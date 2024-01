El Gobierno asturiano se mueve en el conflicto de la ITV: el viceconsejero Pola ejercerá de mediador para acabar con la huelga

El Gobierno autonómico "mueve ficha" para tratar de desbloquear el conflicto laboral en las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV), que acumulan ya entre tres y cinco meses de lista de espera tras los paros intermitentes que comenzaron el pasado mes de noviembre. La consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, anunció la incorporación de su "número dos", Isaac Pola, a las negociaciones que tienen lugar entre la gerencia de la empresa pública de las ITV, de titularidad autonómica, y los sindicatos, para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga. Mientras tanto, el PP asturiano exigió responsabilidades "por el caos en la inspección técnica de vehículos, que afecta a miles de asturianos", exigió la dimisión de la consejera Roqueñí y planteó la posibilidad de abrir nuevas fórmulas para la prestación de ese servicio, pero "sin cerrar las estaciones públicas".

Nieves Roqueñí anunció ayer la incorporación del viceconsejero, Isaac Pola, a una reunión que tendrá lugar próximamente en el SASEC con los representantes de los trabajadores para tratar de buscar una solución a este conflicto laboral. "Vamos a ofrecer a los sindicatos una reunión donde esté el Gobierno, con Isaac Pola, junto al gerente de la ITV. Esperamos que con esta nueva variable en la ecuación, avancen las negociaciones y depongan la huelga para retomar la normalidad y recuperar el tiempo perdido que hace que la lista de espera aumente y los tiempos de cita también", planteó la responsable de la cartera de Transición Ecológica. Hasta ahora, la negociación para poner fin a un conflicto laboral en el que los sindicatos denuncian el incumplimiento del acuerdo alcanzado en 2019 con varios puntos, entre ellos la necesidad de más personal, había sido entre los sindicatos y la gerencia de la ITV. Con la presencia del viceconsejero Pola en la negociación, el Gobierno asturiano tratará de poner fin a una huelga que obliga a los conductores a soportar largas listas de espera para la revisión obligatoria o incluso a desplazarse a estaciones de comunidades autónomas vecinas como Galicia, Castilla y León o Cantabria, para evitar que les caduque la tarjeta de la ITV y eludir las sanciones, que conllevan una multa de al menos 200 euros.

El PP asturiano exigió la dimisión de Nieves Roqueñí antes de que trascendiera esta decisión de tratar de mediar en la huelga, con paros intermitentes, que arrancó en noviembre pasado. El diputado autonómico Luis Venta pidió responsabilidades a la consejera de Transición Ecológica, por "el caos con la huelga de la ITV, que afecta a miles de asturianos". El parlamentario popular Luis Venta denunció la falta de diálogo y el incumplimiento de los acuerdos contraídos por el Principado en 2019 con los trabajadores y se ha mostrado partidario de cambiar el actual modelo, exclusivamente público, en la gestión de la inspección técnica de vehículos, "para complementarlo con otras figuras, como la concesión y la autorización, porque el actual está claro que no funciona".

Venta apuntó directamente a Nieves Roqueñí como responsable política de una huelga que "aboca a miles de asturianos a circular con la ITV de sus vehículos caducada, lo que pone en peligro su seguridad y los lleva a una situación de ilegalidad y a importantes riesgos en caso de accidente".

El parlamentario del PP asturiano acusó al Gobierno autonómico de "esquivar el diálogo, imponerse y no cumplir los acuerdos; para este Gobierno, Asturias es un eslogan de propaganda". Venta calificó a Nieves Roqueñí como "la consejera de los líos: es la responsable del tarifazo de la basura, de despedir a un gerente contratado por sus méritos como ha ocurrido en Cadasa y ahora, de obligar a los asturianos a circular con la ITV caducada". Venta subrayó que son miles los asturianos que "necesitan el vehículo para trabajar o para llevar a sus familiares a consultas médicas y ahora la única alternativa que tienen en desplazarse entre 200 y 300 kilómetros para pasar la ITV en Cantabria, Galicia o Castilla y León, donde no hay este problema. Somos el hazmerreír de España", denunció el diputado autonómico del PP.

Luis Venta abogó por un cambio en el modelo de la ITV de Asturias, una de las dos autonomías, junto a Andalucía, que mantiene exclusivamente público ese servicio. "Lo que no funciona, hay que modificarlo. En el resto de autonomías hay varios modelos. Existen concesiones, autorizaciones y otros son mixtos, no hay que desechar ninguno, ni el público", afirmó el diputado popular, que se pronunció sobre posibles alternativas: "¡Qué más quisiera Barbón que escuchar de este portavoz que queremos privatizar! No. En la mayoría de autonomías existen concesiones administrativas, autorización y estaciones públicas. No proponemos que se cierren las estaciones públicas, decimos que se complementen con autorizaciones o concesiones, si no se puede dar el servicio que quieren los asturianos".