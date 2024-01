Queipo traslada el apoyo del PP al Gobierno asturiano para garantizar el futuro de Arcelor: “En esta cuestión no hay colores, no hay partidos, hay Asturias”

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha lanzado un mensaje en clave institucional sobre el futuro de Arcelor en Asturias, ante las incertidumbres acrecentadas en los últimos días por la firma de un acuerdo entre la multinacional y el estado francés para impulsar planta con hidrógeno en Dunkerque. “En esta cuestión no hay colores, no hay partidos, hay Asturias. Quiero ser muy claro, el gobierno del Principado sabe que si necesita la ayuda del PP la tendrá”, afirmó Queipo, que quiso ser “muy prudente y cauto” ante el escenario abierto tras el acuerdo entre Arcelor y el Gobierno francés. El diirgente popular trasladó el mensaje sobre Arcelor esta tarde, antes de reunirse con sus coordinadores comarcales en la sede del partido, en Oviedo.

“Vamos a colaborar en todo lo que se nos reclame y en todo lo que podamos hacer para que Arcelor desarrolle su proyecto de una acería verde en Asturias”, sostuvo Queipo, quien quiso dejar patente “la preocupación en su partido” ante la incertidumbre actual. El presidente de los populares asturianos recordó los avisos y advertencias realizados por el PP en la pasada legislatura. “Seguimos con mucha precaución y mucho respeto las noticias sobre este asunto. Ya alertamos hace tiempo y en la legislatura anterior fuimos muy combativos al defender que España merecía uno estatuto de las electrointensivas que garantizase un precio estable y reducido del coste de la electricidad, pero no se produjo así porque el presidente de España, Pedro Sánchez, prefirió pactar con partidos independentistas que ese estatuto fuera generoso con las comunidades donde gobernaban y se desfiguró la finalidad del texto finalmente aprobado”, planteó Queipo. El escenario resultante, añadió el presidente del PP en Asturias, es que “nuestras empresas no pueden acceder a un precio reducido y estable de la luz y, por lo tanto, proyectos como este que dependen enormemente del coste del precio de la luz, se queda en el aire y, de momento, parece que si no está paralizado, se pospone en el tiempo, lo que nos preocupa enormemente, porque dependen de ellos miles de empleos en la región”.