La rebaja del peaje del Huerna, desde el primer viaje: este es el dinero que se ahorrarán los conductores

Giro en el Huerna. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se abrió ayer durante una visita a Asturias a incluir en los Presupuestos Generales de este año, que ya se están negociando en el Congreso, mejoras en los descuentos del peaje para hacerlos más accesibles a los viajeros, aplicándolos desde el primer trayecto realizado. La idea que maneja el Ministerio dirigido por Óscar Puente va por dos frentes. Por un lado, el plan fluye destinado a los viajeros convencionales. Según el sistema actual, los coches que atraviesan el Huerna gozan de una bonificación del 60%, pero con muchos matices. Para empezar, deben tener instalado el conocido sistema de telepeaje, registrándose previamente en un programa informático y descargando una tarjeta especial que se pone en la luna del coche y funciona telemáticamente. Pero hay más. El citado descuento se aplica a partir del tercer recorrido completo en un mismo mes, para "los posteriores dentro de un mes", lo que provoca que hasta ahora este descuento que sea poco accesible para muchos viajeros que no cumplen esos requisitos. Por eso, el Gobierno quiere ahora mantener el citado descuento del 60 por ciento, pero haciéndolo alcanzable "desde" el primer viaje ida y vuelta y manteniendo en todo caso, según lo trasladado, la condición del telepeaje.

Teniendo en cuenta que la tarifa actual del Huerna es de treinta euros ida y vuelta, la rebaja de llevar a cabo esa mejora sería de 18, quedando el precio final en 12 euros (trayecto completo). No obstante, a esa cantidad habría que añadir el coste de la instalación del telepeaje, que depende de la entidad emisora que elija cada conductor. Actualmente, varios bancos ofrecen ese servicio, que no tiene un precio único, además de otras empresas especializadas. Una búsqueda establece el precio anual en una horquilla de entre 20 y 40 euros anuales, aproximadamente y con excepciones. Tanto el Ministerio como el Principado recalcan que todos los detalles están pendientes de concretarse.

Además, el Gobierno pretende ampliar la actual rebaja del trayecto para los transportistas, que desde 2022 se sitúa en el 40 por ciento del total cada vez que un camionero pasa por el peaje y se aplica de forma automática. El Ejecutivo quiere ahora que ese descuento sea del 60%, asumiendo de este modo la petición de las patronales, que recogió ayer LA NUEVA ESPAÑA. En la práctica, eso incluiría una rebaja de unos siete euros para los vehículos pesados de cuatro o más ejes –pasarían de pagar 20,95 euros a 13,96– y algo menos para los vehículos pesados con dos ejes –de 16,35 a 10,88–. El Principado arrancó ayer estos compromisos del secretario de Estado de Transportes, reunido en Oviedo con Adrián Barbón, presidente del Gobierno regional; Alejandro Calvo, consejero de Fomento; Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras; y Delia Losa, delegada del Gobierno. En la reunión también estuvo Marta Serrano, secretaria general de Transporte Terrestre del Gobierno.

El Gobierno de Sánchez se comprometió a estas mejoras tras escuchar las peticiones del Principado, trasladadas después de escuchar en público y en privado el hartazgo de buena parte del empresariado de la región, que en los peajes advierte un agravio respecto a otras regiones, como la vecina Galicia. El Ejecutivo asturiano culpa a los gobiernos nacionales del PP del actual sistema de peaje del Huerna, con una concesión a Aucalsa de 2050. Pero, ahora, espera arrancar algunas mejoras en las bonificaciones y ya cuenta con la palabra de Transportes.

