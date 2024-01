Fernando Figaredo (Oviedo, 1969) apunta a convertirse en el próximo alcalde de Proaza con el PP gracias a una moción de censura que, salvo sorpresa, apoyará el único edil de Izquierda Unida.

–¿Da por seguro que será el próximo Alcalde de Proaza?

–Lo espero, pero por seguro no se puede dar. Si, como pide Izquierda Unida, el alcalde dimite, entonces ellos darían marcha atrás con la moción.

–¿Qué sensación tiene?

–La sensación es contradictoria. Por un lado, la dimisión del Alcalde no sería lógica. Y, por otro, si Jesús (María García, el regidor) recibe una presión que no puede soportar, pues a lo mejor dimite. No entro en temas de dimisión de Jesús, al que respeto muchísimo, como a Juan (Álvarez, concejal de IU).

–¿Cómo se gestó la moción?

–Es una moción que presentamos nosotros por una iniciativa de Izquierda Unida, que, por supuesto, respaldamos.

–¿No hubo más negociación?

–Nos llamaron y presentamos la moción.

–Entonces es un pacto del PP con Izquierda Unida, algo muy poco habitual.

–Pero esto es municipalismo y tenemos que resolver los problemas de la gente. Encajar esto en esquemas de política nacional o regional no vale.

–IU criticó que el PP haya cargado contra Barbón a cuenta del caso de Proaza.

–No habrá problemas con IU. Todos reconocemos los problemas de Proaza y no habrá asuntos de disputa política.

–De salir adelante, ¿habrá estabilidad y podrá sacar los presupuestos?

–Sí, creo que sí. Ya lo hablé con Izquierda Unida y no creo que haya problema.

–¿Cuál sería su primera medida como alcalde?

–Solucionar los problemas esenciales de la gente, como el agua de Caranga, la limpieza de caminos, los trabajos en pistas, creación de pastos, el transporte escolar...

–¿Por dónde pasa el futuro de Proaza en la próxima década?

–Para mí, los pilares son la ganadería y el turismo. Tenemos ganaderos hábiles y una joya como la senda del Oso, que tenemos que mantener y cuidar. El sector turístico va a tener tirón. Y, por supuesto, tenemos que traer a gente, que tienen que ver Proaza como un sitio para quedarse. Estamos a veinte minutos de Oviedo y en plena naturaleza, solo tenemos que mejorar los servicios.

–Usted vive en Siero. ¿Es un hándicap para ser Alcalde de Proaza?

–No, no lo creo. Lo veo al contrario, porque veo los problemas en global. Conozco mejor Proaza que mucha gente que vive en el concejo.

–¿Cuál es su vinculación?

–Estuve trabajando muchos años, hace ya tiempo. Era funcionario en el ámbito de medio rural y conozco todos los pueblos, caminos y montes.