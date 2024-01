"Es vergonzoso", dicen quienes van a Cantabria o Galicia por el atasco de la ITV asturiana

La huelga en las estaciones de ITV de Asturias, que ya ha anulado más de 17.200 inspecciones en los dos últimos meses y genera esperas de más de tres meses para la revisión, está provocando un éxodo de conductores a regiones vecinas. Las estaciones de Foz, en Lugo, y de Val de San Vicente, en Cantabria –las más cercanas a las fronteras del Principado– registran estos días colas de conductores asturianos que acuden con urgencia al tener el plazo de revisión obligatoria superado y que temen ser multados si circulan con sus vehículos en esas condiciones.

La semana pasada, los trabajadores de la empresa pública ITVSA decidieron prolongar la huelga que iniciaron el pasado 14 de noviembre al considerar que la compañía no da respuesta a sus reivindicaciones sobre la duración de la jornada y la contratación de personal, unas demandas que los responsables de la sociedad pública consideran inasumibles para mantener la viabilidad del servicio. Hasta el 27 de marzo hay convocadas huelgas todos los lunes (como es el caso de hoy), miércoles y viernes. Son paros del 73% de la jornada en los que la atención se cubre únicamente con servicios mínimos y se aplazan las revisiones que no sean de vehículos prioritarios (ambulancias, bomberos, polícía, transporte público y de mercancías...) o aquellos cuya ITV periódica haya caducado ya o caduque en los días convocados para la huelga.

El problema es que si un conductor tiene cita previa para un día de huelga y acude sin que haya caducado aún la ITV no le atienden al no cubrirlo los servicios mínimos y tiene que volver a solicitar cita. A causa de la huelga los tiempos de espera se han prolongado y deberá esperar más de tres meses, por los que seguramente la ITV caducará antes de que le atiendan. Lo mismo ocurre con los que ahora solicitan la cita previa. Esta situación ha provocado un éxodo de conductores a las provincias vecinas de Lugo y Cantabria, donde las estaciones de ITV son gestionadas por empresas privadas en régimen de concesión.

Entre el 14 de noviembre y el 28 de diciembre de 2023 (la primera convocatoria de huelga que ahora se ha prolongado con una segunda entre el 12 de enero y el 27 de marzo de 2024) se realizaron en Asturias 17.244 inspecciones menos que en el mismo periodo del año anterior (un total de 27.464 revisiones frente a las 44.708 de 2022, según datos de la empresa), lo que demuestra el fuerte impacto de la huelga.

Pregunta en el Congreso

El conflicto de la ITV en Asturias y sus efectos han llegado al Parlamento nacional. Mercedes Fernández, diputada del PP por Asturias, ha presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados para saber si la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado alguna instrucción excepcional para los casos de los conductores que circulan con la ITV caducada a causa de la huelga.

La diputada expone que en Asturias "se prolonga una huelga en la empresa pública de ITV y por ello los conductores pueden ser multados ante la falta de revisión, con incidencia también en caso de accidente y en el seguro del vehículo". Mercedes Fernández añade que esa situación es motivada por hechos ajenos a los conductores y pregunta: "¿Dará la DGT la oportuna instrucción para no multar a los conductores?".

Foz (Lugo), alternativa ante la "vergüenza" del atasco asturiano

Tania Cascudo

Foz (Lugo)

Mediodía del viernes en la oficina de inspección técnica de vehículos (ITV) de Foz (Lugo), a aproximadamente media hora de la frontera con Asturias. Conductores haciendo cola para que sus vehículos sean revisados y varias personas aguardando su turno en la puerta de la oficina. Hasta aquí, todo normal. Lo extraordinario es que la mayoría de esos clientes no son gallegos, sino asturianos en busca de una cita urgente para circular con los permisos en regla. "Es que tengo la ITV caducada y en Asturias lo más pronto era en marzo y aquí prácticamente de un día para otro te dan cita", es el argumento que repiten todos los consultados.

Víctor Engracia e Isabel Moreno se desplazaron desde Corvera a Foz. "Nos daban vez muy tarde y, como esto hay que hacerlo, nos lanzamos a venir. Coincide que hoy no trabajamos y venimos de ruta", cuenta Engracia. Muy cerca está Ana Fernández, que se desplazó desde Piedras Blancas. "En Avilés nos daban para marzo, como tuvimos un apartamento en esta zona nos prestaba venir y recordar el sitio y por eso tiramos para aquí. En Avilés no se puede. Yo tengo una amiga que fue para Santander por lo mismo", argumenta.

"No hay cita y me caduca la ITV el día 14, entonces vine a la más cercana que es esta", cuenta una ovetense que se cogió el día libre en el trabajo para desplazarse a Foz. La mayoría se lo toman con resignación y aprovechan la jornada para hacer turismo. Incluso hay casos como el de Nati López, de Tineo, que decidió hacer noche el día antes por temor a que las primeras nieves del Suroccidente le impidieran llegar a su cita. "Nos caduca mañana (por el sábado 13 de enero) y no quiero estar con ella caducada porque si tienes un accidente no te cubre. Venir aquí es un trastorno grande por el tema del trabajo y el desplazamiento", explica al tiempo que pide "una solución" para la situación que vive la ITV en Asturias.

