constitucional y firmada por el PSOE. La exposición de motivos es más larga que la ley, con intenciones exculpatorias. Pero lo que me parece grave es que se ponga en cuestión toda la labor judicial que se hizo, tan pormenorizada y con garantías absolutas. Estamos en un país democrático y con división de poderes. Sánchez sabe perfectamente que nuestro derecho procesal es impecable.

–El PSOE dice que otras amnistías hubo...

–Compararla con la ley de 1977 es un disparate, porque salíamos de una dictadura, y ahora estamos en democracia. Cuando se aplicó el artículo 155 fue con el acuerdo del PP y el PSOE y por despliegue de la Constitución.

–¿Cree que Sánchez persigue solo ganar tiempo?

–Engaña a todo el mundo, y probablemente engañe a sus socios actuales. Paradójicamente esa es la esperanza. Pero compra tiempo muy cortito. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Lo de la política migratoria nos dejó paralizados. Si no hay freno ni límites nos quedamos en una inseguridad jurídica permanente, en un descrédito internacional. No somos un país fiable.

–No van a dejar pasar ni una.

–No. Usaremos todos los mecanismos legales, haremos todo lo que el Gobierno no ha hecho para velar por el interés general de los españoles. En el ámbito jurídico habrá recurso de inconstitucionalidad. Y estoy segura de que los jueces plantearán cuestiones prejudiciales que deberá resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que llevará a una paralización. Nunca fui admiradora de Sánchez, como se podrá usted imaginar, pero nunca pensé que llegase tan lejos.

–O sea, que del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial ni hablamos…

–Lo veo difícil. Sería deseable, pero lo veo difícil por esos engaños permanentes de Sánchez; la desconfianza está instalada por muchas razones. Es una falta de respeto que se nos llame para apoyar unos decretos 24 horas antes. ¡Que use su mayoría "súperFrankestein"! Feijóo le ofreció diez puntos de acuerdo y la respuesta fue un portazo.

–¿Vox es un aliado o un problema?

–Tenemos una relación evidente en algunas comunidades y la calificaría de correcta. Y en el ámbito nacional… tienen 33 escaños, ¿no? Tras ellos hay muchos españoles que han depositado su confianza, así que respeto. Y, bueno, es un partido que no quieren que España se disgregue, son constitucionalistas y, claro, tienen sus cosas. Pero creo que la relación que marca Feijóo es la correcta: respeto y corrección política.

–¿Ve a Feijóo asentado sin recelos internos?

–Totalmente. Soy de Feijóo hasta las cachas. Está asentado en su papel con seriedad y rigor. Claro, ante este circo que ha montado Sánchez a veces parece que desentona. Feijóo da una gran solidez a un PP que ha ganado las elecciones.

–¿Qué implica el escenario nacional para Asturias?

–No nos deja bien. Estoy pensando en nuestros trenecitos. En Cataluña ya está corriendo con la cesión de "Rodalies". Claro que nos perjudica. En la condonación de la deuda hay para Cataluña una cantidad muy elevada y nosotros estamos a ver qué nos cae. Por eso yo le recomendaría a Barbón que se plantase. Los asturianos no queremos ver llegar oportunidades a otros territorios y que aquí quedemos al margen.

–Tal y como están las cosas, ¿conviene abrir el melón de la financiación autonómica?

–Hay que hacerlo, porque hay que establecer criterios, como la dispersión, el envejecimiento; criterios de solidaridad. No tengo ninguna duda.

–Pero ahí cada territorio va a lo suyo. Andalucía, gobernada por el PP, prefiere el criterio de población…

–Naturalmente. Pero hay que establecer un arco de intereses comunes. Me refiero a Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria. Deberíamos mantener ese bloque de influencia y, si me permite, de presión para obtener una buena financiación autonómica.

–Eso lo impulsó en su día Javier Fernández, pero en ese arco había más comunidades socialistas. Ahora el asturiano es el único gobierno socialista.

–Creo que hay respeto entre los presidentes autonómicos y todos quieren lo mejor para sus comunidades. La financiación autonómica no es de lobos solitarios, hay que buscar bloques para avanzar en la negociación.

–¿Cómo ve el PP asturiano? Usted fue la anterior presidenta que fue elegida en congreso.

–Sí, fui elegida y validada por la militancia. Creo que el congreso discurrió bien, que Álvaro Queipo tiene juventud, empuje, equipo y ganas. Es respetuoso y cuidadoso con la gente. Eso es importante y a lo mejor explica alguna cosa que pasó en otros momentos y no debió pasar. Al PP asturiano lo veo bien; por fin lo veo bien.

–¿Se ha cumplido su petición de juntar experiencia y renovación, que defendía frente a quienes cuestionaban a los "vividores de la política"?

–Sí, lo creo. Queipo dedica mucho de su tiempo a los demás. Hay quienes lo dedican a sí mismos. Todos creemos tener la receta mágica, pero él es cariñoso, receptivo. Eso es el ingrediente para fortalecer liderazgos.

–El PP no es tarea fácil.

–Pacificar siempre ha sido difícil. Yo tuve dificultades, pero al final fue un despacho el que me quitó de presidenta: el de Pablo Casado y Teodoro García Egea.

–¿Qué papel espera representar usted en el PP asturiano?