Santano, exalcalde de Irún, también prometió que el dinero presupuestado para bonificaciones que no se llegue a gastar se destine a reinvertir en la autopista. "Esa es la idea. La bonificación depende del número de vehículos pesados o ligeros. El objetivo del ministerio no es ahorrar dinero, sino buscar la mejor utilización. Por eso, hemos atendido y analizaremos con cuidado lo que nos dicen", indicó el secretario de Estado, que compareció en la sede de Presidencia junto a Alejandro Calvo, con el que exhibió mucha sintonía, felicitándole incluso por sus políticas en materia de transportes en la región. El Consejero fue el que llevó la batuta en buena parte de la reunión por parte del Principado, ya que Barbón solo estuvo un rato –alrededor de 40 minutos–.

"Hemos abordado el peaje del Huerna y puedo decir que estamos abiertos a estudiar la mejora de la bonificación, aunque tengo que decir que es importante: del 40% en el transporte pesado y del 60% en los ligeros. Se nos ha hecho un planteamiento para mejorar esa bonificación desde el primer viaje y hemos tomado nota, lo he comentado con el Consejero. Es un asunto factible y lo vamos a estudiar", aseguró Santano, que no quiso entrar en debates territoriales respecto a lo que paga una u otra región por los peajes. "Todas las comparaciones son odiosas. La bonificación (la que se estudia ahora) podría permitir aumentarla a los transportistas hasta el 60% y en el caso de los ligeros estudiaremos una desde el primer viaje, no desde el tercero. Estas son las dos peticiones que se nos han hecho, lo estudiaremos para dar una respuesta y creo que será una respuesta positiva", recalcó. Según sus palabras, estas mejoras pueden darse por seguras al no hablar de actuaciones "de gran complejidad". Santano indicó que "requieren de un mínimo análisis" y admitió que la idea es que se incluyan en los Presupuestos.

Calvo respaldó la petición del Principado, aunque apuntó a los Gobiernos del PP, haciéndolos responsables de la actual situación del peaje del Huerna. "Hay que hablar claramente del peaje del Huerna. No tiene una solución completa porque se tomó una decisión que nos penaliza y hay unos gobiernos responsables y hay que señalarlos siempre. El modelo de bonificación solo se puso en marcha con gobiernos socialistas y nos olvidamos por qué hay este problema", aseveró.

"Cuando hablamos de agravios pienso en las comunidades que no tienen peaje, no en las que tienen. En Galicia, se bonifican peajes interiores, como nuestra ‘Y’. Vamos a hacer las bonificaciones adecuadas para que el uso real sea atractivo. En los vehículos pesados asumimos la demanda del sector y en vehículos ligeros parece que los tres viajes completos no son un incentivo al uso, por lo que lo haremos de manera que sea útil. Si tiene que ser desde el primer viaje lo será y si hay que buscar un equilibrio, también. Tenemos una horquilla presupuestaria alta, con datos y bonificaciones que son nuevas. Aprovecharemos al máximo el dinero", recalcó el Consejero. El asunto está ahora en manos del Ejecutivo nacional.

En la cita en Presidencia también se trataron los asuntos pendientes del plan ferroviario, pero ahí hubo pocas concreciones, dejando ambas partes todo lo pendiente en la posición final del ministro Puente. De momento, lo único seguro es que el 1 de marzo empezará la venta de los nuevos billetes para los trenes Avril, que acortarán el trayecto a Madrid en quince minutos. "En su momento se determinará el porcentaje de nuevos trenes a repartir entre Galicia y Asturias", dijo Santano, preguntado sobre cómo se distribuirán los quince nuevos convoyes entre ambas regiones. Sobre el plan de cercanías, Santano indicó que "pronto tendremos información y hasta aquí puedo leer. Hay una sintonía muy clara entre el Gobierno de España y el de Asturias en materia de movilidad, trabajamos en la misma dirección. Me voy con una sensación muy positiva del nivel de complicidad", indicó Santano. Calvo, por su parte, agradeció la postura de Santano y dijo que la reforma en cercanías es urgente, además de desvelar un dato: "Más del 50% de los usuarios de la tarjeta Conecta (la tarifa plana del Principado, de 30 euros tienen menos de 30 años, por lo que hay una oportunidad histórica para reformar el transporte", aseguró.