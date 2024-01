Reducir el número de alumnos en las clases de Matemáticas o hacer desdobles, ofrecer refuerzos gratuitos fuera del horario lectivo, lanzar campañas de fomento de la lectura y mejorar la formación docente. Esas son las principales medidas que recoge el plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora que este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará al Consejo Escolar del Estado para contrarrestar los malos resultados obtenidos por los alumnos españoles en el último informe PISA, el mayor comparador internacional de sistema educativos. Asturias, que se mantuvo e incluso creció algo respecto a la anterior prueba de 2018, ve "positivas" las medidas, que vendrán acompañadas de 500 millones de euros.

"El plan parece que va en la misma línea que las políticas que está desarrollando el Principado, como la reducción progresiva de la ratio a 23 estudiantes por grupo –que empezará el curso que viene por 1º de Primaria–", destacó la consejera de Educación, Lydia Espina. Según el Gobierno regional, los centros educativos asturianos tienen experiencia en algunas de las medidas anunciadas. Por ejemplo, "en Primaria, se está trabajando la docencia compartida, con dos docentes dentro del aula. Y en los primeros cursos de Secundaria, se realizan agrupamientos flexibles para ajustarse a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado". Asturias, avanzó Espina, "respaldará la implantación de todas aquellas actuaciones que sirvan para mejorar las competencias básicas del alumnado y, sobre todo, de quienes tienen dificultades de aprendizaje".

En un contexto de caídas generalizadas, la región mantuvo el tipo en el último informe PISA y hasta creció algo respecto a la anterior prueba, la de 2018. Está en segunda posición nacional, tras Castilla y León, y entra en el top 10 internacional. En matemáticas, los alumnos asturianos de 4º de la ESO incluso superan a los de Finlandia, puestos siempre como ejemplo de éxito. Estos datos, destaca la Consejería, "van en la misma línea que el Estudio Internacional de Progreso en Compresión Lectora (PIRLS), en el que el alumnado de 4º de Primaria ocupó la primera posición del país".

Pese a los buenos datos, siempre se puede mejorar, como afirma Luis José Rodríguez Muñiz, profesor de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Oviedo y vicepresidente segundo de la Real Sociedad Matemática Española. Rodríguez aplaude el plan anunciado por el Gobierno y que "se reconozca el problema", pero pide "darle una respuesta sostenida en el tiempo". "Las cosas en educación no se resuelven invirtiendo mucho un año", avisa. Entrando en el contenido de las propuesta del Presidente, el experto considera "contradictorio" que se hable de reforzar la formación de los docentes y "no exista una especialidad de Matemáticas en Primaria". De igual forma, insiste que este plan deberá ir acompañado de "un cambio metodológico". O lo que es lo mismo, no solo reforzar la formación matemática de los profesores, sino también la didáctica, el cómo enseñar a los alumnos. "Si se trabaja mal, da igual que tengamos 20 o 10 alumnos en clase", apunta en referencia a la reducción de ratios.

Luis Rodríguez Muñiz reclama un plan formativo "continuo" y bien planificado. "Esto no se puede convertir en que cada comunidad se busque la vida en cómo gastar el dinero en cursos. Tiene que haber una planificación clara, fijar objetivos y aprovechar el trabajo hecho de las sociedades científicas y de las universidades".

Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE, el principal sindicato docente de la pública, consideró igualmente "positivo", pero "insuficiente" el plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora. "Toda iniciativa encaminada a invertir en educación y favorecer la reducción de ratios debe ser bien recibida, pero no deja de ser un parche". Y se explica: "Habría que estudiar bien cómo se reparten los 500 millones anunciados, ya que parece difícil que se pueda beneficiar a casi 200.000 grupos. El número de docentes que se pueden incorporar con esa cuantía sería insuficiente". La solución al problema, remató Rodríguez, está en hacer una "reforma profunda del sistema educativo".