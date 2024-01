IU culpa al PSOE de la moción de censura en Proaza y el PP se felicita por el "golpe de efecto": "Se veía venir"

Proaza se convirtió ayer en el epicentro de la política regional después de que el PP presentara a media mañana una moción de censura para descabalgar al PSOE de la Alcaldía. Y, salvo cambio de guion que nadie espera, lo conseguirá el próximo 2 de febrero con el apoyo del único concejal de Izquierda Unida. Se trata del primer vuelco en un Ayuntamiento asturiano en lo que va de mandato. De esta forma, el popular Fernando Figaredo se hará con el bastón de mando y el socialista Jesús María García, aún regidor, perderá su puesto. "Esto se veía venir", se lamentaba el primer edil tras conocer el movimiento. Después de 17 años de socialismo en Proaza, el PP aumentará su recientemente engrandecido poder municipal en Asturias a costa de este concejo, de unos 700 habitantes.

Lo sucedido en Proaza, concejo del Valle del Trubia, tiene repercusión directa en los dos socios del Gobierno del Principado, muy atentos a cada secuencia de la jornada de ayer. En la FSA, optaron por guardar silencio. Mientras que la dirección regional de IU se esforzó en desvincular la moción de censura de la situación del Ejecutivo autonómico. "Es un problema local y hay que encapsularlo. En ningún caso, se puede trasladar al Principado", aseguró Alejandro Suárez, secretario de Estrategia Política de esta formación. No obstante, en IU hacen responsable de la ruptura a la FSA, a la que acusan de incumplir sus acuerdos locales en Proaza. Porque en la política de este pequeño concejo hay mucha tela que cortar, lo que explica esta anomalía en el mapa asturiano, que ha desembocado en un pacto entre el PP e IU para tumbar al PSOE.

Tras las elecciones de mayo, socialistas y populares empataron en número de concejales, con tres cada uno. El edil restante fue para IU. El resultado fue lo más ajustado posible, con una mínima victoria del PP en votos sobre el PSOE: 187 por 185. Entonces, las dos fuerzas de la izquierda, con mucha desconfianza mutua, llegaron a un acuerdo para elegir alcalde a Jesús María García, con un primer punto en el que los socialistas se comprometieron "a llevar a cabo un relevo en la Alcaldía en el periodo de tiempo más breve posible, asegurando siempre que se den las condiciones adecuadas de estabilidad de gobierno". Según ese escrito, firmado por la secretaria general de la FSA en Proaza, Nerea Díaz, y el coordinador de IU y único edil, Juan Álvarez, "IU se compromete a garantizar la investidura del concejal que se postule posteriormente a la Alcaldía propuesto por el PSOE". IU votó a favor de la candidatura socialista, siendo el socio necesario para que García lograse la Alcaldía, a la espera de un posterior relevo (detrás de estos recelos en IU está la creencia de que el regidor socialista ha llevado al concejo a la parálisis).

Pero medio año después, el Alcalde sigue en su puesto e IU ha considerado roto el acuerdo amparándose en un párrafo del mismo: "El incumplimiento de estas condiciones eximiría al grupo de IU de cualquier compromiso y la libertad para llevar a cabo o apoyar una moción de censura contra el gobierno socialista". La coalición de izquierdas, además, votó en contra de los presupuestos presentados por el PSOE.

El todavía alcalde de Proaza, Jesús María García, reconoce la existencia del acuerdo amparado por la FSA, pero resalta que él no lo rubricó y que nunca estuvo de acuerdo con su contenido. La FSA, según confirma él mismo y también IU, le lleva tiempo "presionando" para que dé un paso atrás. "La dignidad está por encima de todo", dice, en referencia a las presiones de las que habla.

Según su versión, ninguno de los otros dos ediles de su partido quieren dar un paso adelante para ser alcalde. Asegura, además, que al concejal de IU que ahora apoyará al PP "se le dio todo", respecto al acuerdo firmado. "Pero lo que quiere es mi cabeza", cuenta. Ese acuerdo se rubricó el 16 de junio, lo autorizó la dirección de la FSA y consta de 8 puntos que incluyen varias peticiones de IU para contar con representación en órganos colegiados; y fija prioridades de obras y exigencias al Principado.

