El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dejó entrever que existe riesgo de perder la mayoría absoluta en Galicia y mira directamente a Vox. Los populares creen que el partido de Santiago Abascal no entrará en el parlamento gallego tras las elecciones del próximo 18 de febrero. Es "imposible", insisten fuentes de la dirección nacional, que Vox supere el 5% de sufragios que establece la ley electoral gallega para poder optar siquiera a un escaño. Pero los votos de Vox podrían perjudicar al actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que debería obtener por sí mismo 38 diputados. Los populares identifican tres escaños "problemáticos": en de Lugo, Orense y Pontevedra.

Feijóo echa sus cuentas. En el caso de que el PP perdiese la mayoría absoluta por un escaño, podría suceder que los votos de Vox, computados como restos, diesen a los populares tres asientos en el parlamento. Es "una situación de riesgo para el PP", admitió Feijóo en una entrevista radiofónica. En esa misma intervención Feijóo reveló que intentó que Vox no se presentase en algunas circunscripcciones a las pasadas elecciones generales, entre ellas la de Asturias, lo que no consiguió. Se conocía un llamamiento general a Vox para no restar votos al PP, pero no el detalle de cuáles eran las plazas en liza.

El líder del PP aseguró que en las generales del pasado 23 de julio los votos al partido de Santiago Abascal impidieron al PP lograr escaños en algunas provincias y dieron el gobierno a la izquierda, "imposibilitando el cambio político en España". "Estoy hablando de La Rioja, estoy hablando de Asturias, estoy hablando de Burgos, de Pontevedra, de Girona, de Lleida. Bueno, cada uno tiene su propia responsabilidad y yo creo que ha sido un error, y ha sido un error histórico", abundó Feijóo, que señaló que Vox "pagó muy claramente" esa decisión en las pasadas generales.

La réplica a Feijóo se la dio el presidente de Vox en Asturias y diputado nacional de esta formación, José María Figaredo. "Feijóo no comprende que Vox tiene la obligación de ponerse a disposición de todos aquellos españoles que quieran votar su programa", indicó a este periódico el líder asturiano de la formación de Abascal. Y ese programa es "diferente al del PP en muchos aspectos". Ese derecho a elegir la papeleta de Vox compete a "todos los españoles cuando sean llamados a unas elecciones".

Figadeo le recordó a Feijóo que en el caso de Asturias Vox obtuvo un escaño en el Congreso en las pasadas generales, precisamente el que él mismo ocupa, y que así fue en las generales de abril de 2019, las de noviembre de 2019 y las últimas del pasado año.

"Nosotros huimos de cálculos e intereses partidistas, porque la prioridad de Vox es representar a millones de españoles en todo el territorio nacional", dijo Figaredo.

El portavoz en el Congreso y hombre fuerte de Feijóo, el gallego Miguel Tellado, ya pidió hace semanas a Vox que meditara no presentarse en Galicia. Al partido de Abascal la sugerencia le sentó muy mal y ya entonces Vox dejó claro que no renunciaría a estar en ninguna convocatori electoral. Las relaciones en la derecha llevan tiempo deterioriadas y esta misma semana Abascal llegó a llamar "golpe a la Constitución" el acuerdo de los dos grandes partidos para modificar el artículo 49 y que las personas con discapacidad dejen de llamarse "disminuídos", pese a que Vox optó por la abstención.