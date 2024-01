Sorpresa e indignación entre sindicatos y partidos por el nuevo mapa sanitario: "No hubo diálogo"

Con sorpresa e indignación. Así han reaccionado sindicatos y oposición a la reorganización del mapa sanitario asturiano que propone el Gobierno de Adrián Barbón y que reduce a tres las ocho áreas existentes en la actualidad. Tanto médicos y enfermeros como políticos afean a la consejería de Concepción Saavedra la falta de diálogo para elaborar el documento inicial y avisan de que mirarán "con lupa" el plan regional y no permitirán "ni un solo retroceso en los derechos de los trabajadores y de las prestaciones".

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) asegura, a través de su secretario general, Antonio Vidal, que "más importante que el mapa sanitario, es conocer el mapa de las personas". El colectivo muestra así su "extrañeza" por que la Consejería haya presentado al principio lo que a su parecer debería ir al final: la redistribución de áreas. "Primero debería haber una negociación amplia y extensa con los agentes implicados, y después, ver cómo termina el mapa", aclara Vidal, que advierte que, para que esas tres macro áreas que ha pintado Salud sobre el papel funcionen, se necesita "un amplísimo consenso". "Algunos afiliados nos han trasladado inquietud, pero sería absolutamente imprudente y alocado llevar a efecto esta reorganización sin explicar primero las condiciones laborales; arriesgarse a una destrucción del sistema por intentar cambiarlo ‘manu militari’", manifiesta el neurólogo, que confía en que haya diálogo.

En el lado de las enfermeras hay aún más malestar. Graciela Martínez, coordinadora de Sanidad de SICEPA-USIPA, califica de "enorme falta de resto" que los representantes de los trabajadores no sepan "nada" de forma oficial del nuevo mapa sanitario. "Parece que el Principado ya tiene una idea clara para remodelar el mapa, obviando las más básicas de sus obligaciones: informar, dialogar, compartir ideas y enriquecerse de nuevas perspectivas", se queja Martínez. Aún sin el documento en la mano, el sindicato advierte que mirará "con lupa cada coma" y no permitirán que se "minoren los derechos del personal del Sespa de ninguna manera".

El PP, el principal grupo de la oposición, avisa igualmente que no permitirá "ni una sola merma en las prestaciones". Su portavoz de Salud, la diputada Pilar Fernández Pardo, lamenta que el Gobierno no haya contado "con la opinión de los grupos políticos" en un asunto de "total trascedencia" como es la fusión de las áreas sanitarias. "Nos han mantenido al margen. Soprende, cuando desde el PP hemos insistido en nuestra mando tendida para mejorar el progresivo deterioro que viene sufriendo la sanidad asturiana", apunta.

Para Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, la propuesta de la Consejería "no resuelve los problemas sanitarios, solo los maquilla". "La reducción de las áreas sanitarias únicamente será válida si refuerza la calidad asistencial y contribuye a reducir las listas de espera y mejora la situación de los profesionales sanitarios. No servirá de nada que estas áreas sean ocho o tres si los pacientes no consiguen mejor servicio", expone.

Covadonga Tomé, diputada de Podemos y pediatra, sostiene que la reorganización del mapa sanitario "puede tratarse de una herramienta poderosa, siempre y cuando cuente con el consenso de profesionales y usuarios y sea respetuosa con los principios de equidad y universalidad en el cuidado de la salud". "Hacen falta medidas valientes para evitar el desplazamiento innecesario de pacientes de un área a otra, ajustarse a las necesidades reales la plantilla de profesionales, facilitar la conciliación e incentivar los puestos de más difícil cobertura. Sería un enorme error tratar de ahorrar a base de centralizar la atención en las áreas de mayor tamaño en perjuicio las zonas periféricas", explica.

Adrián Pumares, secretario general de Foro, tiene "dudas" sobre los efectos que tendrá el nuevo mapa en el servicio. "Los grandes retos del sistema de salud son reducir las listas de espera, mejorar las condiciones para atraer y retener profesionales, y mejorar la eficacia y eficiencia sin que esto implique un empeoramiento del servicio", recuerda. Xabel Vegas, diputado de IU-Convocatoria, socio del Gobierno, cree que "lo que importa es el compromiso reiterado por la Consejera de que no se va a cerrar ningún recurso, ni hospitalario ni de atención primaria". "La reordenación del mapa requiere de un proceso de escucha; esto es solo un primer paso", remata.