La respuesta de Europa sobre el peaje del Huerna mantiene "muy atento" al Principado

El Principado está "muy atento" al debate jurídico que hay alrededor de la prórroga del peaje del Huerna después de que la Comisión asegurase que responderá antes de verano a la denuncia que interpuso Podemos en 2021. La consejería de Fomento, que dirige Alejandro Calvo, está centrada en potenciar las bonificaciones y de momento pasa de perfil sobre el veredicto pendiente, que en el mejor de los casos para los detractores del peaje podría declarar ilegal la prórroga de la concesión a Aucalsa, vigente hasta 2050.

"Nuestra demanda de la eliminación del peaje del Huerna sigue vigente y estamos muy atentos al debate jurídico que hay a su alrededor y que, hay que recordar, afecta a más concesiones y no solo a la del Huerna. Si en algún momento hay una oportunidad de rescate o de bonificación prácticamente total, la aprovecharemos. Pero aquí hay recordar que el peaje de la autopista del Huerna ya estaría suprimido en octubre de 2021 de no haber sido prorrogado hasta 2050 por el Gobierno del PP", explican en la Consejería. "Ante esta situación, nuestro Gobierno no ha dejado de trabajar con el Ministerio y hemos conseguido la aplicación de sucesivas bonificaciones para reducir el impacto del peaje, buscando mejorar las condiciones de costes, sobre todo para los usuarios profesionales y recurrentes", aseguran.

Lo pactado entre el Principado y el Gobierno central es que las rebajas a los transportistas se eleven al 60 por ciento (ahora están en el 40%) y que los viajeros puedan beneficiarse desde el primer viaje. "El nuevo sistema que hemos planteado ahora busca aprovechar al máximo el dinero presupuestado y hacer llegar las bonificaciones al máximo de usuarios", recalcan en Fomento, para "reiterar de nuevo que nuestro Gobierno continuará promoviendo la rebaja progresiva del peaje hasta lograr su supresión en cuanto sea financieramente posible", explicaron, asegurando que se están analizando todos los datos "para iniciar el procedimiento administrativo que permita materializar las modificaciones de cara a los presupuestos generales del estado para 2024. En el Ministerio de Transportes también siguen adelante con el plan actual y se desvinculan de la actual denuncia sobre la que se pronunciará la Comisión Europea. Para el Ministerio de Óscar Puente no hay caso alguno. "No tenemos formalmente ningún procedimiento de infracción abierto sobre el peaje de la AP-66. La Comisión Europa ha hecho preguntas de la AP-66 en el marco del procedimiento de la AP-9 (en Galicia). De pronunciarse, se pronunciaría sobre la AP-9, lo que no tendría efectos directos sobre la AP-66, sobre la que no se puede pronunciar porque no forma parte del procedimiento de la AP-9", aseguran en el Ministerio. Podemos, en el 2021, puso una denuncia que fue motivada por la postura previa de la Comisión sobre la autovía AP-9 de Galicia, considerando que podría haber irregularidades en la prórroga, que fue dada en unas condiciones similares a las del Huerna.

La Comisión admitió a trámite esa denuncia y se comprometió a examinarla teniendo en cuenta el Derecho de la Unión Europea, abriendo un resquicio para los detractores de este peaje, teniendo en cuenta el caso gallego. En cualquier caso, la posición de la Comisión sobre el caso de Galicia está todavía pendiente de determinar y no ha afectado al peaje.