Barbón bendice la nueva "plantona" de Cogersa y pide "reciclar más para pagar menos"

"Un hito para Asturias y la instalación más importante que inauguramos después de la variante de Pajares". El Principado sacó músculo ayer en la apertura oficial de la planta de basuras de Cogersa en el vertedero de Serín (Gijón), que permitirá reciclar gran parte de los residuos que se generan en la región, aunque también elevará el dinero que pagan los ciudadanos por la recogida debido a su mantenimiento, unido a la política de gestión de la basura en Asturias. La llamada "bolsa negra", donde acaban los desperdicios sin clasificar, acabará en esta "plantona" de 40.000 metros cuadrados, que opera desde el pasado 2 de enero, se empezó a construir en el verano de 2021 y costó 62 millones de euros. El objetivo final, al que ayudará a llegar esta instalación, es elevar la tasa de reciclaje de Asturias, que se sitúa en un 24 por ciento aproximadamente, cuando la Unión Europea obliga a alcanzar el 55% el año que viene, en 2025.

Para el Principado, que hace gala de un modelo "verde y sostenible" para Asturias, su funcionamiento supone un "cambio". Y, por eso, la puesta en marcha fue por todo lo alto, con Barbón como maestro de ceremonias, sin separarse de Juan Cofiño, presidente de la Junta, y Nieves Roqueñí, consejera de Industria y a la vez presidenta de Cogersa, consorcio público gestionado por el Gobierno regional del que también son miembros los 78 ayuntamientos de la región.

El presidente, –casco, gafas protectoras, botas y chaleco– llegó sobre las 11.30 horas al recinto y encabezó una amplia comitiva junto a Paz Orviz, gerente de Cogersa, que rondaba el centenar de integrantes, entre autoridades y técnicos. En poco más de media hora conoció a fondo el funcionamiento de la nueva instalación, a la que ya había acudido cuando se estaban acabando las obras. Barbón, curioso, preguntó por esto y por lo otro, habló con muchos de los empleados de la planta y se interesó especialmente por el "combustible sólido recuperado", el llamado CSR, que en el futuro será utilizado en térmicas y en más instalaciones. Incluso tocó con sus manos una porción de este material. Después, en una comparecencia ante autoridades y medios en la que no hubo preguntas, se deshizo en elogios hacia la "plantona".

Saliéndose de su discurso, la llegó a comparar con la variante de Pajares. "Es una gran instalación, la segunda más importante que inauguramos después de la Variante", enfatizó el Presidente, que se esforzó en lanzar varios mensajes recalcando la importancia del reciclaje en el marco del cambio climático y el objetivo europeo. "Todos tenemos una preocupación común: cómo gestionar la basura. El camino para pagar menos es fácil, reciclar. Si reciclamos, pagaremos menos. Reciclar, reciclar y reciclar", pidió, sin dejar de ensalzar las prestaciones de la planta. "Es un cambio muy importante. Hasta hace apenas unos días, esos residuos acababan enterrados para los siglos en el vertedero central. A lo sumo, su único aprovechamiento era el biogás que emanaban al descomponerse", prosiguió.

"Esta planta es la rampa de salida para el despegue de la economía circular en Asturias", aseguró. "Otro hito en la trayectoria de Cogersa", siguió. "Al ver lo que cuesta separar industrialmente los materiales (las basuras de la "plantona"), uno piensa en el valor de ese pequeño gesto individual, tan sencillo, de separar los residuos en cada hogar", reiteró Barbón.

En ese sentido insistió en las que son, a su juicio, las claves del futuro de la región. "Se basa en tres palabras: verde, sostenible y digital". "Cuando empecé a utilizar esas palabras notaba que sorprendían y ya no ocurre así, porque han calado y empaparon las política públicas y cotidianas. La excepción es el negacionismo, el elemento común a todos los discursos reaccionarios. Nadie cuestiona que el Principado avanza, y debe avanzar, hacia otro modelo económico sin marcha atrás posible", dijo el Presidente.

Barbón también hizo una defensa férrea de Cogersa, alabando el modelo de cogobernanza entre el Principado y los ayuntamientos, pocos meses después del llamado "tarifazo", con la subida de las cuotas del Gobierno regional a los concejos. "Cogersa es la historia de un acierto. Nació con once ayuntamientos y creció hasta agrupar a los 78. La unidad y lealtad mutua entre los ayuntamientos y Cogersa es un modelo de gobernanza, un patrimonio que debemos preservar en beneficio de Asturias. Hago una llamada expresa para mantener Cogersa a salvo del localismo y del partidismo", enfatizó. Y tuvo tiempo para la nostalgia, aunque relacionada con la basura. Se acordó de lo que le decía "su güela": "Aquí no se tira nada, me repetía".

Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica e Industria y presidenta de Cogersa, dijo que la nueva planta es la más "moderna de España" y una "infraestructura imprescindible para Asturias". El objetivo que marca la Unión Europea sobre el reciclaje es del 55% en las basuras para 2025, algo a lo que espera acercarse Asturias gracias a esta instalación. Aunque Roqueñí avisó: "No cabe relajarse, siempre será más eficiente que los ciudadanos separen la basura".

En la inauguración hubo una nutrida representación política. Estuvo Delia Losa, delegada del Gobierno, y los alcaldes de Mieres (Manuel Ángel Álvarez), Llanera (Gerardo Sanz), Laviana (Julio García), Carreño (Ángel García) y Corvera (Iván Fernández), además de Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, junto a representantes vecinales de varios municipios. Ramón García Cañal, nuevo gerente de Emulsa (Gijón), no se perdió la cita, muy cerca de José Ramón Pando, concejal de Oviedo, también del PP.