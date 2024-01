La denuncia de las maestras sobre la atención a niños con necesidades en los colegios asturianos: "No podemos tenerlos como floreros"

Inclusión sí, pero atención individualizada fuera del aula también. Eso es lo que defiende el profesorado asturiano que enseña a alumnos con necesidades educativas, tras haber desestimado este curso la consejería de Educación "la mayoría" de peticiones de apoyo personalizado fuera del grupo hechas por los especialistas. En los últimos años, y sobre todo a raíz de la LOMLOE, la atención externa ha quedado reducida a una excepción y, en su lugar, se promueve que la atención se haga dentro de la clase. Las maestras de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) ya no pueden más: "No nos negamos a entrar en el aula, pero hay casos y momentos en los que necesitamos sacarlos fuera. No podemos tener a los niños como floreros, sin poder participar. Las decisiones sobre la atención deben volver a los centros y no tomarse desde los despachos de Oviedo".

La dificultad para conseguir hoy un informe favorable por parte de Inspección Educativa de atención fuera del aula está conllevando, según denuncian las maestras, una peor atención de menores con Trastorno del Espectro Autista, Asperger, discapacidad cognitiva, auditiva o visual, trastorno del lenguaje... "Hasta ahora, Inspección aprobaba por norma general nuestras solicitudes, pero desde este curso tenemos que presentar más papeles –la programación que se llevará a cabo más dos informes a favor del centro y de las familias– y encima están denegando la mayoría de permisos. Han llegado a desestimar casos de alumnos TEA no verbales", denuncia el colectivo, que se ha unido en una plataforma ("Inclusión es ser, no solo estar") para recoger firmas y exigir al departamento de Lydia Espina que rectifique. Ya llevan más de cien rúbricas que presentarán en la sede de la Consejería el martes.

Según recogen las instrucciones de este curso, "a fin de garantizar una educación inclusiva, se promueve que la práctica docente favorezca y potencie la presencia, el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en el aula y en el centro". Eso significa que, por norma general, un alumno con necesidades educativas especiales o necesidades de apoyo educativas no puede abandonar el grupo para recibir una atención individualizada, sino que el profesorado debe "adaptar el currículo a las necesidades del alumno o alumna graduando las actividades desarrolladas en el aula para ser accesibles a todos". Existen, no obstante, algunas excepciones, como casos de comportamientos desafiantes e impulsivos o alumnado en riesgo inminente de suicidio. Por contra, las intervenciones que hace el profesorado de AL de reeducación de la producción oral no necesitan un informe favorable y quedan limitadas desde el pasado septiembre a una fracción "no superior a 20 minutos".

El profesorado de PT y AL así como los orientadores exigen la retirada de estas medidas, "trasladando de nuevo las decisiones organizativas sobre inclusión a los centros educativos". "Entendemos que se está vulnerando nuestro criterio profesional y, lo que es más grave, el derecho del alumnado a recibir una intervención de calidad. No puede haber, como pasa en AL, una limitación de tiempos y espacios de atención individual en nuestro horario. Es arbitrario, no responde a ningún criterio científico o pedagógico", claman. Las maestras están a favor de la inclusión en el aula, pero advierten: "Siempre y cuando el alumnado esté provisto de un código que le permita comunicarse, relacionarse y participar". Se trata, defienden, "de ser, no solo estar", por lo que "la atención individualizada específica no solamente tiene que existir cuando el alumnado presente comportamientos disruptivos". De lo contrario, rematan, "habrá necesidades que no se podrán cubrir", como está sucediendo.

A lo anterior se suma otro impedimento más: que en Infantil directamente no puede haber atención individualizada fuera del aula. "¿Podemos dar respuesta ajustada a cierto alumnado con otros 19, 20 o 23 alumnos de 3, 4 o 5 años? ¿Cómo se puede trabajar en un contexto de aula ordinaria en ciertos casos la implementación de un sistema comunicativo o el desarrollo de la lengua oral?", cuestiona Marián Quirós, profesora de Audición y Lenguaje del colegio público Hermanos Arregui, de Pola de Siero, y portavoz del movimiento.

Esta maestra ya alertó en noviembre de la problemática a Lydia Espina a través de una carta. "Me respondió el director general diciendo que lo tendrían en cuenta", señala. Pero a su juicio nada se ha hecho y el profesorado de PT y AL está "harto". "Es un cúmulo de cosas. Estamos desbordados. La población con necesidades educativa se ha multiplicado en los últimos años y los refuerzos de personal que se contrataron con el covid ya no existen este curso. Solo en TEA, hemos pasado de más de 200 alumnos a cerca de 900 en una década. La Consejería se escuda en que, como entramos en el aula, están todos atendidos", critica Quirós. A consecuencia de ello, las familias –las que se lo pueden permitir– se están viendo obligadas a contratar clases particulares.

La plataforma se reunió por primera vez el 11 de enero en Oviedo y acordó trasladar a la Consejería una serie de peticiones. Son cinco: "la retirada de las instrucciones, el desarrollo y la publicación de nuestras funciones –Asturias carece de un decreto de inclusión–, fijar una ratio donde se contemple a todo el alumnado con necesidades, establecer un criterio transparente de asignación de recursos, disponer de tiempo para la prevención en la etapa de Infantil y reunirse con Lydia Espina".