La problemática de la basura en Asturias pervive pese a la "plantona"

La "plantona" de Cogersa es un gigante en el que se mueven camiones, cintas, separadoras, grúas enormes e incontables máquinas que se ocupan de tratar toda la basura que se genera en Asturias y que acaba en la "bolsa negra" de los ciudadanos, que es la que incluye todo tipo de residuos y se deja en el cubo todos los días sin separar previamente. Por dentro, la instalación impresiona. No tanto por su olor, fuerte aunque asumible en general para el visitante, sino por el volumen de basura que se mueve por este gigante de 40.000 metros cuadrados.

Al año pasarán por la "plantona" 415.00 toneladas de basura. Ayer se veía de todo por las cintas rodantes, como las de un aeropuerto: zapatillas, secadores, calendarios, camisetas... La capacidad de esta nave, para el Gobierno regional un triunfo, está fuera de toda duda, pero algo distinto es el debate pendiente de la basura generada en Asturias. Porque el fin de la "plantona" es claro: reciclar de forma automática lo que no hacen de manual los ciudadanos en sus casos. Una parte de lo que se tira se puede aprovechar, pero el gran problema que tiene la región es que hay otra que, de momento, no tiene utilidad y para la que Asturias no tiene solución propia. Es el llamado CSR, el Combustible Sólido Recuperado (160.000 toneladas al año), que no puede ir al vertedero y para el que Cogersa busca "comprador" por 16 millones al año. Este CSR podría tener otros usos, destinadas en muchos casos a las térmicas, pero ese fin todavía no está claro.

Mientras el Principado tiene que colocar toda esa basura, descartado en 2017 el plan de construir una incineradora, lo que no le sobra ya su esperada "plantona", que, se ha dicho, separa la basura que previamente recogen todos los ayuntamientos. Lo hacen, eso sí, de forma más cara por el reciente "tarifazo". La capacidad anual de 415.000 toneladas se divide en dos –340.000 para la "bolsa negra" y 75.000 para residuos voluminosos e industriales no peligrosos–. Del montante total se recuperan 80.000 toneladas, entre los que se encuentran diversos tipos de plástico, metales y papel-cartón; otras 40.000 de material orgánico bioestabilizado y 150.000 toneladas del llamado CSR que ahora se intenta colocar en el mercado. Un porcentaje: se recupera un 20% de papel, hierro o vidrio. Roqueñí aseguró que gracias a esta actividad la región podría llegar al 50% de reciclaje, ganando de esta forma 26 puntos más. Pero hay más. Otras 95.000 toneladas suponen el "rechazo", es decir, aquello que no vale ya para nada, salvo para extraer biogás. Esos restos acaban almacenados en el vertedero de Cogersa al que sobre el papel viene a sustituir la "plantona", que permitirá ampliar las tasas de separación que ya hacen los ciudadanos, unas 107.000.

La nave es un trasiego de camiones, unos 100 al día entran y salen con basura. Una curiosidad: el peso que entra no es el mismo del que sale tras el tratamiento por la llamada "merma" al estar en contacto con la humedad. Y en la instalación hay mucho más que basuras. Se compone por cinco naves, una planta de tratamiento de aguas, un edificio de oficinas y una instalación fotovoltaica con 5.300 paneles. En la "plantona", trabajan actualmente 59 empleados: 3 de personal técnico y administrativo, 4 capataces, 30 oficiales y 22 operarios de limpieza. Se trabaja a dos turnos, en horario de 6.30 ha 21.00 de lunes a viernes y los sábados de 8.00 a 13.00. La inauguración de ayer finalizó con un "pinchoteo" en que el Barbón, muy pendiente del teléfono por eso de la crisis de la huelga en las estaciones de la ITV, pudo departir con muchos de los trabajadores de la "plantona", un "hito" para la región.