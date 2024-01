El anillo de la discordia: El juez permite a María Porto quedarse con la alianza que, supuestamente, le regaló un exnovio como pedida de mano

María Porto, exmujer del que fuera vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, no tendrá que devolverle a un exnovio el costosísimo anillo que según él le había regalado en 2020 como símbolo de pedida oficial de mano. Truncado el enlace, Antonio Sainz, arquitecto, constructor y demandante, le reclamó en los juzgados el pasado mes de diciembre la joya, valorada en 45.000 euros. Sin embargo los jueces, según "El Confidencial", le habrían quitado un peso de encima a Porto en forma de desestimación de la demanda.

Fue en 2019, tras divorciarse del que había sido su marido durante 13 años Francisco Álvarez-Cascos, cuando María de la Hoz Porto se convirió en pareja de Antonio Sainz. Según la tesis de él, su relación llegó a estar tan consolidada como que pensaron en boda, algo que ha negado con insistencia Porto, que habría dejado claro en numerosas ocasiones a su entorno de amistades que "nunca se volvería a casar". De ahí que para ella el anillo nunca fue un detalle de pedida sino un regalo personal del arquitecto. Los representantes legales del exnovio reclamaban la alhaja o, si no, el valor en el que estaba tasado. Y lo hacían a la vista del artículo 1342 del Código Civil Español que dice que "quedarán sin efecto las donaciones por razón de matrimonio si no llegara a contraerse en el plazo de un año".

El juez, sin embargo, no da trámite a la demanda. Pese a escuchar a los camareros que fueron "cómplices" de la entrega de la joya en un restaurante público, y otros testigos, al final la sentencia no se mete en disquisiciones de si había o no una relación consolidada y encaminada al matrimonio. Se quedan simplemente en que la factura del anillo está a nombre de un empresa y, por lo tanto, el demandante no tiene capacidad de justificar que era su regalo personal preboda.