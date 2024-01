El Principado inspeccionará las zonas de vega para detectar construcciones ilegales

El Gobierno regional incluye por primera vez las fértiles vegas fluviales asturianas en su plan de inspección urbanística, por lo que se someterán a revisión por técnicos regionales para detectar construcciones ilegales. Esta novedad consta en el documento aprobado por la Consejería de Ordenación del Territorio, que estará vigente este año y el próximo, y que fue aprobado el pasado 27 de diciembre. Los inspectores regionales podrán actuar de oficio o por denuncia y acudir tanto en horario diurno como nocturno, sin necesidad de aviso previo.

Esta incorporación obedece a la siguiente pregunta: ¿Es también el Paraíso Natural un Edén de fertilidad? Contra lo que se pudiera pensar, no. Asturias no tiene ningún terreno clasificado en la primera categoría para explotaciones agrícolas intensivas, y en la segunda categoría solo se encuentra el 1,3% del territorio asturiano. Ya en la tercera tipología, relacionada con laboreo permanente, pero con fertilidad media o baja, se integra el 5% del suelo de la comunidad autónoma. Partiendo de esa premisa, el Principado intensificará la inspección urbanística en los suelos de vega de los principales ríos asturianos. Se trata de terrenos fértiles y los más aptos para la actividad agrícola de la región. El objetivo será comprobar que no se producen usos incompatibles.

"Proteger esos espacios nos interesa como apuesta por el medio rural, y lo que se persigue es inspeccionar para que no se produzcan actuaciones ilegales que comprometan la viabilidad futura de estos suelos para actividades agrícolas", explica a LA NUEVA ESPAÑA la directora general de Urbanismo, Laura López, en la consejería en manos de Izquierda Unida.

La labor inspectora del Principado se realizará teniendo en cuenta la clasificación de estos suelos que hayan establecido los municipios en sus planes urbanísticos respectivos. Las vegas de los ríos, terrenos fértiles y llanos, suelen estar sujetos a presiones urbanísticas. Pero sobre esos suelos de vega, técnicamente conocidos como suelos clase II Agrológica, hay calificaciones urbanísticas diversas: desde la protección, a los usos agrícolas o los urbanos. "Cada ayuntamiento organiza urbanísticamente su vega", destaca la directora general. Lo que el Principado quiere comprobar es que las construcciones se ajustan a lo permitido y que edificaciones autorizadas para usos agrícolas no terminen en usos residenciales allá donde no sea posible, o que cumplan con lo establecido en la licencia obtenida.

Informe al ayuntamiento

"Será el mismo procedimiento que con los suelos de especial protección", indica López, quien apunta además que si se detecta alguna irregularidad se comunicará a los ayuntamientos para que inicien el consiguiente expediente sancionador. La directora general de Urbanismo insiste que la inspección se basará en la calificación urbanística que tengan las zonas en sus respectivos concejos, y resalta también la importancia de evaluar estos terrenos, susceptibles de sufrir avenidas en episodios de grandes lluvias, que en Asturias podrían incrementarse a consecuencia del cambio climático.