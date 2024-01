"Podemos debe recuperar la democracia, se atrincheró en el pensamiento único"

Olga Blanco (Olloniego, 1973) es abogada. Participó en Podemos "desde el minuto uno". Fue asesora del movimiento 15M y colaboró con el Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN). En las anteriores primarias fue la candidata más votada para la Comisión de Garantías autonómica, pero duró solo seis meses por las diputas internas que tienen dividido al partido en Asturias. Se presenta por el colectivo "Somos mayoría".

–¿Por qué da el paso de encabezar una lista en este momento complicado para el partido?

–La circunstancia es muy excepcional. El riesgo de Podemos Asturies es morir, la organización está al límite. No dio mucho tiempo a pensarlo porque Elias López no se podía presentar y aquí estoy. Si me pregunta hace una semana, estaría segura de que no me presentaba. Pero es un paso que hay que dar, como ciudadana. La democracia es como los derechos: o se defiende o la perdemos. Y por el equipo de 30 personas, gente que ha estado en instituciones, sindicalistas y gente que sabe estar detrás de la pancarta.

–¿Qué recuperaría del Podemos original, que cumple diez años y quería asalta cielos?

–Lo tengo muy claro: el ADN de avanzar en democracia. Están la lucha por los derechos sociales y laborales pero también profundizar en los derechos democráticos. En diez años en Podemos hemos pasado de listas abiertas y desbloqueadas a que el partido sea el dueño del acta. Es muy antiguo decir que el acta es del partido. Los partidos son instrumentos. Podemos debe volver a ser una herramienta útil y recuperar la lucha contra la corrupción. Tengo muy presente lo que decía Pablo Iglesias Posse (fundador del PSOE y de UGT ) de "elijamos a los mejores y vigilémoslos como a canallas" y eso es lo que pido a la gente. Podemos debe recuperar la democracia, nos hemos atrincherado como un partido más, autocrático, donde la crítica está mal vista.

–¿Queda algo de Vistalegre I?

–Hemos ido a un pensamiento único, que es lo contrario al pluralismo del Podemos fundacional.

–Las bases en Vistalegre II clamaron por la unidad. ¿Faltó autocrítica y sobraron vendettas?

–Está claro que faltó autocrítica, pero no podría decir si hubo vendettas porque yo no estuve. Esa unidad que se pedía nunca llegó a ser real. La aspiración de mi candidatura es poder volver a sentarnos juntos.

–De más de 60 diputados en el Congreso a cinco y en Asturias de nueve parlamentarios a una. ¿Ahora qué?

–Esto es caerse, levantarse y volver a empezar. Recurrir a un régimen disciplinario para solventar conflictos contra tus compañeros es un fracaso absoluto. Podemos fracasó en lo interno, la gente lo vio y generó muchísima desafección, la gente quedó harta. En Asturias hubo 34 expedientes es muy poco tiempo, es un fracaso de todos. Todos tienen responsabilidad, pero la dirección más. No puedes gestionar una organización política a base de expedientes y sanciones, jamás funciona. Se expulsó a gente muy válida.

–¿Estas primarias van a ser capaces de cerrar las heridas en Asturias?

–Es el objetivo principal, si no confiara en que es posible la unidad no me presentaría. No entiendo una política de confrontación constante. Las dos candidaturas tenemos en común las ideas. El programa que defiende Covadonga Tomé en la Junta es el de todas.

–¿Por qué es mejor su candidatura?

–Nosotros representamos lo que era Podemos, nuestro discurso es de unidad, de volver a abrir las sedes. Somos el Podemos que sacó a la gente a la calle, una organización abierta, muy plural, empujando hacia la izquierda y presionar contra la corrupción para que las instituciones sean transparentes. Hay que volver a las plazas y luchar por los derechos de las personas de las que no habla nadie. Prometo esa cercanía porque la política es muy distante con la gente.