"Ahora toca consolidar el proyecto, el conflicto ya forma parte del pasado"

Diego Ruiz de la Peña (Oviedo, 1980) es licenciado en Historia del Arte y ha desempeñado diversos puestos relacionados con la gestión cultural y del patrimonio en su trayectoria profesional. Se sumó a Podemos en 2014, pero no participó en la primera línea pública hasta 2018, cuando asumió la portavocía del círculo de Llanes. Se presenta por el colectivo "Agora más que nunca".

–¿Por qué da el paso de encabezar un partido que no atraviesa su mejor momento?

–La decisión requirió muchísima reflexión en los últimos meses. Soy consciente de que el partido está en una situación delicada, tanto a nivel general como en Asturias, pero hay varios motivos. No hubiera dado este paso si no hubiera sentido el apoyo de la militancia. En política hay que estar donde toca estar. Los cinco años como portavoz en Llanes me han dado mucha experiencia en el ámbito del municipalismo y me gustaría trasladarla a otros compañeros porque el 28M perdimos mucha presencia institucional tras el 28M y es necesario hacer política fuera de las instituciones.

–¿Qué hay que recuperar del Podemos original, que cumple diez años ?

–Podemos mantiene su ADN, de hacer una política diferente. Este partido cambió el panorama político, el discurso y el lenguaje e introdujo nuevos conceptos y formas de hacer política. Al mismo tiempo tenemos que transitar por un periodo que no es fácil, pero que le dará madurez.

–En Vistalegre II las bases clamaron por la unidad que nunca llegó. ¿Faltó autocrítica y sobraron "vendettas" internas?

–Una formación política cuando nace así de repente requiere tiempo y perspectiva para consolidarse y poder reflexionar sobre los pasos dados. Seguramente el éxito inicial nos dificultó reflexionar sobre el funcionamiento de la organización. También hubo personas que tenían sus propias expectativas que, con el paso del tiempo, fueron llevando cabo. En noviembre aprobamos un documento donde establecemos una nueva hoja de ruta, un ejemplo de cómo el partido se resitúa ante nuevos escenarios.

–¿Y ahora qué?

–Toca consolidar el proyecto porque, a diferencia de otros proyectos políticos que terminaron desapareciendo, Podemos tiene una base ideológica sólida y una militancia muy amplia que garantiza su supervivencia.

–¿Estas primarias van a ser capaces de cerrar las heridas en Asturias?

–Estamos ante una buena oportunidad para pasar página a una etapa de crisis interna, que ya llega a su final. Es hora de iniciar un nuevo ciclo político de Podemos en Asturias. Nuestra candidatura está en otra fase, para nosotros el conflicto forma parte del pasado.

–¿Hubo exceso de mano dura y faltó diálogo por ambas partes?

–No, incluso desde otros partidos se sorprendían de que no tomásemos medidas antes. Hubo muchos intentos de diálogo, pero tampoco puedo hablar por la dirección anterior.

–¿Por qué es mejor su candidatura para el futuro de Podemos Asturias?

–En nuestra candidatura están responsables orgánicos y militancia de los círculos de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Parres y Cudillero y nos han expresado su apoyo otros círculos de las alas como Cangas de Onís, Llanes, Lena o Llanera. Nuestra candidatura es mejor porque los primeros mensajes de la otra lista son preocupantes. Olga Blanca ha dicho que se presenta para que Podemos Asturias logre la independencia y autonomía del estatal, quiere situarse fuera de la organización. ¿Si quiere independizarse políticamente de Podemos para qué se presenta a unas primarias en vez de irse y montar otro partido? Nosotros queremos consolidar el proyecto. Son planteamientos totalmente diferentes.