"Del alma rusa me fascina la oscuridad, el enigma, las contradicciones, lo insondable"

El último premio "Café Gijón" tiene aroma asturiano: Ana Rodríguez Fischer con su novela "Antes de que llegue el olvido" (Siruela). Nacida en Vegadeo en 1957, es catedrática de Literatura Española en la Universidad de Barcelona. En 1995 obtuvo el premio "Femenino Lumen" por su primera novela, "Objetos extraviados".

–¿El vínculo asturiano da un sabor especial al premio?

–Sin duda este hecho potencia e intensifica todas las emociones suscitadas por el premio, que son muchas y buenas: alegría, gratitud, satisfacción, reconocimiento, pertenencia…

–Anna Ajmátova y Marina Tsvietaieva, ¿nos las presenta?

–Dos de las mejores voces líricas rusas de su tiempo, admiradas y amadas por grandes poetas, aunque en lo personal llevaron una vida infeliz y trágica. Anna era más vulnerable y tímida, pese a la aureola que desprendía y las leyendas que le inventaron. Marina era una fuerza de la naturaleza, torrencial, impetuosa, atrevida, dionisíaca.

–¿Qué perdura de aquella Rusia y aquella Europa?

–De Rusia, la obsesión por sí misma, por el destino, y el empeño por asignarse una retórica para justificar una misión redentora: la aspiración a salvar el mundo, lo que denota cierta inmadurez, pues es un rasgo común en la fase inicial de la forja de una nación, algo más propio del siglo XIX, cuando el auge de los nacionalismos. Creo que Europa ya superó aquella fase, aunque ciertas fuerzas extremas quisieran retroceder y volver a ella.

–¿La represión estalinista es una bestia que puede resucitar?

–Confiemos en que no, aunque haya censura, represión y hasta ejecuciones (disfrazadas de accidentes), pero nada comparable a los años de hierro. Pervive el culto a la personalidad en Putin, y no es fácil destruir un ídolo, tarea que requiere tanto tiempo como el necesario para promoverlo y adorarlo. Por otra parte inquieta saber que no basta con aniquilar su símbolo material, sino también sus raíces en el alma. Y eso es más difícil y cuesta más.

–¿Le llevó mucho tiempo documentarse?

–Desde siempre he leído con fascinación la literatura rusa: desde los clásicos del XIX a los contemporáneos. Esas lecturas fueron sedimentando. De no haberlas tenido, quizá no habría imaginado esta novela. Así que releí mucho, pero iba a tiro fijo. Naturalmente, busqué documentos complementarios que desconocía o seguí incorporando nuevas lecturas. En cualquier caso, esta fase es la parte más gozosa de cualquier proyecto, porque leemos a destajo (aunque con sosiego y reflexión) y de ese modo entramos en un territorio o en una atmósfera que va moldeando nuestra mente y sensibilidad hasta el punto de sentirnos medianamente cómodos allí, o al menos bien instalados.

–Con tanto material, ¿le fue difícil destilarlo para una novela no muy larga?

–Al principio, sí. Piensa que ya desde la primera página la tentación era detenerse en el cerco de Leningrado. Así que imagina… con todo lo que fue apareciendo después, En esa época tan convulsa, repleta de acontecimientos históricos, y protagonizada por figuras de gran envergadura. Podría haber dado para 800 páginas, pero no quería hacer una novela histórica. Tuve que prescindir de una parte considerable de las versiones primeras. Y una vez que tracé el eje y me impuse el propósito de no desviarme de lo que sería un diálogo o coloquio entre Anna y Marina, ya fue más sencillo ignorar, silenciar, eludir, suprimir…

–¿El suicidio de Marina es una huida o una salvación?

–Sí una huida, lo es del terror; porque del horror y la tragedia huyó al partido al exilio. Quizá fue una paradójica rendición, fruto de la impotencia: había luchado como una jabata durante largos años para salvar a los suyos, y volvía a estar en el punto de partida, sin salidas posibles ya.

–El alma rusa... ¿Qué le fascina más de ella?

–Muchas cosas… el enigma, el misterio, la oscuridad, lo insondable, las contradicciones… En una literatura tan abismática, que continuamente se hunde en lo esencial, y que por momentos se pierde por exceso de profundidad, sentimos sin embargo que no somos capaces de conocerla, de entender esas alianzas tan extremas.

–¿Hay autores rusos que la acompañaron en la escritura?

–Aparte de las obras de las dos protagonistas, y de las de los escritores y poetas que formaron parte de su círculo –desde los mayores, Blok y Bièly, a sus compañeros de generación: Pasternak, Mandelstam, Maiakovsky, Bulgákov, Bábel…–, leí o releí a muchos otros autores -Nina Berberova, Lidia Chukóvskai, Solzhenitsin (se desconoce mucho su novela "Agosto 1914"), Bunin… o Konstantin Pautovsky (apenas presente ya)-, incluidos los más jóvenes, con Joseph Brodsky a la cabeza.

–¿El pensamiento de estas mujeres sigue vigente?

–Más que nunca, y especialmente si consideramos la inclinación lacrimógena de un sector del feminismo más reciente –en comparación con aquellas otras que vivieron experiencias históricas muy duras: el estalinismo o nuestra guerra civil y sus secuelas–.

–Pasemos a la actualidad. El 44 por ciento de los hombres se siente discriminado...

–En parte, no me sorprende. Más que nada porque, en vez de desarrollos argumentales o de la formulación de ideas, las posiciones que se defienden se formulan como consignas: imperativas, retadoras…

–¿Por qué leer novelas en estos tiempos?

–En mi ensayo sobre el tema, les pedí a los escritores allí convocados que me respondiesen a esa pregunta. Por mi parte, escribí que leer novelas es un ejercicio de conocimiento y un juego. Un juego especular: la mirada propia recogida o adivinada o descubierta o cuestionada en la del otro, en esas obras –mundos, imágenes, lenguaje, personajes, sentimientos, memorias, fantasías, recuerdos– que para nosotros, los electores, escribieron los novelistas o fabuladores.

–LA RAE ha publicado un informe demoledor sobre la enseñanza de literatura en las aulas. ¿Comparte el diagnóstico?

–Yo estoy en la Universidad, en un departamento de literatura, así que esta materia no tiene que competir con ninguna otra. En los últimos años, además, observo un interés creciente por la literatura, y estoy muy satisfecha con los alumnos de las promociones pacientes.

–Restringir el uso del móvil en las aulas, ¿sí o no?

–En la Universidad es otro cantar. Lógicamente, no permito que anden a la suya con el móvil, pero no se puede prohibir. Pensemos que algunos estudiantes lo emplean como una herramienta (para tomar notas o apuntes), y, si lo necesito, Por un lapsus o fallo de la memoria, le pido a alguno que me busque una fecha, el título de una película… incluso, para algunas referencias, les digo "meteros en Google" y lo veis o comprobáis.