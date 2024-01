Proaza, un concejo partido en dos por el terremoto político en su Ayuntamiento

Jesús María García (PSOE) todavía es el alcalde de Proaza, aunque una frase suya en un domingo soleado, con 14 grados en el centro de la capital municipal es clarividente sobre lo que se vive estos días en este concejo del valle del Trubia. "Van a echame, si lo sé yo...".

Ahí, en Proaza, bello enclave con un imponente paisaje trufado por la Senda del Oso, se vive desde el pasado jueves un terremoto político local con ramificaciones regionales. Izquierda Unida, salvo sorpresa que ninguna de las partes espera, votará a favor del PP en una moción de censura que se celebrará el día 2 de febrero. Juan Álvarez, edil de IU, ya ha dicho que apoyará al popular Fernando Figaredo para relevar de la Alcaldía al socialista Jesús María García. En el pueblo, donde casi todo el mundo se conoce, la pugna política es el principal tema de debate y la comidilla en los bares. Ayer, llenos de senderistas y visitantes, de vermú en las terrazas.

Hay posturas enfrentadas. Manolo Alonso y José Ramón Fernández, por ejemplo, apuraban ayer un vino en uno de los bares del centro de la localidad, a escasos metros del Ayuntamiento, donde el todavía Alcalde ocupaba su despacho consistorial. "Pues yo creo que el Alcalde lo está haciendo bien, aunque no quiero saber nada de la política", asegura el primero. José Ramón Fernández, más activo, entra rápido al trapo. "¿Qué lo está haciendo bien? ¡Si no hace nada! Aquí en Proaza hace falta mucha más iniciativa y gestión. Que venga aquí la gente a mirar cómo está la fuente del centro del pueblo: fatal. Hay que tirar por el pueblo. Cuando me enteré que podía haber un cambio en la Alcaldía me alegré, la gente no quiere al actual y piden un cambio", decía, Fernández, muy segur. "Bueno, hay cosas a mejorar, pero yo creo que en general no lo está haciendo mal, la gestión es complicada", responde Alonso.

Un par de vecinos consultados, que prefieren no dar su nombre por aquello del "qué dián", hablan de una dejadez municipal "de toda la vida", no solo de ahora, y muestran pocas esperanzas de que el PP solucione los problemas del concejo, aunque según su versión lo de Proaza "se veía venir".

PSOE e IU, no obstante, parecen coincidir en la lista de necesidades del municipio: mantenimiento del agua, transporte escolar, potenciación de la Senda del Oso...

Otra pata clave en todo este lío es el turismo, siendo Proaza un enclave estratégico en Asturias, a 25 minutos en coche de la capital asturiana, Oviedo. José Antonio Delgado, castellanoleonense de 60 años, lleva tres años en Proaza, desde que se hizo con el hotel Pisuerga, en el centro del pueblo. Preguntado sobre la crisis política que afecta al concejo no duda. "¿El cambio en la Alcaldía? Me encanta y es necesario. El gobierno actual no ha hecho nada y todos los concejos de alrededor, como Quirós o Teverga, nos superan en ambiente turístico", asegura el hostelero, de 60 años. Y sigue. "Aquí hace falta alguien que se mueva y haga cosas por el pueblo, porque si no es imposible. Veremos qué pasa con el PP...".

Sigue la ronda. Agustín Cantero, sevillano afincado en Proaza "por amor" desde hace 55 años, coincide con Cantero. "Un cambio puede ser favorable para los vecinos porque el concejo se ha quedado un poco anclado y hace falta que el dinero se invierta bien. La Senda del Oso está en un estado lamentable, aunque la limpieza, en general, ha mejorado", apunta.

Los vecinos del concejo, como los ediles, parecen muy pendientes del cambio político, que sería muy relevante para el Valle del Trubia teniendo en cuenta la tradición socialista en Proaza en los últimos años: el PSOE lleva 17 años gobernando de forma ininterrumpida. La llave del cambio la tiene Juan Álvarez, que desde Linares, a casi 800 metros de altura, repite seguro y sonriente que "no tiene duda alguna" de que apoyará al PP, al considerar que el pacto de legislatura ha sido incumplido por el PSOE, que se comprometió a que el actual regidor dejase la alcaldía. La Federación Socialista Asturiana (FSA), en todo caso, le pide no ir adelante con su plan.

Más de 700 habitantes de las parroquias de Proaza: Bandujo, Caranga, Llinares, Proacina, Proaza, Samartín, Sograndio y Trespena ya tienen activada la cuenta atrás hasta el 2 de febrero. Todos pendientes del vuelco.