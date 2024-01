"Ya no estoy en el Partido Socialista", reconoce Nicolás Redondo Terreros (Portugalete, 1958). Pero el exdirigente no renuncia a decir lo que piensa ni a dar su opinión sobre la situación política del país. Tal y como hará mañana, a las 19.30 horas, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, donde presentará su libro "No me resigno. Populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español".

–¿Se veía venir el informe de los letrados del Congreso sobre la inconstitucionalidad de la ley de Amnistía?

–Sí, los letrados del Congreso pasan una oposición muy dura y son grandes juristas. No hay ningún jurista notable que, si no está influido por la ideología o por un partido político, diga que la amnistía es constitucional. El verdadero escándalo es que la presidenta del Congreso tuviera oculto el informe durante los días necesarios para concluir el proceso parlamentario, es una situación anómala, sorprendente y contribuye al desprestigio del Congreso de los Diputados.

-¿Qué recorrido prevé para las conclusiones de ese informe?

–No le harán caso, con toda seguridad, pero servirá para otras instancias porque es sólido y concluyente. Pero en el Congreso o lo ocultan o no hacen caso de él. Tenemos grandes cuerpos del Estado, que últimamente han sido sacrificados o manipulados por intereses partidarios.

–¿Está la Constitución ante el mayor riesgo desde su aprobación?

–La Constitución de 1978 ya está debilitada y cuando termine todo este proceso de la ley de Amnistía lo estará más porque se ha introducido un principio absolutamente corrosivo para la solidez del sistema, que es la arbitrariedad.

–¿Cuáles son los responsables de esa arbitrariedad?

–El Gobierno en términos generales y en términos concretos la presidenta del Congreso y quien les apoya. Pero no voy a criticar a socios con posiciones totalmente contrarias al estado constitucional español porque eso está en su ADN y son coherentes con lo que desean. Critico y me entristece que esa acción de debilitar la Constitución provenga de quienes tienen que defender el sistema.

–El PSOE y el PP han pactado antes con nacionalistas ara gobernar España. ¿Qué ha cambiado para que tanta gente haya salido a la calle ahora?

–Los nacionalismos han tenido una posición privilegiada e injusta en la política española durante estos últimos 40 años, pero después del pronunciamiento de los independentistas en Cataluña, el conflicto adquiere otra dimensión. Ahora el Gobierno por necesidades exclusivamente partidarias recurre a una persona que estaba fugada y esto no es algo baladí. Es inaudito, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Holanda, ni Bélgica, ni ningún país democrático recurre a un fugado de la justicia para hacer un gobierno. Nadie lo puede concebir.

–¿Hay un antes y un después en el PSOE tras los pactos con Junts, ERC y Bildu?

–Pienso que sí. Los que dirigen el partido hoy tendrán otra forma de pensar, pero el PSOE se ha dejado secuestrar por las necesidades de Pedro Sánchez y por los objetivos políticos de nacionalistas radicales como Puigdemont, Junquera o Otegi. Las palabras empiezan a perder su sentido y la base de la democracia es la confianza. La confianza se produce a través de las palabras, si no tenemos confianza en las palabras no tenemos confianza en las instituciones ni en nuestros representantes.

Un país no prospera si está condicionado o secuestrado por los partidos extremos del arco parlamentario, como Podemos y Vox, o por los nacionalismos intransigentes

–¿Ha sobrado mercadeo y faltado sentido de Estado?

–No ha habido ningún sentido de Estado. El sentido de Estado razonable hubiera sido que el 24 de julio, tras las elecciones, el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo o, en el peor de los casos, que se volvieran a convocar elecciones si no podían poner de acuerdo. Es evidente que hacer un Gobierno apoyado por un prófugo; con Junqueras a quien hemos cambiado el Código penal en tipos tan importantes como la malversación o la sedición; o con el apoyo de un partido como Bildu, que necesita la leyenda de ETA tanto como HB necesitaba a ETA no es un camino lógico, razonable ni inteligente. Tenemos Gobierno, pero no gobernará, como ya estamos viendo.

