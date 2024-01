El presidente del Principado, Adrián Barbón, amenaza con un cambio en el modelo de gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en caso de que los sindicatos no detengan la huelga y el sistema de revisión en Asturias se colapse, generando "hartazgo" e "inseguridad" en la población asturiana.

Barbón hizo estas declaraciones esta mañana en Coaña, donde se celebró el Consejo de Gobierno. El presidente del gobierno no quiso ahondar en qué supondría un cambio de modelo y se negó a aclarar más su amenaza, sin embargo, esta cambio podría pasar por privatizar, en parte, el servicio.

El presidente recalcó que hace unos días esta idea no se planteaba, pero justificó esta vuelta de tuerca en las consecuencias de la huelga. "Lo público lo debemos defender todos" y las dos partes "tienen que ceder". A este respeto, aclaró que el Principado acepta la jornada de 35 horas semanales, si bien añade que piden que esta nueva jornada, por el colapso generado, "empiece en septiembre". También ahondó en otra de las exigencias del gobierno regional: que la media de revisiones diarias por trabajador sea de 15 y no de 13. "En Andalucía, hacen 25", informó. "Estamos hablando de la seguridad de la gente; de las personas que necesitan su vehículos para trabajar", señaló y apuntó que el gobierno "no pide un esfuerzo extraordinario, solo un pequeño esfuerzo".

Ayer, jueves, el Principado y los sindicatos no alcanzaron un acuerdo pese a las largas horas de negociación. Los representantes de los trabajadores mantienen el pulso. Se negaron a seguir negociando, como planteaba el gobierno, desconvocando la huelga. Piden, en esencia, más contrataciones para afrontar la carga de trabajo.