El actual alcalde asegura que en "ningún caso" se plantea dimitir y defiende el apoyo que tuvo en las elecciones. "El PP e IU dicen que fui un alcalde nefasto, pero eso lo valoran los votantes y a mí me pusieron con tres concejales", asegura. García, en todo caso, está en un abierto enfrentamiento con la dirección regional de su partido.

El futuro alcalde de Proaza, el popular Fernando Figaredo, se mostraba ayer "esperanzado" por el nuevo rumbo que se puede abrir a partir del día 2 de febrero. "La inactividad del equipo de gobierno nos llevó a tomar la decisión de la moción de censura", asegura. Una declaración con la que coincide Izquierda Unida. "Hay una mala gestión en los últimos años y problemas fundamentales pendientes de solucionar, como el enturbiamiento del agua de Caranga de Arriba y la dejadez en la Senda del Oso", explicó el popular, que gobernará en solitario con apoyos puntuales de IU.

En el PP asturiano, por su parte, se mostraron ayer exultantes por el cambio de gobierno en Proaza. La dirección regional tildó el movimiento de "golpe de efecto" y lo relacionó con el Gobierno del Principado. "Proaza contará ahora con un alcalde que no se arrugará ante Barbón a la hora de reivindicar las mejoras necesarias para el concejo y también para la Mancomunidad de los Valles del Oso", aseguraron. Álvaro Queipo, presidente del PP, dijo que "el Ayuntamiento implosiona por guerras internas del PSOE que paralizan la actividad municipal y generan un caos para los vecinos". Si la moción tiene éxito, el PP sumaría 17 alcaldías en el mapa asturiano, por 41 del PSOE.

El único edil de IU, Juan Álvarez, responsabilizó a la FSA de lo sucedido por no cumplir los acuerdos. "Los responsables de que vaya a gobernar el PP son ellos, no nosotros, que cumplimos", dijo. Álvarez aseguró que intentaron "por activa y por pasiva" que el todavía alcalde diese un paso al lado. Incluso, según su versión, mantuvieron una reunión en noviembre en la que estuvo presente Adriana Lastra, vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA y diputada del PSOE por Asturias, en la que se comprometió a la salida de Jesús María García. Después, hubo otra reunión, en diciembre, en la que tres miembros de la FSA, según su versión, pidieron sin éxito la dimisión del regidor. En cualquier caso, el concejal de Izquierda Unida apunta a que el ayuntamiento "está paralizado". "No hacen nada y tenemos que mirar por la ciudadanía", indicó. Álvarez da por seguro su voto al PP. Su partido apoya esa tesis. "El Alcalde actual lo que tiene que aceptar es ese acuerdo. Eso es lo democrático y eso es lo político", enfatizó ayer Alejandro Suárez.

Los tres nombres clave del cambio en Proaza

Jesús María García, alcalde del PSOE; Fernando Figaredo, aspirante del PP, y Juan Álvarez, edil de Izquierda Unida, son los tres nombres clave del cambio en el Ayuntamiento de Proaza. Previsiblemente, IU apoyará al PP en una moción de censura que se votará el próximo dos de febrero y desbancará del poder al actual regidor, que lleva en el cargo desde el pasado mandato y antes fue concejal. García, de 63 años, fue albañil y ganadero, y ahora está jubilado. Nació en Villamejín, donde reside. Su previsible sustituto, Fernando Figaredo, nació en Oviedo, vive en Pola de Siero y tiene 54 años. La vinculación que tiene con Proaza el futuro alcalde se debe a que hace años trabajó en el concejo, ocupando un puesto de funcionario en el área de Medio Ambiente del Principado, donde continúa en la actualidad. Juan Álvarez, de Izquierda Unida, lleva de edil desde el pasado mandato, tiene 60 años y está jubilado después de ser jefe de obra en una constructora. Vive en Linares, un pequeño enclave de Proaza de apenas cuarenta habitantes.