–Pero hubo un PSOE que dejó gobernar a Mariano Rajoy y sin embargo la militancia acabó decantándose por quienes defendieron el "No es no" al PP.

–No sacralicemos las consultas. Durante unos años tuvimos un gran personaje dirigiendo el Partido Socialista, Javier Fernández, que representaba las características más nobles del PSOE. Por sus motivos decidió no seguir y, desde luego, si hubiera querido, estoy seguro que hubiera puesto una huella mucho más definitiva y positiva en el socialismo español. Pedro Sánchez volvió a ganar, pero los dirigentes están para dirigir, no para abundar en los sentimientos más radicales. Hay que elegir entre ponerte en la cabecera de la manifestación sin saber a dónde va o dirigir la manifestación. Y si la diriges no te quepa duda de que tendrás obstáculos y problemas.

–¿La irrupción de Podemos primero y luego de Vox impiden o, por el contrario, deberían favorecer acuerdos o el acercamiento del PSOE y el PP?

–Debería favorecer esos acuerdos, pero la aparición de fenómenos políticos a la izquierda del PSOE y a la derecha del PP, los están impidiendo porque tienen secuestrados a los partidos centrales y nacionales. Es una desgracia porque un país no prospera si está condicionado, secuestrado por los partidos extremos del arco parlamentario o por nacionalismos intransigentes como los de ERC, Junts o Bildu. Tenemos un gobierno pintoresco, pero no habrá acción de gobierno.

–¿Qué le parece que en la última campaña electoral dirigentes del PSOE defendieran que los acuerdos con Bildu permitieron sacar adelante la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones?

–No es un argumento sólido. Un personaje inmenso en términos éticos como Albert Camus dijo que los medios son los fines y que según los medios que se utilicen los fines se legitiman o se deslegitiman. No se pueden relacionar medidas de gobierno con los apoyos del Gobierno. El PSOE lo que está haciendo con Bildu es legitimar a un partido que no ha renunciado a la historia brutal y terrible de la banda terrorista ETA. Si hay momento en que no se pueden hacer cosas honorablemente, pues no se hacen; las harán otros cuando estén en condiciones de poder hacerlas. Pero quizá esto encubre que estamos en una economía absolutamente asistida por el apoyo de la UE a los países que la integran para combatir las consecuencias del covid.

–¿Corren malos tiempos para la Tercera España de la que habla en su libro con esta polarización política actual?

–Sí, muy malos tiempos. La Tercera España era anhelada por muchos españoles que tuvieron que irse tras la Guerra Civil, entroncada con Europa, donde el trincherismo desapareciera. Esa Tercera España que, tal vez, nació en 1977 con la amnistía, en 1978 con la Constitución y la Transición, la podemos estar perdiendo para volver a lo que había antes de la Guerra Civil, bibloquismo, confrontación sin la mínima concordia necesaria y por eso no me resigno y levanto la voz. El PSOE protagonizó esa Tercera España, con los socialistas vascos, los andaluces y los asturianos. Fueron las tres federaciones que hicieron nacer el mejor PSOE de la historia.

–¿Cuál es su anhelo ante el escenario existente?

–Una política en la que sean posibles los grandes pactos como el constitucional o el pacto por las libertades y contra el terrorismo y ETA. Una política de grandes pactos para hacer reformas imprescindibles para que España avance, para solucionar el problema de la juventud, para evitar que los mejor preparados se vayan al extranjero, o para garantizar una industria fuerte. Y esos pactos solo se pueden hacer entre el PSOE y el PP. A Junts, Esquerra y Otegi no les importa nada cómo les va a los asturianos, a los andaluces, a los extremeños o a los murcianos, ellos tiran de la manta para su lado y no les importa que se rompa. ¿Por qué es más fácil pactar con un fugado que con Feijóo, por qué es más fácil pactar con Otegi que con Feijóo, por qué es más fácil pactar con Junqueras que con Feijóo? No lo entiendo.