Desde Pola de Allande se desplazó Jorge Arango que se muestra más crítico: "Es una vergüenza, teníamos la opción de venir aquí o a Ponferrada y al final decidimos Foz porque está un poco más cerca". Jairo Riesgo, de Piedras Blancas, tiene claro que la solución está en "privatizar" el servicio. En su caso se desplazó porque "no podía esperar más y en Asturias me daban para marzo".

El director de la estación de Foz, David Moreiro, admite que están notando "que viene más gente de Asturias, pero datos objetivos no tenemos". Mientras tanto en la oficina no dejan de descolgar el teléfono para dar citas. "Te podría dar para la semana que viene, el jueves", se escucha decir a una empleada del servicio lucense. Y es que en Foz es posible conseguir una cita con muy escaso margen, algo imposible ahora mismo en Asturias.

Dos de cada tres coches proceden de Asturias en la planta de Val (Cantabria)

Ramón Díaz

Val de San Vicente (Cantabria)

La estación de inspección técnica de vehículos (ITV) de Val de San Vicente, en Cantabria, esta haciendo el agosto en pleno invierno. En realidad, lleva haciéndolo varios años, pero la huelga de los trabajadores del Itvasa, la empresa pública que gestiona las estaciones donde pasan la revisión los vehículos en el Principado, está provocando "un repunte" en el número de conductores asturianos que se acercan a la estación cántabra, gestionada por la empresa privada Itevelesa y situada a solo 5 kilómetros del límite con Asturias.

"El 66 por ciento de las personas que pasan la ITV en Val de San Vicente son asturianos". Lo afirma Óscar Sordo, responsable de la estación cántabra. La presencia asturiana en este centro de inspección fue siempre elevada, pero ha ido aumentando con el paso del tiempo. Según explica Sordo, el despegue de la estación se registró cuando pasó de ofrecer jornada partida a continua. Desde entonces abre de 7.30 a 21.30 horas de forma ininterrumpida, lo que les permite atender hasta a 275 vehículos diarios.

La presencia de asturianos en la estación de Val de San Vicente, sobre todo procedentes del oriente de Asturias, aumentó aún más durante la pandemia, pero se ha registrado un nuevamente "importante incremento" desde que el pasado mes de noviembre comenzó la huelga en las ITV de Asturias.

Camilo García Fernández, electricista natural de El Entrego y vecino de Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio), aguardaba en la cola de la ITV de Val de San Vicente a media tarde del pasado viernes junto a su esposa, Verónica Murcia. Debía pasar la ITV, como máximo, el 15 de enero y asegura que lo intentó todo para pasar la inspección en Asturias, pero le fue imposible. "Miré en todas las estaciones de Asturias, pero no hubo manera, me daban cita como muy pronto para el 12 de febrero, así que empecé a buscar otras opciones", rememora.

Relata que a un amigo suyo le habían dicho que si acudía muy temprano a una estación asturiana le darían un número y podría pasarla. "Llegó a las seis de la mañana y le dieron el número 94", así que su amigo desistió, y él también. Entonces empezó a mirar la posibilidad de pasar la ITV en otras provincias. "Busqué en León y Cantabria. Me habían hablado muy bien de la estación de Val de San Vicente, vi que había huecos y cogí cita". Era el 26 de diciembre. Camilo y Verónica aprovecharon el viaje (una hora y veinte minutos desde Sotrondio) para tomar un café y comprar unas corbatas. Y vuelta a casa. Mediodía del viernes en la oficina de inspección técnica de vehículos (ITV) de Foz (Lugo), a aproximadamente media hora de la frontera con Asturias. Conductores haciendo cola para que sus vehículos sean revisados y varias personas aguardando su turno en la puerta de la oficina. Hasta aquí, todo normal. Lo extraordinario es que la mayoría de esos clientes no son gallegos, sino asturianos en busca de una cita urgente para circular con los permisos en regla. "Es que tengo la ITV caducada y en Asturias lo más pronto era en marzo y aquí prácticamente de un día para otro te dan cita", es el argumento que repiten todos los consultados.

Víctor Engracia e Isabel Moreno se desplazaron desde Corvera a Foz. "Nos daban vez muy tarde y, como esto hay que hacerlo, nos lanzamos a venir. Coincide que hoy no trabajamos y venimos de ruta", cuenta Engracia. Muy cerca está Ana Fernández, que se desplazó desde Piedras Blancas. "En Avilés nos daban para marzo, como tuvimos un apartamento en esta zona nos prestaba venir y recordar el sitio y por eso tiramos para aquí. En Avilés no se puede. Yo tengo una amiga que fue para Santander por lo mismo", argumenta.

