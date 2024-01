“Histórico” acercamiento entre la Academia de la Llingua y el PP asturiano, que “no está a favor de la oficialidad”

La Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) y el PP han mantenido esta mañana un encuentro “histórico” al más alto nivel, que ha servido para “puntos de acuerdo”, pero el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, ha dicho de manera clara que este nuevo clima de entendimiento entre ambas instituciones no alcanza a la cooficialidad. “No estamos a favor de la cooficialidad; la oficialidad o es o no es”, manifestó el presidente del PP en Asturias quien, en cambio, destacó el empeño de su partido en la ley de uso y promoción del asturiano, aprobada en el mandato de Sergio Marqués en 1998, que “está sin desarrollar”.

La Academia de la Llingua y el PP acordaron un comunicado conjunto de siete puntos, en los que recoge la necesidad de dejar la lengua y la cultura asturianas “al margen de ideologías y opciones políticas concretas y que el asturiano y el eo-naviego “son un bien social que contribuye a la vertebración de la sociedad asturiana”. También se han mostrado de acuerdo en garantizar “la libertad personal en el uso sin restricción de las lenguas propias” y que todas las modificaciones, adaptaciones o mejoras planteadas en relación con la política lingüística habrán de hacerse ·con el máximo consenso parlamentario”.

Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia, calificó la reunión de “día importante para la llingua asturiana”, por ser la primera visita a la institución de una delegación encabezada por el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien estuvo acompañado de los diputados autonómicos José Luis Costillas y Beatriz Polledo. “Era algo absolutamente necesario y consideramos que es un punto de inflexión”, valoró Riaño. Queipo reconoció el encuentro como “algo histórico y lo asumo con absoluta normalidad” y quiso agradecer la labor de la Academia de la Llingua “por su trabajo y voluntad siempre de mantener amplios consensos todo lo que tiene que ver con la política lingüística”.

Dicho esto, Álvaro Queipo sostuvo que “el PP no va estar en la construcción de muros entre los asturianos y no vamos a utilizar algo tan bonito como las lenguas de Asturias como arma arrojadiza para hacer política”. El presidente de los populares expresó su temor de que el Gobierno de Barbón quiera “derogar la ley de uso y promoción del asturiano”, con una nueva ley al tiempo que ofreció “la mano tendida” para trabajar de forma conjunta entre ambos partidos en el desarrollo de esa normativa, aprobada hace más de 25 años por un gobierno del PP: “Pedimos al Gobierno que ante cualquier intención de modificar o derogar para aprobar una posterior ley de uso y promoción, lo haga siempre de la mano del PP; no se puede hacer sin el mayor consenso posible”.

Queipo fue preguntado de forma expresa sobre la posición del PP sobre la oficialidad: “Aunque sé que al compañero Riaño le gustaría que la respuesta fuera distinta, el PP defiende de la manera más amplia posible el derecho al uso del asturiano, pero no podemos apoyar que se obligue al aprendizaje de la lengua asturiana. Por lo tanto, no podemos estar a favor de la cooficialidad”.