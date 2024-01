La Xunta ha cerrado ya el informe que le va a enviar a la fiscalía sobre el vertido de pellets provocado por la pérdida de seis contenedores del buque "Toconao" el pasado 8 de diciembre frente a las costas portuguesas, uno de ellos con este material plástico. Así lo confirmó este mismo lunes la vicepresidenta segunda de la Xunta y consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ánxeles Vázquez.

Ésta defiende la activación en la comunidad vecina del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, lo que no supuso movilizar medios de la administración central como sí sucedió en Asturias. El Gobierno del Principado decidió activar la fase 2 del plan hace justo una semana, el martes 9 de enero, cuando se detectaron las primeras bolinas de plástico en las playas asturianas. Esto implicó movilizar medios regionales y también estatales.

De momento, en Asturias el Principado trabaja de manera coordinada con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a instancias de la investigación judicial abierta. "Es en ese ámbito donde se da cuenta de las actuaciones y material recogido", explican en la Consejería de Fomento. Se mantendrá activado el Placampa en fase 2. "Será al cierre del episodio cuando se elaboren los informes del mismo y se dé traslado en el ámbito de la investigación que está en marcha", añaden.

De momento, la llegada de pellets a la región se ha estabilizado, mientras que en Cantabria tan solo se han recogido unos tres kilos.

En Asturias hasta este pasado viernes rondaban los 10 kilos. El dispositivo de limpieza, de bolinas y resto de plásticos continua.Por otra parte, el sector pesquero ha pedido calma y no alarmar a los consumidores. La Confederación Española de Pesca (Cepesca) asegura que los pescados y mariscos que llegan a los consumidores lo hacen, como es habitual, con los mayores estándares de calidad y seguridad. "Las primeras informaciones apuntan a que se trata de polietileno que no sería tóxico. En caso de que fueran ingeridos accidentalmente por los peces, estarían presentes en el estómago e intestinos, que no son consumidos por el ser humano", sostienen.

Cepesca pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas a trabajar conjuntamente para aclarar y determinar de manera solvente el alcance real medioambiental, social y económico de lo ocurrido.