La advertencia de los transportistas sobre el descuento del Huerna y una petición unánime de todos los partidos (menos el PSOE)

Reacciones cruzadas al giro en el peaje del Huerna. Los transportistas consideran una buena noticia cualquier rebaja, pero están expectantes y esperan que la promesa del Gobierno "sea una realidad". Mientras tanto, los partidos políticos de la Junta General, salvo el PSOE, tildan de "insuficiente" el nuevo plan de descuentos anunciado por Transportes, que contempla elevar al 60% las bonificaciones a los transportistas y beneficiar a los viajeros con el mismo porcentaje desde el primer trayecto. "Todo lo que sea una rebaja de los precios está bien, pero tenemos que esperar a ver cómo es la bonificación. Estamos expectantes y a la espera de hacer números", asegura Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación Empresarial de Transportes de Asturias (Asetra), sobre lo referido a los transportistas. "La fórmula para los viajeros me parece muy bien y el telepeaje es sencillo y práctico", concreta Ovidio de la Roza, que además ayer tuvo oportunidad de hablar con el consejero de Fomento, Alejandro Calvo.

Alejandro García Monjardín, presidente de la asociación de transportes Cesintra, dijo por su parte que "la valoración es positiva porque recoge nuestra petición, aunque lo mejor sería siempre la supresión". Pero avisó: "Estamos expectantes, porque ya nos engañaron muchas veces y una cosa es lo que se promete y otra lo que se cumple. No obstante, es un paso muy importante. Monjardín también aplaude la bonificación en los viajeros, algo "necesario".

En los grupos políticos, en cambio, arrecieron las críticas a la gestión del Huerna pese al anuncio de nuevas rebajas. Únicamente el PSOE se mostró contento con lo anunciado por Transportes. "Es una noticia muy positiva para Asturias que refleja tanto el compromiso del Gobierno de España con nuestra comunidad como el peso político del Ejecutivo que lidera Adrián Barbón", aseguró Adriana Lastra, vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE y diputada por Asturias. "Los gobiernos socialistas han apostado por bonificar y rebajar su importe. Una rebaja que pronto será más elevada y llegará a más usuarios, beneficiando a más conductores particulares y respondiendo a las demandas del sector del transporte", presumió.

En el PP, el principal grupo de la oposición, se alegraron por los descuentos, pero temen que todo quede en agua de borrajas. "Estamos muy a favor. Lo que nos llama poderosamente la atención son varias cosas. En primer lugar, tenemos un Gobierno que va siempre a remolque de Galicia. Los gallegos consiguen unas cosas y nosotros parece que tenemos que ir siempre detrás, como si no hubiese interlocución con el Gobierno Central. Nos dicen que habrá bonificaciones, pero no concretan nada más. Tememos que una vez más sea humo y veremos en qué quedan las rebajas del peaje del Huerna", indicó Pedro de Rueda, diputado popular y encargado de Transportes, una postura reforzada después por Álvaro Queipo, presidente del PP: "Esperemos que el secretario de Estado no haya venido a prometer lo que luego no vaya a hacer".

Para la portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, el compromiso trasladado por el Ministerio de Transportes es "una muestra más del triunfalismo del PSOE". López, además, acusó a Adrián Barbón de apuntarse un tanto político, buscando el "titular y la foto fácil". En su opinión, en definitiva, "las propuestas siguen siendo insuficientes y la nuestra es clara y así la hemos presentada: la bonificación del 100%".

Con Vox coincidió Izquierda Unida, partido minoritario del Gobierno. "Es insuficiente (los descuentos) para IU Convocatoria por Asturies el objetivo tiene que ser eliminar un peaje que ya tenía que haber desaparecido y que si todavía está vigente", indicó la diputada Delia Campomanes, responsabilizando a los gobiernos del PP. "Que ahora se prevean reducciones nos parece simplemente de justicia", recalcó.

Foro Asturias, a su vez, pidió más determinación: "Las bonificaciones son unos cambios necesarios, pero no solucionan el problema de Asturias: ser la Comunidad Autónoma con más peajes y más caros en su conexión con Madrid", aseguró Adrián Pumares, portavoz en la Junta, en el grupo mixto, que también pidió que la rebaja a los viajeros convencionales se aplique sin la necesidad de tener telepeaje.

Covadonga Tomé, diputada del grupo Mixto, electa por Podemos, coincide con el resto de la oposición en que la bonificación es insuficiente, pero la tildó como "una buena noticia". En su opinión, "lo único que realmente terminaría con el agravio comparativo que sufrimos los asturianos y asturianas sería su supresión".