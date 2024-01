"Tenemos que adaptarnos, no concebimos el día a día sin un móvil o una tableta y hay que saber usarlos bien. ¿Las pantallas en sí pueden dañar el ojo? No, y está demostrado. Lo importante es descansar mirando al infinito, hidratar el ojo y recomendar a los jóvenes que no usen muy de cerca las pantallas". Son frases que servirían para una guía práctica y corta para cuidar la vista en el universo digital y algunas de las recomendaciones que se dieron ayer, en ese caso por parte del oftalmólogo Luis Fernández-Vega, en la mesa redonda "Salud visual y estilo de vida", celebrada en Oviedo en el marco de la Semana de la Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO), que promueve el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega estos días en sus instalaciones, hasta el 26 de enero.

La mesa redonda fue moderada por el investigador científico Amador Menéndez, que hizo de maestro de ceremonias para analizar los hábitos saludables y su relación con la vista. "En unos años la población será más miope por el uso de las pantallas. Es mejor leer con luz natural", recalcó Luis Fernández-Vega. Álvaro Fernández Vega, también oftalmólogo y primo de Luis, puso el foco en los "hábitos poco saludables que pueden provocar una enfermedad con afectación en la retina". Según dijo, hay dos tipos de diabéticos, el tipo uno, y el tipo dos, que se debe a "malos hábitos, sedentarismo y alimentación con grasas saturadas". Jesús Merayo, director del Instituto Universitario Fernández-Vega, dio varias recomendaciones para mantener los ojos desinflamados. "Es básico tener bien el tubo digestivo y manejar el estrés. El ejercicio, mejor hacerlo por la mañana", indicó. Héctor González, investigador del CSIC-IPLA, habló por su parte sobre el impacto directo de una alimentación saludable en la salud visual. "Tenemos que tener muy en cuenta el envejecimiento, que no es lineal y tiene tres puntos de inflexión: a los 34, a los 60 y a los 78. La alimentación siempre tiene que ir de la mano, tenemos que hidratarnos bien, beber mucha agua y comer prácticamente a diario frutas, verduras y cereales", aseguró. La neurocientífica Conchi Lillo, por su parte, realizó una exposición antes de la charla, presentando parte de su último libro, "¡Abre los ojos!", y luego participó en la mesa redonda. Lillo dio a conocer interesantes datos, relacionados con la música y los animales. "Las vieiras tienen 200 ojos y las almejas cinco", señaló. Además, también explicó cómo el alzheimer puede detectarse a través de los ojos, según varios estudios. Los ponentes resolvieron varias dudas del público, que trasladó distintas preguntas. Luis Fernández-Vega habló del glaucoma, que es hereditario, y recomendó revisiones periódicas para poder tratar esa enfermedad.