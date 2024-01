Los sindicatos docentes amenazan a Educación con la huelga si no atiende un decálogo de demandas para "mejorar la calidad de la enseñanza"

Los sindicatos docentes suben la apuesta. Después del encierro del otoño en la Consejería de Educación, y de una negociación insatisfactoria sobre una reivindicación de tres puntos, el invierno que anuncian ahora las cinco organizaciones representadas en la Junta de Personal Docente no Universitario amplía a diez las demandas y eleva el nivel de la amenaza hasta la huelga general si el Principado no las atiende. Los representantes del profesorado empiezan por una llamada a concentrarse en los recreos, en un arranque de la protesta que comenzará este martes e irá creciendo en intensidad y pasando de los colegios del centro a los de las alas, apuntan. Se ofrecen un plazo aproximado de “un meso o mes y medio” para un acuerdo que de no producirse no descarta la convocatoria de un paro general que supondría “una elevación del conflicto hasta límites que no se conocen desde hace muchos años”.

En su condición de presidente de la Junta de Personal, Jorge Espina (CC OO) ha querido enfatizar este lunes que las cinco organizaciones sindicales mayoritarias –CC OO, UGT, ANPE, CSIF y SUATEA– llevan sin fisuras la voz del profesorado asturiano. Añade que no les gustó “que la Consejera haya tratado de vender que sólo queremos trabajar menos” y advierte de que “sin una mejora en las condiciones laborales es imposible ofrecer una enseñanza de calidad”. La reacción de la plantilla al cierre en falso del conflicto en octubre – “sólo se nos reconocieron algunos días de asuntos propios, menos de los que disfruta el resto de los funcionarios”– es la transformación de aquellos tres puntos en un decálogo de peticiones ordenadas por la prioridad que les otorgan sus promotores. Todo empieza por la negociación de “un nuevo acuerdo de plantillas” que sustituya al de 2001 y adecúe el personal a las necesidades del alumnado “poniendo fin al inaceptable incremento de medias jornadas y bajando las ratios” mediante un aumento de las plantillas docentes. Los convocantes de la protesta exigen a continuación su equiparación salarial con los docentes de otras comunidades autónomas, en la conciencia de que “estamos entre los profesionales que menos cobramos del Estado”, por debajo incluso de “trabajadores que responden al mandato de gobiernos de la derecha, como el de la Comunidad de Madrid, y reseñando que “no nos valen triquiñuelas como complementos salariales que no cobra el conjunto del profesorado”. Exigen igualmente una reducción de la carga burocrática para disponer de más tiempo de la docencia y reactivan las exigencias no atendidas en octubre respecto a un acuerdo que reduzca la carga lectiva al cuerpo de maestros y otro en el que Educación se avenga a negociar la introducción de “la reducción voluntaria de la jornada lectiva al profesorado mayor de 55 años”. Quieren además que se equiparen las condiciones salariales de los profesores de FP con los del cuerpo de Secundaria y, frente a los anuncios en los que la Consejería “parece estar descubriendo la pólvora” de la enseñanza infantil, participar en la definición del modelo para la implantación de una red autonómica de escuelas para niños menores de tres años que tenga una gestión “totalmente pública y sin concertación”, matizan. Los tres últimos puntos del decálogo reivindican “una evaluación rigurosa del funcionamiento del programa de enseñanza de inglés ‘HabLE’, porque también aquí aprecian “contradicciones entre la propaganda del Gobierno y la realidad”, así como la inclusión de los cursos de formación permanente del profesorado dentro del horario lectivo y una dotación de recursos suficiente para que los centros educativos “sean espacios seguros y saludables”, porque muchos, concluye Espina, “no cumplen el mínimo exigible” en cuanto a medios y condiciones de trabajo. La representación de la plantilla pone el acento en que tras el proceso negociador del otoño “estamos en el mismo punto dos meses después”, con lo que “el grado de cabreo” de los docentes “es mayor”, señala Espina, resumiendo la situación por comparación en que “estamos entre los peor pagados del país, entre los que más han tardado en conseguir los días de asuntos propios y entre los que soportan mayor carga lectiva”.