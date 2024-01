Los defensores del tren de la Ruta de la Plata: "Asturias lo necesita"

Los defensores de la Ruta de la Plata, un itinerario que une Asturias, Andalucía, Extremadura y Castilla y León y varias regiones, se sienten abandonados por las administraciones, pero no se dan por vencidos y este domingo pedirán su recuperación en varias ciudades españolas, entre ellas, Gijón. El tren histórico de esta ruta que afectaba a Asturias era el que unía Sevilla con Gijón. "Asturias necesita comunicación y que el sistema ferroviario responda a las necesidades. Por eso, recuperar la Ruta de la Plata es inevitable", asegura Sixto Armán, representante de "Asturies pol clima" y líder en la región de los defensores de esta línea. "Se ha abandonado el tren de toda la vida y es impresentable. Necesitamos otro modelo de forma urgente y rescatar el papel del tren de velocidad alta, que no alta velocidad, que podría funcionar en la Ruta de la Plata. Apostamos por una red global", indica.

La Ruta de la Plata, en cualquier caso, ha ido perdiendo mucho fuelle en los últimos tiempos. La Unión Europea la relegó recientemente hasta 2050, algo que sus defensores quieren revertir, y además ha ido menguando el apoyo empresarial. "Nos sentimos muy olvidados", asegura Armán. Esta semana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, adjudicó por 820.826 euros un contrato para la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León, que forma parte de la Ruta de la Plata. "Eso es un apaño, insuficiente y una tomadura de pelo. El Ministerio es un agujero negro que lleva décadas invirtiendo en el AVE y en infraestructuras que no se utilizan para nada", clama Armán.

El Corredor, con retraso

Paralelamente al debate sobre la Ruta de la Plata, el ministro Óscar Puente admitió que los tiempos del Corredor Atlántico, en el que tiene puestas grandes esperanzas Asturias, van con retraso, pero aseguró que en esta legislatura será prioritario para él. Durante su intervención en unos desayunos organizados por Nueva Economía Fórum, el Ministro detalló que ya se ha ocupado de que los comisionados de los dos corredores (Atlántico y Mediterráneo) dependan directamente de él, por lo que serán prioritarios entre sus competencias. Además, incidió en que el Atlántico afecta al lugar del que proviene, Castilla y León y más concretamente, Valladolid, donde se está en este momento construyendo uno de los seis grandes nodos intermodales que se van a levantar en ese corredor.

"Es algo impresionante y va a suponer una oportunidad de desarrollo para toda Castilla y León. Unas posibilidades logísticas que hasta ahora no teníamos y le va a dar muchas oportunidades a la industria y a la agricultura", insistió. El ministro también se ha pronunciado sobre las proyectos de soterramiento que hay en marcha en España, asegurando que habrá que estudiar cuáles son necesarios y cuáles no, para encontrar la fórmula más eficiente. En otro orden de cosas, Puente criticó que hay ciudades en España que implantan zonas de bajas emisiones y, en cambio, no sancionen a aquellos usuarios que no respetan la normativa: "Es muy poco serio esto. "Este es un país en el que, de repente, es ideológico hasta el aire que respiramos. Que no, que este es un problema de salud pública y es un problema de contaminación ambiental", finalizó.