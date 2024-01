La “número uno” del PP asturiano en el Congreso, Esther Llamazares,sostiene que Adrián Barbón, y la Federación Socialista Asturiana (FSA) “no tienen ninguna influencia en el Gobierno central” y afirmó que las declaraciones del presidente del Principado sobre “las últimas sesiones vergonzantes en el Congreso” revelan “su falta de conocimiento y de información y comunicación en el PSOE” acerca del alcance de los acuerdos con Junts. “Tampoco es sorprendente porque es algo que tampoco saben los ministros del Gobierno de Sánchez”, afirmó Llamazares en una rueda de prensa en la sede del PP asturiano.

“Es un esperpento lo que está pasando y muy triste que el presidente Barbón no tenga conocimiento de lo que ocurre en el Congreso y lo diga abiertamente a la par que sus diputados nacionales han apoyado estas medidas sin rechistar y sin analizar, en las que Pedro Sánchez cede y regala derechos de los españoles para mantenerse en el Gobierno”, ha valorado la diputada popular, que se mostró irónica sobre “el problema en el sistema de votaciones” que dio más margen al Gobierno central poder negociar. Llamazares denunció que “la desigualdad que se está generando entre todos los españoles”, con esos acuerdos, “en sitios oscuros y con poca transparencia, es más que manifiesta”

“En Asturias no hay un gobierno que tenga la más mínima intención de defender los intereses de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Barbón no tiene conocimiento ni capacidad de exigencia, no tenemos la certeza de que los problemas que afectan a Asturias vayan a ser defendidos en algún sitio, porque Barbón no tiene voz, ni tiene voto, ni comunicación, ni ninguna fuerza para que nuestra región tenga sus intereses representados y sus empresas protegidas, como sí los tienen otras autonomías”, afirmó Esther Llamazares, que denunció las concesiones a “a un prófugo de la justicia, como Puigdemont”. Para la diputada popular, “vivimos en un Gobierno de extorsión, a golpe de decreto” y mostró su convencimiento de que “el Gobierno de Asturias no va a hacer ninguna declaración o exigencia que vaya contra los intereses de Pedro Sánchez”.

Mantuvo Llamazares que “la subida del salario mínimo interprofesional va a perjudicar a muchos asturianos porque en nuestra región hay una tejido con muchas pymes, es algo que no se ha negociado y las reacciones son de preocupación y alarmas”. La diputada popular también manifestó su preocupación por la decisión de Arcelor, de posponer su inversión millonaria en el complejo de Asturias. “Barbón no tiene ninguna certeza de que vaya a haber una solución inmediata”, subrayó Esther Llamazares. “Arcelor sabe que el precio de la energía limita su competitividad y nuestro gran temor es que el cierre de este horno no sea algo transitorio. España tiene una gran incertidumbre jurídica para las empresas”, valoró la diputada del principal partido de la oposición.

La denuncia de Morís

Las valoraciones de la diputada Esther Llamazares contrastan con la denuncia que realizó el pasado viernes el parlamentario socialista por Asturias, Roberto Morís, de que “los tres diputados del PP asturiano votaron en el Congreso en contra de medidas tan importantes como la subida de las pensiones, la rebaja en la factura de la luz y los descuentos en el transporte público, entre otras iniciativas”. Morís subrayó las diferencias “entre dos modelos, el nuestro, que apuesta por la justicia social y el del PP, que sigue instalado en la noche electoral, intentando derribar al Gobierno pero haciendo oposición a la ciudadanía; pretendiendo derribar al Gobierno dan una patada a los pensionistas, a los trabajadores y a las familias”.