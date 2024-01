La faba asturiana mete mano en los neones de Times Square (y hay una petición con recompensa para que quede constancia)

La enorme cantidad de letreros luminosos de neón que inundan la confluencia de la Séptima Avenida y la Avenida Broadway, la famosa Times Square, han convertido este lugar en un icono de Nueva York, así que qué mejor sitio para mostrar al mundo la faba asturiana IGP a través de las manos de Margarita Cano. A sus 79 años, esta mujer la cultiva en Tablizo (Valdés) y ha sido galardonada por el Consejo Regulador con la I Faba de Honor en reconocimiento a los hombres y mujeres que, a lo largo de una vida de duro trabajo, han hecho posible que el sector esté hoy donde está.

Pues ahora Cano será protagonista en Nueva York con las fabas. La idea del gigantesco luminoso que puede verse durante 15 segundos en Times Square partió de Juan Luis Mier, quien al frente de la agencia El Auténtico Studio lleva la comunicación del consejo regulador. Él es el autor de la icónica fotografía que en muy poco tiempo se ha hecho viral en redes sociales. "Quedamos asombrados de cómo ha impactado esta imagen en el público donde, sin duda, la gente no solo ve las fabas y unas manos trabajadas, lo que ve es Asturias. Son manos de una mujer que nos recuerdan las raíces, la esencia del lugar al que pertenecemos. Manos, arrugas y fabas que nos hablan de Asturias", explica su autor.

Paula Álvarez, gerente del consejo regulador, conocedora de la idea de Mier, la apoyó desde el primer momento. "Estamos encantados con el resultado. Cuando Jota nos propuso lo de este luminoso en Times Square lo vimos factible y, la verdad, el resultado tras ver una primera proyección es impresionante. Es una imagen que habla por sí sola. Esas manos que muestran nuestras fabas, al final es Asturias en sí misma. Es una imagen tan amable, tan entrañable, que estoy segura de que impacta sobre las demás".

Explica Juan Luis Mier que le ha dado un efecto tridimensional para dar la sensación de que las manos se asoman hasta salir del marco de la foto, para acercar aún más las fabas a quien está mirándolo, con lo que resulta más impactante aún. "Los últimos datos señalan que hay cerca de 350.000 personas que miran las luces de Times Square a diario", explica el comunicador. Recuerda que el mensaje del anuncio va escrito en castellano y en inglés: "Estas manos son historia de Asturias, historia de tradición / These hands have been working the land for years to bring you la faba de Asturias". Para quienes puedan y quieran ver este impresionante neón en medio de Nueva York con las manos de Margarita Cano y las fabas IGP de Asturias, tienen este mismo lunes y martes oportunidad a las 16 horas (hora española). "Si quien pueda verlo, lo graba, le estaríamos muy agradecidos si nos lo envía. Nunca le faltarán unas buenas fabas IGP de Asturias, se las enviaríamos donde hiciera falta", dice Mier.

Mientras tanto Margarita Cano, con la sabiduría y la fuerza que le caracterizan, seguirá trabajando su tierra valdesana, ajena a lo que se cuece al otro lado del Atlántico, que bien podría ser una buena fabada entre los luminosos de neón en los que posan sus ojos el mundo entero.