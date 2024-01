Olga Blanco pide un debate a Diego Ruiz de la Peña ante el arranque de la campaña y votaciones para las primarias de Podemos Asturias

Olga Blanco, la candidata del sector crítico a las primarias para la dirección autonómica de Podemos, pide un debate a Diego Ruiz de la Peña, que encabeza el sector oficial, ante el inicio de la campaña interna y las votaciones, que el partido hace coincidir en estos procesos. “Los puentes están rotos, pero nosotros vamos a nadar hasta la otra la orilla”, ha manifestado la abogada que ha estado acompañado por varios integrantes de su candidatura en una rueda de prensa en el centro de Oviedo. Tanto la campaña como el plazo para votar de forma telemática en las primarias de Astuyrias ya están abiertos hasta el próximo 1 de febrero.

Olga Blanco ha reconocido que por ahora no ha habido interlocución ni contacto alguno con la candidatura oficial, de ahí que haya aprovechado esta rueda de prensa para solicitar al otro candidato un debate. “Su discurso es totalmente contrario al nuestro, piden a Covadonga Tomé que entreguen el acta y dicen que aquí hubo cuestiones muy graves cuando no es cierto. Soy abogada y ellos dicen que todo fue muy grave, han dicho palabras muy gruesas, han hablado de ocupación ilegal, de apropiación indebida, de acoso. Si es tan grave, eso hay que denunciarlo en un juzgado, lo que no puede es utilizarlo como excusa para echar a gente de un partido. Hay que ir al juzgado, porque allí hay garantías legales y procesales”, ha planteado la candidata de los críticos.

Pese a este escenario y a las posiciones, de partida irreconciliables, Olga Blanco cree posible la unidad. “Todos somos Podemos”, ha subrayado Blanco, quien también hizo mención “a los muchos obstáculos que hemos tenido que superar para llegar hasta aquí, el inicio de la campaña” y destelló que “ahora mismo estamos intentando lograr el censo y no hay manera”. La abogada recordó a los 35 compañeros que han sido expulsados y sancionados. “Me presento porque otros no pueden estar aquí, es algo excepcional, pero la ilusión es total”, aseguró. La candidatura que encabeza tendrá su acto central de campaña este próximo sábado en “El Manglar”, desde las doce del mediodía en adelante. “Allí estaremos a disposición de toda la gente y de los inscritos, en estos días nos ha llamado mucha gente que se había alejado de Podemos”, anunció Olga Blanco.