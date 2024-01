Segundo ejemplar de oso fallecido en Asturias en menos de un mes. Los agentes del Medio Rural del Principado localizaron este sábado los restos de una osa adulta en el concejo de Belmonte de Miranda, en el límite con el municipio de Somiedo. "El ejemplar no presentaba ningún signo que evidenciase la causa de la muerte, por lo que los agentes de la Patrulla Oso y de la Unidad Canina de Detección de Venenos rastrearon la zona sin localizar ningún indicio anormal", asegura el Principado.

El cuerpo fue trasladado al Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje de Sobrescobio, donde esta mañana se realizó la necropsia. El informe preliminar avanza que el animal presentaba diferentes tumores que le afectaban a los ovarios, el riñón y el bazo.

Se trata del segundo plantígrado que apaece muerto en el Principado en este mes. El 1 de enero fue hallado un oso adulto en Somiedo y las causa de la muerte todavía no se han podido determinar, ya que la necropsia no fue concluyente. Los primeros restos de aquel animal después de que una mujer diera la que vio la voz de alarma al contemplar a un perro llevando en la boca una pata del oso. Esta vecina llamó de forma inmediata a emergencias y los agentes del Seprona localizaron algunos restos al día siguiente. Aparecieron una extremidad delantera, una trasera, parte de la columna y también un costillar. Todos los restos estaban muy deteriorados, por lo que la necropsia, a cargo del Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje de Sobrescobio, no ha podido determinar la causa de la muerte. Si apareciesen más partes del cuerpo, los que ahora buscan los agentes, sí se espera que sea posible determinar los motivos del fallecimiento del plantígrado-