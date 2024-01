La lucha eterna por los bosques asturianos: "Son nuestros, pertenecían a nuestros antepasados"

La suya es una lucha titánica porque el contrincante no tiene cara. Es más bien un aparato con toda la fuerza de la Administración detrás. "Los seguiremos reclamando una y otra vez porque consideramos que son nuestros derechos", repite Victorina Rodríguez (Tineo, 1954), una jubilada de 69 años que lidera como presidenta la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común de Asturias.

En esencia, su petición es muy sencilla. La coordinadora está formada por decenas de ciudadanos que piden al Principado y a los ayuntamientos que les devuelvan los que consideran que son sus legítimos montes desde hace generaciones. "Aquel, por ejemplo", dice Rodríguez en el Alto de la Casa del Puerto, en lo alto de Tineo, señalando el monte de Buspaulín, uno de los que le reclaman al Principado. "Es una lucha legítima, los montes pertenecían a nuestros antepasados y son nuestros", repite la presidenta, un terremoto, acompañada por Manuel Mallada y José Manuel Rodríguez, miembros de la coordinadora.

Estos vecinos se enfrentan a una maraña de documentos y trabas para poder demostrar que los bosques que reclaman –en estos momentos, más de cuarenta, pero podrían ser más– son suyos por legítimo derecho.

Para ello, para poder conseguir su objetivo, integrantes de la asociación han recorrido infinidad de oficinas de varias administraciones. Enseñan incluso papeles del siglo XVII que, sostienen, atestiguan que los montes no deberían ser propiedad regional. El argumento del Principado, según aseguran, es que los montes no están escriturados con los nombres de los vecinos y que ordenar todos los archivos es un proceso costoso que requiere de más personal. "Lo que no hay es voluntad política", recalcan sobre una problemática que viene de lejos. Tampoco ven apoyo municipal. Y lo ejemplifican en el caso de Tineo, desde donde hablan. "Ni la anterior Corporación ni la alcaldesa actual, Montserrat Fernández, ponen interés en trabajar por los montes comunales", recalca Rodríguez, que tiene una explicación. "Ni al Principado ni al Ayuntamiento les interesa. Los municipios cobran por los parques eólicos, cuando los vecinos deberíamos poder decir algo sobre eso", indica.

La coordinadora tiene constancia de reclamaciones de diferentes montes en más de 17 concejos de la región, pero insisten en que son, en realidad, muchos más porque la mayoría no se conocen y los vecinos no los exigen. "Existen cientos, pero no todos los pueblos los reclaman por las trabas que pone la Administración", se queja la presidenta.

La principal fuente de desesperación de esta asociación es la falta de respuestas del Principado sobre lo que consideran son preguntas muy básicas que resolver. "No contestan a nada, e ir a juicio es muy costoso para nosotros y barato para la Administración". En diciembre, la coordinadora presentó una denuncia ante la Fiscalía al Servicio de Montes por lo que creen que podría ser un delito de "ocultación de documentos". Se sienten indefensos, insisten. "Nos repiten que no hay medios, pero tampoco aprueban una partida especial", dice Rodríguez. Foro Asturias intentó a su vez incluir una partida presupuestaria en los últimos Presupuestos, pero no fue aceptada. "Llevamos cinco años con la coordinadora, y, de todas las peticiones de escriturar montes que hemos realizado, únicamente se aceptaron doce, pero solo para lavar la imagen del Gobierno", asegura.

Insisten, además, en que, cuando por fin pueden acreditar con todas las de la ley la pertenencia de unos montes, las dificultades no cesan. "Tenemos infinidad de documentación sobre Buspaulín y nos dicen que lo tienen que pensar. También nos pidieron ser junta vecinal, porque somos asociación. Ya lo hemos solicitado, pero estamos esperando y nos dicen que pueden tardar años", recalca.

Interviene Manuel Mallada, vicepresidente de la coordinadora. "Contacté con Marcelino Marcos Líndez (consejero de Medio Rural) y no me contestó. Es una situación humillante", explica Mallada, muy activo en esta asociación

Los vecinos, derechos históricos al margen, defienden que los montes estarían mejor gestionados a su cargo que al de la Administración. Y ahí está una de las patas de todo este problema que parece no tener solución: el futuro de los bosques de la región, que forman el pulmón verde de Asturias. Victorina Rodríguez lo explica: "Si los pueblos gestionasen los montes, como sucedió durante siglos, se podrían hacer muchas cosas más, como fijar población, hacer desbroces de caminos que están cerrados y muchas más cosas". Los vecinos, se ha visto, siguen esperando por sus montes.