"No hay cita y me caduca la ITV el día 14, entonces vine a la más cercana que es esta", cuenta una ovetense que se cogió el día libre en el trabajo para desplazarse a Foz. La mayoría se lo toman con resignación y aprovechan la jornada para hacer turismo. Incluso hay casos como el de Nati López, de Tineo, que decidió hacer noche el día antes por temor a que las primeras nieves del Suroccidente le impidieran llegar a su cita. "Nos caduca mañana (por el sábado 13 de enero) y no quiero estar con ella caducada porque si tienes un accidente no te cubre. Venir aquí es un trastorno grande por el tema del trabajo y el desplazamiento", explica al tiempo que pide "una solución" para la situación que vive la ITV en Asturias.

Desde Pola de Allande se desplazó Jorge Arango que se muestra más crítico: "Es una vergüenza, teníamos la opción de venir aquí o a Ponferrada y al final decidimos Foz porque está un poco más cerca". Jairo Riesgo, de Piedras Blancas, tiene claro que la solución está en "privatizar" el servicio. En su caso se desplazó porque "no podía esperar más y en Asturias me daban para marzo".

El director de la estación de Foz, David Moreiro, admite que están notando "que viene más gente de Asturias, pero datos objetivos no tenemos". Mientras tanto en la oficina no dejan de descolgar el teléfono para dar citas. "Te podría dar para la semana que viene, el jueves", se escucha decir a una empleada del servicio lucense. Y es que en Foz es posible conseguir una cita con muy escaso margen, algo imposible ahora mismo en Asturias.

La estación de inspección técnica de vehículos (ITV) de Val de San Vicente, en Cantabria, esta haciendo el agosto en pleno invierno. En realidad, lleva haciéndolo varios años, pero la huelga de los trabajadores del Itvasa, la empresa pública que gestiona las estaciones donde pasan la revisión los vehículos en el Principado, está provocando "un repunte" en el número de conductores asturianos que se acercan a la estación cántabra, gestionada por la empresa privada Itevelesa y situada a solo 5 kilómetros del límite con Asturias.

"El 66 por ciento de las personas que pasan la ITV en Val de San Vicente son asturianos". Lo afirma Óscar Sordo, responsable de la estación cántabra. La presencia asturiana en este centro de inspección fue siempre elevada, pero ha ido aumentando con el paso del tiempo. Según explica Sordo, el despegue de la estación se registró cuando pasó de ofrecer jornada partida a continua. Desde entonces abre de 7.30 a 21.30 horas de forma ininterrumpida, lo que les permite atender hasta a 275 vehículos diarios.

La presencia de asturianos en la estación de Val de San Vicente, sobre todo procedentes del oriente de Asturias, aumentó aún más durante la pandemia, pero se ha registrado un nuevamente "importante incremento" desde que el pasado mes de noviembre comenzó la huelga en las ITV de Asturias.

Camilo García Fernández, electricista natural de El Entrego y vecino de Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio), aguardaba en la cola de la ITV de Val de San Vicente a media tarde del pasado viernes junto a su esposa, Verónica Murcia. Debía pasar la ITV, como máximo, el 15 de enero y asegura que lo intentó todo para pasar la inspección en Asturias, pero le fue imposible. "Miré en todas las estaciones de Asturias, pero no hubo manera, me daban cita como muy pronto para el 12 de febrero, así que empecé a buscar otras opciones", rememora.

Relata que a un amigo suyo le habían dicho que si acudía muy temprano a una estación asturiana le darían un número y podría pasarla. "Llegó a las seis de la mañana y le dieron el número 94", así que su amigo desistió, y él también. Entonces empezó a mirar la posibilidad de pasar la ITV en otras provincias. "Busqué en León y Cantabria. Me habían hablado muy bien de la estación de Val de San Vicente, vi que había huecos y cogí cita". Era el 26 de diciembre. Camilo y Verónica aprovecharon el viaje (una hora y veinte minutos desde Sotrondio) para tomar un café y comprar unas corbatas. Y vuelta a casa. valde

Sobre el conflicto en las ITV asturianas señala que es un asunto "delicado". Y no cree que la diferencia en el funcionamiento de las estaciones tenga que ver con que estén en manos de empresas privadas o públicas. "La clave es la gestión. Lo que está bien gestionado funciona", resalta. No sabe si volverá a Val de San Vicente el año que viene: "A ver cómo cuadra la cosa. Por comodidad prefiero pasar la ITV en casa, pero es verdad que en Asturias dan muchas vueltas a cosas que no tienen sentido". Se explica: "A un amigo no lo querían dar de paso porque su coche llevaba una pegatina de ‘sport’ que venía de serie. Y a otro le pusieron falta leve porque el tapón de la gasolina no era el original. No es lógico que rebusquen cosas que no influyen para nada en la seguridad", clama. Eso sí, las instalaciones de El Entrego son "una pasada, está todo nuevo, impoluto, mientras que las de Val de San Vicente se ve que están más tralladas", finaliza.