–Pues si mi experiencia sirve para hacer aportaciones… Escribo textos, Whatsapp, envío cosas que creo que son importantes. Cuando yo era presidenta repetía: "Todos tenemos un sitio, pero no el mismo". El conflicto surge cuando todos quieren el mismo. Yo tengo mucha experiencia, fíjese: trabajé en el ayuntamiento de mi ciudad (Gijón), en el Congreso, en la Junta General, en el Senado, en el Congreso… solo me falta el parlamento europeo. Por todas las instituciones pasé y en todas intenté aprender. En lo que sirva para nutrir el proyecto del PP de Asturias saben que me tienen a su disposición.

–¿Existe el "cherinismo"?

–No, nunca. Es una tontería eso. Hay gente con la que te entiendes mejor y con otros menos bien. En este partido no han existido los "ismos".

–El PP afrontará la elección de presidencias en las juntas locales. ¿En Gijón habrá candidatura única?

–No lo sé, pero no creo que haya candidatura única en Gijón.

–¿Eso es bueno o malo?

–Es normalidad de partido, siempre que los comportamientos sean correctos, eso lo doy por hecho. Pero… ¿más de una candidatura? Pudiera ser….

–¿Tiene candidatos?

–Uy, muchos válidos, desde luego. Claro que tengo mis preferencias. Pero lo que espero es que el PP de Gijón se normalice, y el de Oviedo. En Oviedo tampoco parece que vaya a haber una candidatura única. Tampoco lo creo.

–¿La opción de una victoria electoral en Asturias en 2027 pasa por sumar a Foro?

–No creo que sea condición necesaria. Es muy pronto. Pero le recuerdo que yo fue quien llamó a Mariano Rajoy en su día y a María Dolores de Cospedal para decirles: "Oye, creo que se vamos en coalición con Foro en las generales ganamos de largo".

–¿Y qué le dijeron?

–"Bueno, Cherines, lo pensamos". Al cabo de un par de días me llamó María Dolores: "Dice el Presidente que pa’lante, hazlo tú". Y llamé a Cristina Coto, me contestó que sí y todo ese acuerdo se llevó a cabo con sigilo.

–El Foro Asturias actual no es el que usted conoció.

–Naturalmente.

–¿Cómo debería ser la relación entre Foro y el PP?

–Por lo que sé del Ayuntamiento de Gijón va dentro de los roces normales cuando se gobierna entre dos. Pero veo que en el Principado también hay buena relación. Incluso recientemente dieron una rueda de prensa conjunta Luis Venta y Adrián Pumares.

–Antes me hablaba de la lucha sin cuartel contra el sanchismo. En ese contexto, ¿cómo se interpreta que la principal plaza gobernada por el PP, Oviedo, dé la medalla de oro a la ministra de Defensa?

–Respeto las decisiones del Alcalde. No sé si hay acuerdo de la Corporación, pero está anunciado y supongo que no faltará quien lo apoye en el Pleno. Alfredo Canteli tiene mi admiración y mi respeto. Punto y aparte. Yo probablemente no lo hubiese hecho.

–Esta semana hemos sabido que Arcelor se plantea el cierre de un horno.

–Me preocupa mucho. Hace meses el Gobierno ofreció 450 millones para implantar el DRI y eso no pasó: se optó por un horno eléctrico y no acabo de ver esa operación cuajada. En Asturias eso es una cuestión capital. Y lo que escucho del Gobierno asturiano es: "Esperemos que las noticias no sean tan negativas como para el cierre". No, aquí no hay que esperar nada, hay que hacer. No sé al respecto qué se ha hecho, y haré una pregunta parlamentaria para exigir información más puntual y exacta. Me parece desolador que "esperemos" a que las cosas no sean tan graves. Arcelor es un tractor de Asturias.

–Javier Fernández alertaba de estos riesgos ya hace años.

–Así lo afirmó, y coincidíamos el Partido Socialista de entonces y el PP en que la descarbonización exprés no era buena para Asturias, que había que pautar los tiempos. Se han desmantelado las térmicas y al lado no vemos esas industrias alternativas. La transición fue injusta, sin duda. Y el gobierno de Asturias debe ser más reivindicativo, más asturiano.

–Pues no será por las veces que Barbón repite lo de "Asturias, lo primero".

–Está muy bien que lo diga, pero que lo haga. Hay que ser muy reivindicativos. No me gusta hacer análisis en casas ajenas, pero en clave socialista, Barbón tiene la fortaleza de ser de los escasos presidentes socialistas. Eso se tiene que traducir en energía para nuestra tierra, tiene que hacer valer eso: "Oye, que frente a la caída de otros yo resistí, así que a Asturias le debéis esto, esto y esto". Le cambio de tema: tenemos un AVE que termina en Pola de Lena.

–¿Usted lo ha usado?

–El día de la inauguración, pero al final es una hora menos. ¿Que aún hay cosas por hacer? Vale, pero que se hagan y bien. Lo podrán adornar como le parezca a este ministro tuitero (por Óscar Puente), pero esa es la realidad. Y algunos hicimos muchísimo para que el AVE llegase a Asturias. Recuerdo alguna conversación con el entonces superministro Borrell diciendo: "No puede ser, no puede ser, es muy caro". Pero fue.