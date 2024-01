La decisión estatal que abre la puerta a que los costes salariales del Principado se eleven aún más

Un real decreto del Gobierno central publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para revisar los niveles mínimos en los grupos y subgrupos de la función pública abre la puerta a que el Principado y también los ayuntamientos tengan que elevar los costes salariales a partir de este año. En el caso de la administración esta medida podría beneficiar a miles de empleados públicos, con un coste para las arcas autonómicas superior a los 8 millones de euros, según las estimaciones provisionales del sindicato CSIF, que va a pedir la apertura de una negociación sobre esta cuestión, tanto al Principado como a los ayuntamientos a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

Una disposición adicional del real decreto con medidas urgentes para la función pública, aprobado el pasado 19 de diciembre y publicado en el BOE, incorporó una revisión de los niveles mínimos en todas las categorías. El nivel mínimo para el grupo C2, el más básico de todos, pasa a ser el 14; el del C1, el 16; el del grupo B, el18; para el grupo A2, el 20 y para el grupo A1, el 24. Esta revisión de los niveles mínimos supondrá incrementos salariales, ya que conlleva mayores complementos específicos y de destino, respectivamente. Aunque en un principio, esa subida en las retribuciones será para el personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado, en fuentes sindicales dan por hecho que al tratarse de normativa básica "caerá en cascada para el personal del resto de administraciones como ocurre, por ejemplo, con la subida de salarios que decide cada año el Gobierno central para sus empleados públicos".

De hecho, el sindicato CSIF pedirá en los próximos días al Principado abrir una negociación para actualizar los niveles mínimos del personal autonómico, siguiendo así la senda abierta por el real decreto del Gobierno central. Y también tiene previsto dirigirse a la Federación Asturiana de Concejos para adoptar esa misma medida en los ayuntamientos, aunque en el ámbito municipal el impacto será menor porque la mayoría de los funcionarios y empleados públicos están ya por encima de los niveles mínimos de cada categoría. La repercusión, en cambio, se prevé mucho mayor en el Principado ya que hay miles de trabajadores en puesto base. Es el caso, por ejemplo, del personal de cocina, celadores, ordenanzas, auxiliares de enfermería y la gran mayoría del personal administrativo que se encuentra en atención al público; también la gran mayoría de veterinarios que están en plantilla en la administración regional. "Los niveles mínimos llevan sin tocarse en la administración del Principado 30 años o incluso más", afirmó Sergio Fernández Peña, presidente de CSIF Asturias. En un primer cálculo, todavía provisional, esta revisión de los niveles mínimos podría beneficiar a más de diez mil empleados autonómicos, ya que alcanza a personal de la sanidad (los médicos no, porque están por encima de los niveles mínimos) y a laborales y funcionarios. El personal docente, en principio, quedaría excluido de esta revisión porque los profesores están por encima también de esos niveles mínimos, según las mismas fuentes. CSIF cree posible que el cobro de los complementos, derivado de los nuevos niveles mínimos, se puedan percibir a lo largo de este año; en el caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo con el Principado, el sindicato llevaría esta reclamación a los tribunales. La reivindicación salarial llegará asimismo al ámbito municipal, aunque en este caso la intención de CSIF es simplificar el proceso negociador aprovechando la interlocución a través de la Federación de Concejos.

La reclamación de esta revisión de los niveles mínimos irá más allá de la administración autonómica y local, ya que CSIF también tiene previsto plantear esta reivindicación en el servicio de Correos, donde recientemente ganó por primera vez las elecciones sindicales.

Vox y Foro se suman a la propuesta del PP para abrir la ITV también a la iniciativa privada

Vox y Foro se sumaron este lunes a la iniciativa planteada por el PP de abrir la inspección técnica de vehículos (ITV) a una gestión en la que también pueda participar la iniciativa privada, para no depender exclusivamente de una empresa pública, como sucede en la actualidad con ITVASA. El diputado de Vox en la Junta General Gonzalo Centeno anunció una proposición no de ley de su partido en la Junta General para resolver el conflicto laboral en la ITV, cuyo personal lleva tres meses de paros intermitentes, lo que ha provocado grandes listas de espera a los conductores que solicitan fecha para la revisión de sus vehículos. Centeno se mostró crítico con la gestión del Ejecutivo asturiano ante la prolongación en el tiempo de una huelga que ya tiene un impacto evidente para los conductores. "Este conflicto está evidenciando la hipocresía e incapacidad del gobierno de Barbón para aportar soluciones", sostuvo Centeno. La iniciativa de Vox "tiene como objetivo a corto plazo imponer que el Gobierno de Asturias negocie de buena fe con los trabajadores de ITVASA (...) Los trabajadores denuncian el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2020". Y a largo plazo, Vox "exige un cambio en el modelo de gestión, en la línea de iniciativas que ya han emprendido otras regiones", argumentó Centeno. Por su parte, el portavoz de Foro en el Grupo Mixto de la Junta General, Adrián Pumares, manifestó que "no sería ningún drama" que la ITV de Asturias "se abra a la competencia" y defendió que permitiría mejorar la atención a los conductores de la región para que "no sean rehenes cada vez que hay un conflicto laboral".