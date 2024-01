La osa "Tola" regresa inmortal a su casa en Proaza tras un largo proceso de reconstrucción

Justo cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento (pura casualidad), "Tola" vuelve a los Valles del Trubia. La Casa del Oso de Proaza recibió ayer los restos óseos del emblemático animal, procedentes de la Casa del Mar de Gijón, en donde el técnico de laboratorio José Antonio Pis llevó a cabo un largo y minucioso proceso de reconstrucción. A falta de colocar la urna de cristal que le protegerá del paso del tiempo, el esqueleto ya luce, a cuatro patas y "como si estuviese caminando", en la sala de exposiciones de la sede de la Fundación Oso Asturias. El público, no obstante, tendrá que esperar hasta finales de mes para contemplarlo.

"‘Tola’, como su hermana ‘Paca’, forma parte de nuestra historia y nos habíamos comprometido a reconstruir su esqueleto. Y qué mejor que esté en su casa para seguir recordándola como uno de los símbolos de la conservación que fue", afirma el director de la Fundación, José Tuñón. La osa murió el 18 de enero de 2018 a consecuencia de una larga enfermedad, que dificultaba desde 2012 su movilidad. Tenía 29 años –el equivalente a más de 80 en un humano– y vivía desde 1996 –cuando fue rescatada junto a "Paca" tras matar unos furtivos a su madre– en el cercado osero de los Valles del Trubia, entre los concejos de Santo Adriano y Proaza. Desde entonces, sus restos han estado en la Casa del Mar de Gijón, lugar de trabajo de José Antonio Pis, uno de los pocos especialistas existentes en la región en la reconstrucción de esqueletos de fauna.

"En el Centro de Experimentación Pesquera hemos hecho varios de fauna marina –que están expuestos en su museo–. El entonces director general, Alberto Vizcaíno, que tenía una gran relación con la Fundación Oso Asturias, me comentó la posibilidad de hacer el de ‘Tola’. Y así empecé", cuenta Pis, autor también del otro esqueleto, el de un macho adulto, que está expuesto en la Casa del Oso de Proaza. Culminar este trabajo le llevó más de cuatro años, puesto que tuvo que hacerlo en sus ratos libres. "No había urgencia en terminarlo, así que fui haciéndolo cuando podía", comenta.

El primer paso, detalla el experto, fue limpiar "con mucha delicadeza" hueso a hueso. "Hay que quitar las partes blandas y la grasa. Y luego aplicar una serie de productos químicos poco a poco y sin forzar, porque pueden romper", relata. Una vez limpio, el siguiente paso fue el montaje: poner cada pieza en su sitio. Para ello y antes de desmenuzar el cadáver, José Antonio Pis tuvo que fotografiar cada parte, tomar medidas y anotarlo todo bien. El puzzle gigante del cuerpo de "Tola" debía encajar después a la perfección: "El objetivo era hacerlo lo más real posible y cada pieza tenía que ir en su sitio. Eso llevó mucho tiempo, porque algunos huesos son muy pequeños". Solo hay que pensar en la cantidad de vértebras que tiene. Para el montaje, José Antonio Pis pensó en representar a "Tola" a cuatro patas y en movimiento. "No me dieron ninguna instrucción, me dejaron total libertad. Miré fotos en vida de la osa y en la mayoría salía caminando. Me pareció una postura natural y así decidí plasmarla", explica.

Ayer por la mañana, el esqueleto de la osa salió rumbo a la Casa del Oso de Proaza completamente montado y sujeto a una especie de andamio. La empresa Monognomo, dedicada al montaje de exposiciones, recreación de escenarios y salas de escape, se encargó de su traslado y colocación en la antigua rectoral de Proaza. "Algunas piezas fueron pegadas y otras unidas con metal. Y para que todo quedase bien sujeto, se colocó un armazón interno que no se ve", detalla Pis. Desde las doce del mediodía Eugenio Castrillo, responsable de Monognomo, y su equipo se dedicaron a colocar la estructura de la osa sobre un soporte de madera, en el que se pueden ver dos huellas reales de "Tola", que a su vez aportan luz a la maqueta.

"Una es la huella delantera derecha y otra es la trasera izquierda. Fueron tomadas del propio cercado, vertiendo escayola en ellas. Después, sacamos un molde en negativo de ellas, a continuación se hizo en positivo en silicona y finalmente en fibra", indica Castrillo, que para este trabajo colaboraron con la empresa Neozink. El toque final se dará hoy con la colocación de una urna de cristal que conserve a "Tola" para siempre.

La maqueta mide 73 centímetros de alto por 125 de largo. "Tola", al igual que todas las hembras de oso pardo, no son excesivamente grandes. Aun así, ver su esqueleto en vivo y en directo impresiona. Salvo los cartílagos de las costillas y de las vértebras, los restos del ejemplar se conservan intactos. De ahí que José Antonio Pis haya completado la reconstrucción con piezas de color azul claro. "Agradecemos enormemente su trabajo y la colaboración que nos ha brindado el Gobierno del Principado", expresa José Tuñón, al frente de la fundación que gestiona el cercado osero y que se encargó del cuidado de "Tola" desde que era un esbardo.

Aunque ya muy abuelita –cumple este mes 35 años; más de 90 en humano–, su hermana "Paca" está "bien de salud", según asegura Tuñón. "Unos días está más activa que otros, pero aparentemente está bien", indica. "Molinera", la otra osa a la que mima la Fundación Oso Asturias en el cercado de los Valles del Trubia, se encuentra hibernando desde el pasado 25 de noviembre. "Esperamos que, como otros años, hacia marzo ya salga", apunta Tuñón. "Molinera", que tiene 11 años, fue rescatada en 2013 cuando era una cría herida en el pueblo de Riomolín, próximo a Leitariegos (Cangas del Narcea). Hoy es otro emblema de la naturaleza y una de las grandes atracciones de la ruta que discurre por los concejos de Santo Adriano, Proaza, Teverga y Quirós.